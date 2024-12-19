TDK 2024 yılının kelimesini seçiyor!

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi “2024 yılının kelimesi”nin seçilmesi için bir anket başlattı. Alanında uzman isimlerden oluşan bir kurul, bu yılı anlatan kelimeleri belirledi. Yapılan açıklamada, dünya üzerinde pek çok kurum tarafından ilan edilen kelimeler ve kavramların, bir yandan yeniden bir kültürel üretim sağlarken diğer yandan meselelerin İngilizce üzerinden analiz edilmesi ve tartışılmasına vesile olduğu belirtildi. Bu çerçevede, Türkçe'nin küresel kültür içindeki yerini güçlendirmek, Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü kültürel olarak desteklemek, kelimeler üzerine düşünülmesini sağlamak amacıyla başlatıldığı ifade edildi.

Söz konusu kelimeler, kurumun internet sitesinde oylamaya açıldı. İşte o kelimeler:

Size göre 2024 yılını karşılayan kelime/kavram hangisidir?

Algoritma

Dijital yorgunluk

Kalabalık yalnızlık

Merhamet

Yabancılaşma

Yapay zeka

Yüzleşme

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