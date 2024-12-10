Sensörlü cilt altı glukoz izlem cihazlarını SGK karşılıyor mu?

TİP-1 diyabet tanısı almış çocukların en önemli zorluklarından biri olan şeker takibi, parmak delme işlemi yapılmadan cilt altına yerleştirilen şeker ölçüm cihazları ile yapılabiliyordu ancak bu cihazlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmıyordu. Yapılan son düzenleme ile 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastası çocuklar için sensörlü cilt altı glukoz izlem cihazları SGK tarafından geri ödeme kapsamına alındı.

Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 2.000 civarında çocuk Tip 1 diyabet tanısı almaktadır. Günümüzde bir çocukta Tip 1 diyabetin neden ortaya çıktığı bilinmemektedir. Henüz Tip 1 diyabeti önlemek ve iyileştirmek mümkün değildir ama gerekenler yapıldığında bütün Tip 1 diyabetli çocukların normal ve başarılı bir ömür sürmelerini sağlamak mümkündür. Bu cihazlar sayesinde glikoz takibi aileler tarafından 24 saat görülebilecek ve çocuklar da parmaktan iğneyle yapılan ölçüm acısından kurtulacaklardır.

Sürekli glukoz takip sistemi (sensör) nedir?

Sürekli Glukoz Takip (CGM), gündüz ve gece boyunca glukoz seviyelerini gerçek zamanlı olarak izlemenin bir yoludur. CGM sensörü, günde 24 saate kadar düzenli aralıklarla glukoz ölçümleri alır. Daha sonra bir verici aracılığıyla mevcut glukoz değerini göstermek için verileri Bluetooth ile görüntüleme cihazına gönderir. Sürekli veriler, glukozdaki iniş ve çıkışları izlemenize yardımcı olur.

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