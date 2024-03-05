Tahinli rulo çörek

Tarif defterimden;

Öyle ince hamur açmakla uğraşmadan kolaylıkla yapabileceğiniz tahinli çörekleri çay saatleriniz için deneyin derim...

Servis: 9 adet

Hazırlama & mayalama süresi: 1 saat

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

200ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

Hamuru için;

1,5 bardak ılık süt

1 paket instant kuru maya

2 yemek kaşığı toz şeker

Yarım bardak sıvı yağ

1/4 bardak eritilmiş tereyağı, 50 gr

2 yemek kaşığı tahin

4 - 4,5 bardak un

Tahinli iç harç için;

Yarım bardak tahin

Yarım bardak toz şeker

1 yemek kaşığı haşhaş tohumu

Üzerlerine;

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı süt

2 yemek kaşığı susam

Yapılışı:

*Ilık süt, maya ve şekerin 1 tatlı kaşığını küçük bir kaseye aktarın, üzerini streç film kaplayıp baloncuklar oluşana kadar yaklaşık 10 dakika bekletin.

*Sıvı yağ, tereyağı, toz şeker, tahin ve sütlü & mayalı karışımı yoğurma kabına aktarıp karıştırın. Unun 4 bardağını ekleyip yoğurmaya başlayın, ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur elde ediyoruz (gerekirse yarım bardak unu da ilave edin).

*Hamurun üzerini streç film ve temiz bir örtü ile kapatıp ılık yerde iki misli hacime ulaşana kadar 35- 40 dakika bekletin.

*Hamur mayalanırken bu arada tahinli iç harç malzemelerini bir kasede iyice karıştırın.

*Mayalanan hamurun havasını çıkarmak için elinizle hamura bastırın, temiz bir tezgah üzerinde 35 * 40 cm boyutunda olacak gibi merdane yardımıyla açın. Üzerine tahinli karışımı yayın, geniş tarafından bıçak veya hamur kesicisiyle iki parmak genişliğinde şeritler halinde keserek rulo yapın.

*Rulo yapılmış hamurları pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak sıralayın. Üzerlerine hafifçe bastırarak çırpılmış yumurta sarısı & süt karışımdan sürün, ortalarına susam serpin.

*180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında üzerleri iyice kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Kısa notlar;

*Bu tarifte elimdeki çifte kavrulmuş tahini kullandım.

*Hamurunda da tahin olduğundan pütürlü oluyor, bundan dolayı endişelenmeyin, tahin kıyır kıyır doku sağladığından hamura mutlaka ekleyin derim.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...