Sevgilime blöf olsun diye kendime çiçek gönderdim

Sevgilim ilgisiz davranmaya başlamıştı. Onun dikkatini çekmeye karar verdim. Gizemli hediye gerçekten de işe yaradı.

Sevgilimin azalan ilgisi canımı sıkmaya başlamıştı. İlişkimizde ikinci yıla doğru yaklaşıyorduk ve ilk günlerin heyecanı kalmamıştı. Sanki kırk yıllık karı koca gibi olmuştuk. Söylemem gerekiyor ki hoş bir kadınım, girdiğim ortamda dikkat çekerim. Sevgilimi farklı bir yolla kıskandırmaya karar verdim.

Erkek arkadaşımızla evde film seyredeceğimiz bir günü seçtim. Kendime internetten bir buket gül sipariş verdim. Hem de büyük bir keyifle. Bu size tuhaf görünmüş olabilir ama paraya asla kıymadım. Gelen çiçeğin üzerinde elbette bir de not olacaktı: “Harika bir kadınsın. Sevgilin çok şanslı bir erkek. Ayrılacağınız günü iple çekiyorum.”

Kapı çaldı ve bana gelen bu “gizemli” ve zarif gül buketini teslim aldım. Üzerindeki notu da yüksek sesle okudum. Sevgilim “Kim olabilir?” diye sorup durdu, yüzü gözü kızardı ama hiç istifimi bozmadım. “Bilmiyorum, fikrim yok” gibi şeyler dedim, o kadar. Bana ilgisiz davranmaya devam ederse, eylemlerim sürecek.

Rumuz: Kendi bilir

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