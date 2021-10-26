Sosyal medyasını benden gizliyor

Sevgilimle iş yerinde tanıştık ve 1.5 aydır sevgiliyiz. Birbirimizden oldukça hoşlanıyorduk ve aramızda bir şeyler olmasını ilk teklif eden de oydu. İşe birlikte gidip geliyorduk ve zamanımız güzel geçiyordu. Gerçi şu an bunlar çok eskide kalmış gibi anlatıyorum ama aramızda bundan başka bir sorun yok aslında ama yine de bu sorun benim için küçük değil...

Telefonuyla ilgilenirken zaman zaman benden kaçırdığını hissediyorum. Sosyal medyasını o kadar da aktif kullanan biri değil ve zaten takipleşiyoruz. Profilinde değişiklikler yapan ve durmadan fotoğraf atan birisi de değil. O zaman sürekli ne yapıyordu telefonda? Sohbet uygulamalarında çevrimiçi de görmüyorum pek.

Telefonunu benle hiç paylaşmıyor değil. Zaman zaman bir yerle gittiğimiz zaman fotoğraf çekiliyoruz ya da onun telefonundan bir şeyler izliyorum. Açıkçası bu duruma pek anlam veremedim. Bazen çok farklı davranıyor, gizli bir şeyler yapıyormuş gibi. Bazen de sanki telefon onun değilmiş de benimmiş gibi rahat davranıyor. Fakat telefonuyla sosyal medyası aynı değil...

Benim yanımdayken neredeyse hiç açıkça sosyal medya hesaplarına girdiğini görmedim. Girdiği zaman da çok kısa sürelerle ilgileniyor ve hemen bırakıyor. Bana açıkça göstermediği benden sakladığı anlamına mı geliyor?

Bazen düşünüyorum da kendi telefonumun da kurcalanmasından hoşlanmam. Karşımdaki kişiyle ilgili bir şeyler konuştuğumdan değil de herkesin kendine has bir hayatı olabilir. Bir eşim olsa bile böyle çocuğum olsa bile aynı şeyi hissediyordum. Ona haksızlık mı ediyorum?