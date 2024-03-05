Tahinli rulo çörek

Kıyır kıyır tadıyla içi & dışı tahinli leziz çörekler. Müjgan Yurtseven'nin tarif defterinden...

Tahinli rulo çörek
Yaşam
Giriş: 05 Mart 2024 11:32
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Tarif defterimden;

Öyle ince hamur açmakla uğraşmadan kolaylıkla yapabileceğiniz tahinli çörekleri çay saatleriniz için deneyin derim...


Servis: 9 adet

Hazırlama & mayalama süresi: 1 saat

Pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler:

  • 200ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
  • Hamuru için;
  • 1,5 bardak ılık süt
  • 1 paket instant kuru maya
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • Yarım bardak sıvı yağ
  • 1/4 bardak eritilmiş tereyağı, 50 gr
  • 2 yemek kaşığı tahin
  • 4 - 4,5 bardak un

Tahinli iç harç için;

  • Yarım bardak tahin
  • Yarım bardak toz şeker
  • 1 yemek kaşığı haşhaş tohumu

Üzerlerine;

  • 1 yumurta sarısı
  • 1 tatlı kaşığı süt
  • 2 yemek kaşığı susam



Yapılışı:

*Ilık süt, maya ve şekerin 1 tatlı kaşığını küçük bir kaseye aktarın, üzerini streç film kaplayıp baloncuklar oluşana kadar yaklaşık 10 dakika bekletin.


*Sıvı yağ, tereyağı, toz şeker, tahin ve sütlü & mayalı karışımı yoğurma kabına aktarıp karıştırın. Unun 4 bardağını ekleyip yoğurmaya başlayın, ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur elde ediyoruz (gerekirse yarım bardak unu da ilave edin).


*Hamurun üzerini streç film ve temiz bir örtü ile kapatıp ılık yerde iki misli hacime ulaşana kadar 35- 40 dakika bekletin.


*Hamur mayalanırken bu arada tahinli iç harç malzemelerini bir kasede iyice karıştırın.


*Mayalanan hamurun havasını çıkarmak için elinizle hamura bastırın, temiz bir tezgah üzerinde 35 * 40 cm boyutunda olacak gibi merdane yardımıyla açın. Üzerine tahinli karışımı yayın, geniş tarafından bıçak veya hamur kesicisiyle iki parmak genişliğinde şeritler halinde keserek rulo yapın.


*Rulo yapılmış hamurları pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak sıralayın. Üzerlerine hafifçe bastırarak çırpılmış yumurta sarısı & süt karışımdan sürün, ortalarına susam serpin.


*180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında üzerleri iyice kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.


Kısa notlar;

*Bu tarifte elimdeki çifte kavrulmuş tahini kullandım.


*Hamurunda da tahin olduğundan pütürlü oluyor, bundan dolayı endişelenmeyin, tahin kıyır kıyır doku sağladığından hamura mutlaka ekleyin derim.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...








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