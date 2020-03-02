Sevgilime blöf olsun diye kendime çiçek gönderdim

Sevgilim ilgisiz davranmaya başlamıştı. Onun dikkatini çekmeye karar verdim. Gizemli hediye gerçekten de işe yaradı.

+ Sonra Oku
Sevgilime blöf olsun diye kendime çiçek gönderdim

Sevgilimin azalan ilgisi canımı sıkmaya başlamıştı. İlişkimizde ikinci yıla doğru yaklaşıyorduk ve ilk günlerin heyecanı kalmamıştı. Sanki kırk yıllık karı koca gibi olmuştuk. Söylemem gerekiyor ki hoş bir kadınım, girdiğim ortamda dikkat çekerim. Sevgilimi farklı bir yolla kıskandırmaya karar verdim.    

 

Erkek arkadaşımızla evde film seyredeceğimiz bir günü seçtim. Kendime internetten bir buket gül sipariş verdim. Hem de büyük bir keyifle. Bu size tuhaf görünmüş olabilir ama paraya asla kıymadım. Gelen çiçeğin üzerinde elbette bir de not olacaktı: “Harika bir kadınsın. Sevgilin çok şanslı bir erkek. Ayrılacağınız günü iple çekiyorum.”

 

Kapı çaldı ve bana gelen bu “gizemli” ve zarif gül buketini teslim aldım. Üzerindeki notu da yüksek sesle okudum. Sevgilim “Kim olabilir?” diye sorup durdu, yüzü gözü kızardı ama hiç istifimi bozmadım. “Bilmiyorum, fikrim yok” gibi şeyler dedim, o kadar. Bana ilgisiz davranmaya devam ederse, eylemlerim sürecek.

 

Rumuz: Kendi bilir     

***

HTHayat.com'a siz de içinizi dökün...

Aşağıdaki resme tıklayın, formu doldurun, itirafınız yayınlansın!

 

Tüm itirafları görmek için tıklayın

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Sanırım sevgilimin arkadaşına aşık oluyorum…
Sanırım sevgilimin arkadaşına aşık oluyorum…
Kendimi bir halt zannediyorum
Kendimi bir halt zannediyorum
Önemsemiyor gibi görünsem de bir sevgilim olsun istiyorum
Önemsemiyor gibi görünsem de bir sevgilim olsun istiyorum
Psikoloğuma aşık oldum!
Psikoloğuma aşık oldum!
Boşandığım için çok pişmanım
Boşandığım için çok pişmanım
Eşimin yemeklerini hiç beğenmiyorum
Eşimin yemeklerini hiç beğenmiyorum
Pısırığın tekiyim!
Pısırığın tekiyim!
Çocuğumu kaynanamdan çok kıskanıyorum!
Çocuğumu kaynanamdan çok kıskanıyorum!

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bebek taşıma yöntemleri
    Bebek taşıma yöntemleri

    Süresi : 43:12 İzlenme : 3260

  • Ne zaman su içilmez?
    Ne zaman su içilmez?

    Süresi : İzlenme : 8211

  • Çocuklar ne izlemeli?
    Çocuklar ne izlemeli?

    Süresi : 41:12 İzlenme : 2416

  • Menopoz sıkıntılı mı olmalı?
    Menopoz sıkıntılı mı olmalı?

    Süresi : 09:56 İzlenme : 381

  • Kırmızı ip ritüeli
    Kırmızı ip ritüeli

    Süresi : 02:00 İzlenme : 0

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X