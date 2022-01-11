Sürekli kendisiyle kavga halinde

Eşimi sürekli kendisini eleştirirken buluyorum...

Sürekli kendisiyle kavga halinde
İlişki
11 Ocak 2022 Salı

Merhaba. Ben 42 yaşında bir kadınım. 12 yıldır evliyim. Gayet mutlu giden bir evliliğim var. Karakterine ve görünüşüne aşık olduğum biriyle evlendim. Son zamanlarda evliliğimizi henüz etkilemeyen ve ama eşimi olumsuz yönde etkilediğini fark ettiğim bir durumla karşı karşıyayım: Eşim sürekli kendisiyle kavga halinde.


Bu durumu özgüvensizlik veya kendiyle barışık olmama durumu olarak adlandırabilirsiniz. Ben de öyle düşünüyorum çünkü. Fakat bu duruma sebep olan hiçbir neden göremiyorum. Sürekli yaptığı işler ve fiziksel görünüşü söyleniyorken buluyorum onu. Bu durum karşısında tavsiye verdiğimde ise beni tersliyor ve onu beğenmediğimi ima edip etmediğimi soruyor bana.


Basit olarak nitelendirebileceğimiz bu tavsiyelerim onun özgüvensizliğiyle büyüyünce farklı bir boyuta atlamış oluyor. Zaman zaman bu durumun yaşının getirdiği bir durum oluşturup oluşturmadığını araştırmaya başladım. Gerçekten bazı insanlar bu yaşlarda aynı sorunla karşılaşıyorlarmış.


İşin doğrusu, bu durumdan rahatsız olmaya başladım. Eşi olarak ben hiçbir özelliğinde kusur bulmazken o kendi kendini yermeye başladı son zamanlarda. Ona neyi olduğunu sorduğumda "Baksana, şunu görmüyor musun?" ya da "Yine beceremedim." minvalinde cevaplar alıyorum.


Gerçekten bu özelliğin biz tanıştığımızdan beri var olduğunu bilsem zaten sorun teşkil edecek bir durum olmaz amaeşim böyle biri değildi. Kendine olan bu tavırları ve daha sonrasında bana yönelttiği sorgulamaları beni yormuyor değil...

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