Sezaryen sonrası emzirme rehberi

Sezaryen sonrası emzirme

Sezaryen ameliyatı, emzirme sürecini de etkileyebilen bir operasyondur. Emzirmeye alışana kadar biraz sabırlı olmak gerekebilir...

Sezaryenden sonra emzirmek her zaman kolay olmayabilir. Ciddi bir cerrahi operasyondan sonra vücudunuz kendini toparlamaya ve iyileşmeye çalışıyorken bebeğinizi beslemeye çalışmak, özellikle ilk kez emziriyorsanız, biraz sabır gerektirir.

Sezaryen olduktan sonra emzirmeyi kolaylaştırmak için bunlara dikkat edin:

1- Sezaryenden sonra hemen emzirin

Epidural-spinal anestezi ile sezaryen ameliyatı olduktan sonra hemen emzirmeniz daha kolay olabilir ancak genel anestezi ile sezaryen doğum yaptıysanız, emzirmek için anestezinin etkisinin tamamen geçmesini beklemeniz gerekecektir. Doğumun hemen ardından mümkün olduğunca kısa sürede emzirmek hem süt kanallarının doğru bir şekilde uyarılarak süt üretiminin tetiklenmesi için, hem de bebeğin emme refleksini mümkün olduğunca çabuk geliştirmesi için önemlidir. Genel anestezili operasyondan sonra bile partnerinizden ya da doğum destekçinizden bebeği göğsünüze yatırmasını talep edebilirsiniz. Ten tene temas hem bebeği sakinleştirecek, hem de süt üretimi için memenizi bir miktar uyaracaktır.

2- Emzirmek için yardım alın

Ameliyattan sonra kesi bölgesinde birkaç gün boyunca yoğun bir hassasiyet hissetmeniz normaldir, bu da haliyle hareketinizi kısıtlayacaktır. Bebeği kucaklarken ve emzirmek için doğru pozisyona yerleştirirken mutlaka birinden yardım alın. Eğer doğru emzirme pozisyonunu bulmakta zorlanıyorsanız, hastanedeki hemşirelerden ya da birebir çalışacağınız bir emzirme danışmanından destek alın.

3- Sık sık emzirin

Bir yenidoğanın en az iki saatte bir emzirilmesi, kan şekeri dengesini sağlayabilmesi için önemlidir. Aynı zamanda memelerde süt üretiminin aktif bir şekilde devam edebilmesi için de sık sık emzirmek, meme uçlarını doğru şekilde uyarmak gerekir. Sık emzirmek hem bebeğinizin emzirmeye alışmasını kolaylaştıracak, hem de emzirme sırasında salgıladığınız oksitosin hormonu sayesinde rahminizin toparlanması kolaylaşacak.

4- Gerekli aletleri kullanmaktan çekinmeyin

Eğer bebeğiniz bir sebepten yoğun bakımdaysa ya da bir şekilde bebeğinizi emziremiyorsanız, bir göğüs pompası kullanarak iki saatte bir sütünüzü sağmak, süt üretiminin devamını sağlamak için çok önemlidir. Bunun dışında oluşabilecek meme ucu yaraları için uygun ürünler, emzirme pozisyonunuzu rahatlatacak emzirme yastığı ve benzeri emzirme ürünlerini kullanmak, sezaryen sonrası iyileşme sürecinde emzirmenizi çok kolaylaştırabilir. Ne tür ürünlere ihtiyaç duyabileceğinize dair doktorunuza, ebenize ya da emzirme danışmanınıza danışabilirsiniz.

5- Gerektiğinde ağrı kesici alın

Ağrı çekiyor olmanız hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak gerilmenize neden olacak, bu da emzirme sürecinizi olumsuz etkileyecektir. Sezaryen sonrasında oluşabilecek ağrılar için doktorunuz emzirirken kullanabileceğiniz ve bebeği olumsuz etkilemeyecek türde ağrı kesiciler almanızı önerebilir.

6- Gevşeme egzersizleri yapın

Her doğumdan sonra olduğu gibi, sezaryen ameliyatından sonra da vücutta bazı gerginliklerin

oluşması normaldir. Hem kendi rahatınız ve sağlığınız için, hem de emzirmeyi daha kolaylaştırmak için günde bir-iki defa yattığınız yerde gevşeme egzersizleri yapmayı deneyin. Gözlerinizi kapatın, dikkatinizi nefes alıp verişinize getirin ve tepeden tırnağa sırayla tüm vücudunuzdaki kasları serbest bırakmayı deneyin. Bu gevşeme egzersizleri hem beden farkındalığınızı arttıracak, hem de gereksiz stresi bedeninizden uzaklaştırmanıza yardımcı olacaktır.