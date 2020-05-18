Sapyoseksüel olduğumu nasıl anlarım?

Sapyoseksüellik, son yıllarda adını daha sık duyduğumuz bir kavram haline geldi.

Sapyoseksüel olduğumu nasıl anlarım?
İlişki
18 Mayıs 2020 Pazartesi

Sapyoseksüel nedir?

Sapyoseksüel, fiziksel ve duygusal olarak entelektüel zekadan etkilenen kişilere denir. Kelimenin kendisi, Latince ‘bilge’ anlamına gelen ‘sapio’dan türetilmiştir. Sapyoseksüeller, fiziksel güzellikten önce karşısındaki kişinin zekasından ve bilgisinden etkilenirler ve ilişkilerinde daha çok zekayı ön planda tutarlar.


Sapyoseksüelliğin 4 işareti:


1- Zeki olmayan birinden etkilenemiyorsanız

Eğer karşınızdaki kişiyle kitaplardan, siyasetten veya sanattan konuşamadığınızda o kişiye karşı ilginiz ciddi ölçüde azalıyorsa, bu sapyoseksüelliğin ilk işaretidir. Kimileri için partnerinin güzel, yakışıklı veya zengin olması yeterlidir ancak sapyoseksüeller için bu kriterler daima ikinci plandadır.


2- Zekice konuşmalar sizi tahrik ediyorsa

Sapyoseksüeller yalnızca insanların zekasına çekilmez, aynı zamanda zekice konuşmalar karşısında da fiziksel olarak tahrik olurlar. İlgilendiğiniz konularla ilgili sohbet etmek her zaman keyifli olabilir ancak karşınızda iyi bir bilgi birikimiyle konuşan birinin sizi cinsel olarak uyarması, sapyoseksüelliğe bir başka işaret.


3- Entelektüel sohbet olmadığında seks de yoksa

Birçok sapyoseksüel insan için, entelektüel anlamda sohbet edemedikleri biri ile cinsel ilişkiye girmek neredeyse imkansızdır. Sapyoseksüeller, potansiyel bir partnerle bağ kurabilmek için öncelikle entelektüel açıdan tatmin olma ihtiyacı hissederler. İyi bir sohbet, onlar için fiziksel dokunuşlar ya da uzun flörtler kadar seksi olabilir.


4- Sadece zeki insanlara bağlanabiliyorsanız

Sapyoseksüellik, zeki olmadığını düşündüğünüz birine duygusal olarak da bağlanamayacağınız anlamına gelir. Böyle bir ilişkide, duygusal bağ kurulmadan önce uzun sohbetler edilmiş olmalı ya da sapyoseksüel kişi karşısındakinin bilgi birikimine, entelektüel zekasına güveniyor olmalıdır. Ancak bu şartlar sağlandıktan sonra duygusal yakınlık kurulabiliyorsa, sapyoseksüellikten söz edilebilir.


Seks sözlüğü

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İnterseksüellik: Hem erkeksi hem de kadınsı cinsiyet özelliklere sahip olan insanların durumunu belirtir.
Ekoseksüel: Hormonlu besinler tüketmeyen, çevre kirliği konusunda çalışmalar yapan ve bunu yaşam şekli haline getirmiş kişilerdir. Cinsel bir sınıf olduğu söylenemez.
Homoseksüel: Kendi cinsine ilgi duyan kişi.
Biseksüel: Kendi cinsi ve karşı cinse karşı cinsel ilgi duyan kişilerdir. Zaman zaman kadınlardan ve zaman zaman erkeklerden hoşlanabilirler.
Sapyoseksüel: Zekandan tahrik olan insanlara verilen addır. Akıllı sözcüğünün Latincesi olan "Sapien" ile "Sexualis"in birleşiminden oluşan Sapyoseksüel tam anlamıyla "ben onun zekasını seviyorum" diyenlerin kadrajına giriyor.
Aseksüel: Cinsel ilişkiye girmeye ihtiyaç duymayan ve zevk almayan kişi. Hayatında cinsel ilişki eyleminden haz almak yerine itici bulan kişi de denilebilir.
Heteroseksüel: Karşı cinse ilgi duyan ve karşı cinsle ilişkiye giren kişi.
Hiperseksüel: Bir nevi davranış bozukluğudur. Çok sık cinsel ilişkiye girme ve bu anlamda istek duyan kişilere verilen addır. Bu düşünce o kadar yoğundur ki kişiler hayatlarını cinsel eylemi gerçekleştirme ve sonuca ulaşma amaçlı şekillendirirler.
Lezbiyen: Kendi cinsine ilgi duyan ve kendi cinsiyle ilişkiye giren kadınlardır.
Pomoseksüel: Postmodern seksüelin kısaltılmışıdır. Pomoseksüel kişi transseksüel, homoseksüel ve bunun gibi cinsel yönelimleri belirten etiketleri kullanmaktan kaçan kişiye denir. Cinsiyet kavramına karşı duran kişilerin kendini ifade şekli de denilebilir.
Sosyoseksüel: İlişki kavramına uzak, cinsel birlikteliği ilişki olarak gören kişilerdir.
Transeksüel: Kendisini karşı cinse ait hisseden, karşı cinse benzeme isteği duyan kişidir. Hem erkek hem de kadın transeksüel vardır. Yani kişi kadın olduğu halde erkek olmak isteyebilir. Travestilikten farklı olarak tıbbi müdahale geçirip cinsiyet değiştirme ameliyatı olurlar.
Travesti: Karşı cinsin giysilerini kullanarak ve cinsel rolünü üstlenerek cinsel hazza ulaşan kişilere verilen genel addır. Travesti sözcüğü Türkçeye Fransızca travesty sözcüğünden geçmiştir. Fransızca travesti sözcüğü, Latince trans- (bir taraftan öbür tarafa) ve Fransızca vêtement (giysi, kıyafet) sözcüklerinin birleşimidir. Travesti heteroseksüel ya da eşcinsel olabilir. Transeksüel olmadan önce kadın ya da erkek kıyafetleri giyerek karşı cinse kendini ait hissetme durumudur.
Gerantofili: Kendisinden yaşça büyük kişilerle cinsel ilişkiye girme eylemi.

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