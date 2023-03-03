Sevgilim varken de bana aşıkmış

Arkadaşım sevgilimden ayrıldıktan sonra bana olan hislerini açıkladı ve ben ne yapacağımı bilmiyorum...

Sevgilim varken de bana aşıkmış
İlişki
Giriş: 03 Mart 2023 13:33 Güncelleme: 03 Mart 2023 13:34
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Ne hissedeceğimi bilmediğim bir ruh hali içerisindeyim. Bunun sebebi çok da yakın olmadığım bir arkadaşımın hayatımda eski sevgilim varken de bana karşı duygusal olarak hisler beslediğini söylemiş olması.


İlk düşündüğüm şey onu kaybedip kaybetmekten korkmayacağım oldu. Eğer çok yakın bir arakadaşım olsaydı bu duruma çok üzülecektim. Hem onun bunca süre üzgün olduğunu ama bana yansıtmamaya çalıştığını düşünecektim hem de hiçbir şey hissetmeseydim onu kaybedeceğimden korkacaktım. Şu anki durumda arkadaşıma karşı bir şey hissedip hissetmediğimi hiç değerlendirmedim bile. Çünkü şu sıralar öyle bir ruh halinde değilim. Bir sürü meşgalem var ve erkek arkadaşımdan ayrılalı henüz bir hafta oldu.


Bana hislerini açıklayan arkadaşımla 1-2 yıldır tanışıyoruz ve ayrıldığım erkek arkadaşımla ilişkim ise yaklaşık 3 yıl sürdü. Birbirimize geri döneceğimizi sanmıyorum. Çünkü bunun öncesinde birbirimizi yeterince yorduk bence, sürekli ayrılıp barıştık. Bunu hayatımda yeni birinin olabileceği ihtimaline dayanarak söylemiyorum tabii ki, sadece olanı açıklıyorum. Ayrıca hayatımda yeni birinin olup olmamasının şu an benim için bir önemi yok, az önce de dediğim gibi şu sıralar yeni bir ilişkiye başlayabilecek bir durumda değilim.


Arkadaşımla olan ilişkimi nasıl idare edeceğimi de tam olarak bilemiyorum açıkçası. Ona olan hislerimi açıkça ifade edip şu an bu söylediğini değerlendirebilecek bir durumda dahi olmadığımı söyledim. İfade ettiklerimden kendisi için olumlu bir sonuç çıkarır mı acaba? Ne olumlu ne de olumsuz bir şey demek istedim aslında. Sadece şu an hiçbir şeye hazır değilim ve kimseyi üzmek istemiyorum...

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