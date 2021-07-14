Temizliğime titizliğime karışıyor

Eşim tüm ev işlerime karışmayı kendine bir huy edindi. Üstelik bu durum gittikçe kırıcı bir hal almaya başladı. Ütü yaparken karışıyor, "Öyle değil böyle ütüle." diyor. Çamaşır makinesine atmak için çamaşırları ayırırken "Bunu neden şunlarla atmadın?" diye sorguluyor. Ona karşı hiç saygısızlık yapmak istemiyorum ama en sonunda patlayacağım ve büyük bir tartışma çıkacak gibi hissediyorum.

Birkaç kere "Kolaysa sen yap." dedim. Bunu söylememe alınmış olacak ki birkaç gün karışmadı ama dediğim gibi galiba bunu huy haline getirdi ve yeniden karışmaya başladı. Evimizde iş bölümü bakımından tam bir adaletin sağlandığını söylemek oldukça zor. Neredeyse tüm ev işlerini ben yaparım. Üstüne üstlük çalışan bir kadınım. Online çalışmaya devam ediyoruz ama yine de mental olarak yorulduğum için her ne kadar evde olsam da fiziksel ev işlerini yapmakta bir hayli güçlük çekiyorum.

Kocam da benim gibi hala online olarak evden çalışıyor. Bazen "Keşke işe gitse..." diyorum içimden. Çünkü çok fazla sorgulmaya başladı ev işlerini. Üstelik bana yardımcı olmaya hevesli olduğundan falan da yapmıyor bunları, sadece beni eleştirmeye yönelik olarak yapıyor bunları. Tüm bilgisi benden gözlemlediklerinden geliyor.

Niye böyl bir tavır takındığını anlayamadım. Madem bana bu kadar karışma ihtiyacı duyuyor, gelsin kendisi yapsın o zaman. Yaptığım işten memnun değilse yine gelsin kendisi yapsın. Sizce çok sıkıldığı için artık böyle şeylerle mi uğraşmaya başladı, gerçi bu bir uğraş da değil. Yaptığı artık saygısızca olmaya başladı. Bu konu hakkında onu nasıl kırmadan konuşmalıyım?

Rumuz: Aysel