Sarımsak tamponu nasıl yapılır?

Vajinal mantar enfeksiyonlarına karşı çok eski zamanlardan beri kullanılan doğal ve basit bir yöntem var: Sarımsak tamponu.

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Vajinal mantar için sarımsak tamponu
Duygu İslamoğlu

Vajinal mantar enfeksiyonu, süt kesiği kıvamında, katı bir vajinal akıntı belirtisiyle ortaya çıkan, ilerleyen evrede vulvayı da etkileyerek ciddi kaşıntı ve tahriş sorunlarına yol açabilen bir rahatsızlıktır. Zannedilenin aksine, yalnızca cinsel ilişki aracılığıyla bulaşmaz; bağışıklık sisteminin zayıflaması, antibiyotik kullanımı, kötü beslenme, vajinanın sürekli neme maruz kalması gibi nedenlerle de ortaya çıkabilir. Aslında vajinanın yapısı, iyi ve kötü bakterileri bir arada tutacak şekilde dengeli bir sisteme ve pH seviyesine sahiptir. Ancak çeşitli nedenlerden ötürü bu bakteri dengesi bozulduğunda, kötü bakterilerin atağa geçmesi için uygun bir ortam yaratılmış olur ve mantar enfeksiyonu oluşur. Antifungal (mantar karşıtı) ürünlerin yüzeyden uygulanması, bitkisel buhar banyosu uygulamaları, vajinadaki bakteri dengesini yeniden sağlamaya yönelik probiyotik tüketimi ve doktorunuzun önereceği vajinal ya da oral yolla alınan bir ilaç desteği, vajinal mantar enfeksiyonunun ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. Aynı şekilde, antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahip sarımsak da, tıpkı bir vajinal fitil/tampon gibi kullanılarak mantar enfeksiyonuyla savaşmada yardımcı olur.

 

Vajinal mantar için sarımsak tamponu

Sarımsağın çeşitli mantarların büyüyüp gelişmesini engellediği biliniyor. Örneğin sarımsaklı ekmek yapılırken, sarımsak hamura mayalandıktan sonra karıştırılır, çünkü mayalanma sürecinde hamura sarımsak akarıştırmak mayayı öldürür ve ekmek kabarmaz. Bulunduğu yerdeki mantarların gelişimini engelliyor olması, sarımsağı harika bir vajinal mantar kürü haline getiriyor. Vajinal mantar şikayetleri ortaya çıktığında düzenli olarak 3-4 gece boyunca sarımsak tamponu uygulamak, vajen içerisindeki mantar oluşumunu engelleyip şikayetlerin kısa sürede azalmasına yardımcı oluyor.

 

VAJİNA SAĞLIĞI İÇİN NELER YAPILMALI?

 

Sarımsak tamponu nasıl yapılır?

Bir diş sarımsak alınır, ortasından bir iğne yardımıyla uzun bir iplik geçirilir. Tıpkı tampon uygular gibi, vajinaya nazikçe ittirilerek yerleştirilir. Eğer daha önce hiç vajinanıza bir şey sokmadıysanız, çömelir gibi eğilerek sağ elinizin iki parmağıyla sarımsağı içeriye itmek kolay olacaktır. İpin bir kısmı dışarıda bırakılır. Gece yatmadan önce uygulanan tampon, sabah olduğunda çıkarılıp atılır. Sarımsak, gece boyunca vajina içerisinde suyunu bırakarak etki edeceğinden, tampon uygulamasından sonra sıvı bir akıntı görülmesi normaldir. Bu yüzden uygulamadan sonra gün içerisinde bir günlük ped ya da bir kumaş kullanmak isteyebilirsiniz. Uygulama 3-4 gece üst üste tekrar edilir.

 

Vajinal mantar için doğal yöntemler

  • Sarımsak tamponu uygulaması yaptığınız 3-4 gün boyunca, vücudunuzu diğer doğal katkılarla desteklemeniz süreci kolaylaştıracaktır.
  • Ağızdan alınan probiyotik kapsüllerden tüketebilir, bol bol yoğurt tüketebilir, hatta kendi yoğurdunuzu mayalıyorsanız, yoğurdunuza toz halinde satılan probiyotiklerden ilave edebilirsiniz. Probiyotik takviyesi, yararlı bakterilerin üretimini destekleyerek enfeksiyona karşı savaşı kolaylaştıracaktır.
  • Vajinal bitkisel buhar banyoları, içeriğindeki bitkilerin buharının vajinaya temas etmesi sayesinde bitki özlerinin mantara ve diğer enfeksiyonlara karşı etki etmesini sağlar.
  • Vulvayı dışarıdan sirkeli su ile temizlemek, soğuk yoğurt sürmek vulvada kaşıntıya bağlı gelişen yanma ve kaşınma hislerinin azalmasına yardımcı olacaktır.
  • Doğal kürler uyguladığınız süre boyunca iyi beslenmeniz, bol su tüketmeniz de önemli. Aynı zamanda vajinayı temiz ve kuru tutmak, özellikle iç kısmını suyla ve sabunla yıkamamak gerekir.

 

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