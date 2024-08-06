Sandık Kokusu adlı dizide rol alan oyuncu ve devlet tiyatrosu sanatçısı Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti. Çeyrekbaşı, Temmuz ayında beyne pıhtı atması rahatsızlığı sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi altındaydı.

Sema Çeyrekbaşı neden öldü?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sema Çeyrekbaşı'nın vefatına dair şu açıklama yapıldı: "Sanat dünyamızın kıymetli bir ismini daha yitirmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. evlet Tiyatrolarımızın emektar sanatçısı Sema Çeyrekbaşı'na Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun."

Oyuncular Sendikası, Sema Çeyrekbaşı'nın vefatını şu ifadelerle duyurdu: "Değerli meslektaşımız Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun"

Sema Çeyrekbaşı kimdir?

Oyuncu ve tiyatro sanatçısı Sema Çeyrekbaşı, 1951 yılında İzmir'de doğdu. Babası diplomat Fikret Çeyrekbaşı, annesi Sevim Şınık'tır. Türkiye'de kadın hareketinin öncü isimlerinden Latife Bekir Çeyrekbaşı'nın torunu olan Sema Çeyrekbaşı, 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden, 1974'te Amsterdam Kraliyet Akademisi'nden mezun oldu.

Çeyrekbaşı, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol almanın yanı sıra 1993-1994 sezonunda Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı. Sanat yönetmenliği yaptığı dönemde Birim Tiyatro/Aziz Nesin Sahnesi depodan sahneye dönüştürüldü ve Taksim Sahnesi onarıldı.

Sema Çeyrekbaşı'nın aldığı ödüller

Tiyatro alanında hem oyuncu hem sanat yönetmeni olarak uzun yıllar çalışan Sema Çeyrekbaşı, 1984 yılından itibaren sinema ve dizi oyunculuğu yaparak kariyerine önemli roller ekledi. Kadının Adı Yok, Kuyucaklı Yusuf, Çemberimde Gül Oya, Makber, Yaratılan, Kehribar gibi birçok yapımda çeşitli rollere hayat verdi. Son olarak SHOW TV'nin 'Sandık Kokusu' dizisinde rol almıştı.

Oyuncu ve tiyatro sanatçısı Sema Çeyrekbaşı, 2007'de Inishmaan'ın Sakatı oyunundaki rolü ile 11. Afife Tiyatro Ödülleri "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 2011'de, Temiz Ev oyunundaki rolü ile 15. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 16. Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi ya da Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü.