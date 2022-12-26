Sistem neyse insan da o'dur...

Sürekli olumsuz düşüncelerden nasıl kurtuluruz?

Toplumsal sinerjik yansıma. Hep aynı şeyler bıktırıyor insanı. Mutlu olmak için sebebimiz ne kadar çoksa mutsuz olmak içinde sebep bir o kadar çok. Zihnine hükmetme ve mutluluğu seçme gücüne sahip olsan bile çevren ve toplum mutsuzsa maalesef etkileniyoruz.

Kabullenme. Farkındalık. Değişmeyi istemek. Bilinçaltını olumlu kodlamak. Çok fazla düşünerek en mutlu anımızı bile cehenneme çevirebiliriz. Size iyi gelen şeyleri yapın. Yürüyüş yapın, kitap okuyun, boş durmayın, hobilerle vakit geçirip kafa dağıtın. Beynimizi kontrol edemezsek beynimiz bizi kontrolü altına alır. (Kendi kendine meditasyonu beceremem diyenler için diğer bilinçaltı yöntemleri olabilir, theta healing gibi.)

İnsanların çocukluk zamanlarında yüklendikleri ile dünyaya bakış açıları çelişebilir, bu normaldir. Bu durumda yenisini koyma cesareti çok şeyi çözebilir.

Çözüme odaklanarak elde edilen çözümler bizi her zaman pozitife taşır. Pozitif insanlarla çevrili olup, negatif enerji verenlerden uzak durmak gerekir, çünkü yanımızdakiler bizi her zaman olumlu ve olumsuz etkiler.

Beş dakika, beş gün, beş ay, beş yıl sonrasını düşünüp planlayarak ya da beş saat, beş gün, beş ay, beş yıl öncesini düşünerek değil de, anda kalarak olumsuz düşüncelerden kurtulabiliriz. Sadece şu anı düşünüp yaptığınız işe kendinizi vererek, gittiğiniz yerin farkında olarak, eskiye ya da geleceğe dalmadan, şu an sizi üzen ya da canınızı sıkan ne varsa ona bakarak. Çünkü sadece düşünceyle bile kendimizi huzursuz ve mutsuz edebiliriz.

Dünyadaki herkesin aklına olumsuz düşünceler gelir ama çok önemsemezler. O düşünceler bizi temsil etmez, bulut gibi gelip geçmelerine izin veririz, düşünceyi önemsemezseniz önemsiz olur. Negatif düşüncelerden kurtulup, pozitif olun. Her kötülükten sonra bir güzellik gelir, her şerde bir hayır mutlaka vardır.

Olaylara bakış açımızı değiştirmek yararlı olabilir, çünkü olduğu gibi kabullenmek bir süre sonra normalmiş gibi geliyor, olumsuzluktan çıkıp sıradanlığa dönüşüyor.

Kendi kendini telkin için ben bunu yapacağım, mutlu olacağım, kendime güveniyorum vs. gibi sözleri tekrar ettiğimizde bu telkinler bilinçaltındaki seni ortaya çıkartacaktır. Olumlu düşünmeli çünkü olumsuzluklar birbirini çağrıştırır, iyi ve güzel düşüncelerde birbirini çağrıştırır, kötüyü bırak iyiyi hayal et. Güzel bakıp, güzel görüp, güzel düşünürse insan hayatından tat alır. Bu durum olumsuz düşünceleri de ortadan kaldırır.

Yaşadıklarımızı anlık olarak yaşarken herkesin değer yargısı farklı işlediği için algılaması farklı oluyor, ne bugünü ne de geçmişi olduğu gibi algılayamıyoruz.

Verebileceğin en cesur karar seni özgür kılacak şeyi yapmak, tabuları yıkmaktır.