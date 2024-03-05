Tahinli rulo çörek

Tarif defterimden;
Öyle ince hamur açmakla uğraşmadan kolaylıkla yapabileceğiniz tahinli çörekleri çay saatleriniz için deneyin derim...
Servis: 9 adet
Hazırlama & mayalama süresi: 1 saat
Pişirme süresi: 30 dakika
Malzemeler:
- 200ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
- Hamuru için;
- 1,5 bardak ılık süt
- 1 paket instant kuru maya
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- Yarım bardak sıvı yağ
- 1/4 bardak eritilmiş tereyağı, 50 gr
- 2 yemek kaşığı tahin
- 4 - 4,5 bardak un
Tahinli iç harç için;
- Yarım bardak tahin
- Yarım bardak toz şeker
- 1 yemek kaşığı haşhaş tohumu
Üzerlerine;
- 1 yumurta sarısı
- 1 tatlı kaşığı süt
- 2 yemek kaşığı susam
Yapılışı:
*Ilık süt, maya ve şekerin 1 tatlı kaşığını küçük bir kaseye aktarın, üzerini streç film kaplayıp baloncuklar oluşana kadar yaklaşık 10 dakika bekletin.
*Sıvı yağ, tereyağı, toz şeker, tahin ve sütlü & mayalı karışımı yoğurma kabına aktarıp karıştırın. Unun 4 bardağını ekleyip yoğurmaya başlayın, ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur elde ediyoruz (gerekirse yarım bardak unu da ilave edin).
*Hamurun üzerini streç film ve temiz bir örtü ile kapatıp ılık yerde iki misli hacime ulaşana kadar 35- 40 dakika bekletin.
*Hamur mayalanırken bu arada tahinli iç harç malzemelerini bir kasede iyice karıştırın.
*Mayalanan hamurun havasını çıkarmak için elinizle hamura bastırın, temiz bir tezgah üzerinde 35 * 40 cm boyutunda olacak gibi merdane yardımıyla açın. Üzerine tahinli karışımı yayın, geniş tarafından bıçak veya hamur kesicisiyle iki parmak genişliğinde şeritler halinde keserek rulo yapın.
*Rulo yapılmış hamurları pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak sıralayın. Üzerlerine hafifçe bastırarak çırpılmış yumurta sarısı & süt karışımdan sürün, ortalarına susam serpin.
*180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında üzerleri iyice kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.
Kısa notlar;
*Bu tarifte elimdeki çifte kavrulmuş tahini kullandım.
*Hamurunda da tahin olduğundan pütürlü oluyor, bundan dolayı endişelenmeyin, tahin kıyır kıyır doku sağladığından hamura mutlaka ekleyin derim.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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