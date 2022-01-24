Soğan çorbası tarifi

Müjgan Yurtseven, Fransız mutfağının lezzetli tariflerinden biri olan soğan çorbasının yapılışını anlattı.

Soğan çorbası tarifi
Yaşam
24 Ocak 2022 Pazartesi

Fransız mutfağından;

Yıllar evvel tam da bu zamanlarda iş nedeniyle gittiğimiz Fransa'nın gastronomi şehirlerinden Lyon'da bir restoranda yediğimizde tadına doyamamıştık. O zamanlarda da farklı mutfaklara merakımdan şeften tarifi almıştım, soğan çorbasını her yaptığımda orada yediğimiz nefis çorba aklıma gelir...


Fransız mutfağının en sevdiğim lezzetlerinden biri olan soğan çorbasında püf noktası soğanların iyice karamelize edilmesidir. Sonrasında un ile kavrulup elinizde varsa et suyu, yoksa sıcak su ile kolaylıkla yapabilirsiniz. Üzerine kızarmış ekmek ve bol peynirle fırınlanan çorba havaların epey serin olduğu bugünler için tek başına bile gayet doyucu bir lezzet...


Servis: 4 kişilik:

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 60 dakika


Soğan çorbası için malzemeler:

  • 800 gr kuru soğan, 8 adet

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 lt sıcak et suyu veya su

  • 8 dilim baget ekmeği + 1 tatlı kaşığı tereyağı

  • 8 yemek kaşığı rendelenmiş emmental, mozarella veya taze kaşar




Soğan çorbası yapılışı:

*Soğanların kabuklarını soyarak piyazlık doğrayın ve tereyağı ile birlikte geniş bir tavaya aktarın. Soğanlar suyunu salıp çekene kadar açık ateşte 10 dakika ara sıra karıştırarak kavurun. Sonrasında yaklaşık 40 dakika kısık ateşte karamelize olana kadar kavurun.


*Karamelize olan soğanlara un ekleyerek 2 - 3 dakika daha kavurun ve derin bir çorba tenceresine aktarın, üzerine karabiber, tuz ve sıcak et suyu veya suyu ekleyin. 10 dakika daha pişirip ocağı kapatın.


*Baget ekmeklerinin üzerlerine tereyağı sürerek tost makinesinde kızartın. Çorbayı ısıya dayanıklı kaselere pay edin, her birinin üzerine ikişer dilim kızarmış ekmek yerleştirin, rendelenmiş peynirleri üzerlerine serpiştirin. Fırının ızgara ayarında peynirler eriyene kadar fırınlayın. Servis esnasında dilerseniz taze soğanı incecik doğrayarak çorbayı sıcak olarak servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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