Takılmayınız

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Takılmayınız
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Bir arkadaşımın oğlu, pamuk gibi yumuşak, huzurlu, sakin bir çocuktur. Sevgi dolu bir aile ortamında yetiştiği için asabiyete, öfkeye, strese, hiç alışmamış kibar bir insandır. Bir gün babası telefon açtı. “Bizim Harun nişanlanmak istiyor. Senin yüzük taktığın törenleri hep hayranlıkla izlediği için yüzükleri senin takmanı istiyor” dedi. Konuşma şeklinden ve ses tonundan tereddüdünü anladım. “Kızın fiziği, yüzü çok güzel, çok etkileyici ama anne baba kavgaları içinde büyümüş, asabi bir yapısı var. Eşim de, ben de endişe duyuyoruz. Uyardık, fakat Harun pek tutkulu, çok istekli. Elimizden gelen tek şey, iyi dilekte bulunmak ve dua etmek” dedi.

 

Nişan törenine gelin adayının hem annesi, hem babası gelmişti. Yedi yıl önce boşanmışlar. Kızlarının nişan töreninde ayrı masalarda oturdular ve gece boyunca hiç konuşmadılar. Erkek tarafındaki coşku ve içtenlik bile onların salona yaydıkları olumsuz havayı dağıtamıyordu. Nişandan kısa süre sonra gençler evlendiler. Meğerse nişanlandıklarında kız hamileymiş.

 

Geçen ay arkadaşım yine aradı “Bizim Harun psikolojik tedavi görüyor. Yaşam düzeni tümüyle bozuldu. Kuralları, prensipleri kalmadı, huzuru bitti. Seni çok sever. Ona biraz yardımcı olmanı istiyorum” dedi. Harun’la bir akşamüzeri buluştuk. Babasının anlattığından daha kötü görünüyordu. Biraz konuşunca, fazla bir şey sormama gerek olmadığını anladım. Eşindeki stres, huzursuzluk, sertlik evlerini savaş meydanına döndürmüştü. Harun bu duruma dayanamayıp yıkıldığı halde, eşi çocukluktaki alışkanlığı nedeniyle evde tahakkümü, sertliği sürdürüyor ve bunu doğal görüyormuş. Evlilik düzeni olarak yalnızca annesi, babası arasındaki ilişkileri bildiği için kendisi de evlenince yıllar öncesinden zihnine işleyen huzursuzluğu evine taşımıştı.         

 

Genelde terbiyeli, nazik, sakin insanlar çekingenlikleri nedeniyle insan ilişkilerinde fazla etkili olamazlar. Sesi yüksek çıkanlar, sert yapılı olanlar, etkinliklerini çekinmeden ortaya koyanlar ortama egemen olurlar. Harun da terbiyesi ve ailesi içinde hiç kavga yaşamamış oluşu nedeniyle hep sessiz kalmış. Oysaki haklı olanlar, terbiyeli sakin ve huzurlu olanlar, kendi niteliklerini karşıtları kadar etkili bir biçimde ortaya koymalıdırlar. Aksi takdirde Harun’un durumuna düşmeleri kaçınılmazdır.

 

Eğer sakin saygın ve huzurlu bir yaşam sürmek istiyorsanız, aktif olunuz, sesinizi duyurunuz ve umursamazlıktan kurtulunuz. Sizi kıran, inciten, huzurunuzu bozan saygı göstermeyen bir insanın, bu davranışlarına ananız, babanız, eşiniz, kardeşiniz bile olsa katlanmayınız. Sakın ola ki “Hemen karşı çıkınız, sert davranınız, kavga ediniz” diye sizi tahrik etmek istemiyorum. Bekleyiniz ortam sakinleştikten sonra karşı tarafa, yaptığı haksızlığı ve saygısızlığı sakin bir biçimde anlatınız. Anlayabiliyorsa ilişkilerinizi sürdürünüz. Anlamıyorsa, hele aynı davranışlarına devam ediyorsa daha fazla kendinizi ezdirmenin bir anlamı yoktur. En kısa yoldan ilişkilerinizi bitiriniz. 

 

İnsan ilişkilerinde her zaman çeşitli nedenlerle yanlış seçimler yapılmış olabilir. Önemli olan yanlış yapılan seçimleri anlamak, onlara takılıp kalmadan, en kısa sürede kurtulmanın yollarını bulmaktır.  

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