Sapyoseksüel olduğumu nasıl anlarım?

Sapyoseksüel nedir?

Sapyoseksüel, fiziksel ve duygusal olarak entelektüel zekadan etkilenen kişilere denir. Kelimenin kendisi, Latince ‘bilge’ anlamına gelen ‘sapio’dan türetilmiştir. Sapyoseksüeller, fiziksel güzellikten önce karşısındaki kişinin zekasından ve bilgisinden etkilenirler ve ilişkilerinde daha çok zekayı ön planda tutarlar.

Sapyoseksüelliğin 4 işareti:

1- Zeki olmayan birinden etkilenemiyorsanız

Eğer karşınızdaki kişiyle kitaplardan, siyasetten veya sanattan konuşamadığınızda o kişiye karşı ilginiz ciddi ölçüde azalıyorsa, bu sapyoseksüelliğin ilk işaretidir. Kimileri için partnerinin güzel, yakışıklı veya zengin olması yeterlidir ancak sapyoseksüeller için bu kriterler daima ikinci plandadır.

2- Zekice konuşmalar sizi tahrik ediyorsa

Sapyoseksüeller yalnızca insanların zekasına çekilmez, aynı zamanda zekice konuşmalar karşısında da fiziksel olarak tahrik olurlar. İlgilendiğiniz konularla ilgili sohbet etmek her zaman keyifli olabilir ancak karşınızda iyi bir bilgi birikimiyle konuşan birinin sizi cinsel olarak uyarması, sapyoseksüelliğe bir başka işaret.

3- Entelektüel sohbet olmadığında seks de yoksa

Birçok sapyoseksüel insan için, entelektüel anlamda sohbet edemedikleri biri ile cinsel ilişkiye girmek neredeyse imkansızdır. Sapyoseksüeller, potansiyel bir partnerle bağ kurabilmek için öncelikle entelektüel açıdan tatmin olma ihtiyacı hissederler. İyi bir sohbet, onlar için fiziksel dokunuşlar ya da uzun flörtler kadar seksi olabilir.

4- Sadece zeki insanlara bağlanabiliyorsanız

Sapyoseksüellik, zeki olmadığını düşündüğünüz birine duygusal olarak da bağlanamayacağınız anlamına gelir. Böyle bir ilişkide, duygusal bağ kurulmadan önce uzun sohbetler edilmiş olmalı ya da sapyoseksüel kişi karşısındakinin bilgi birikimine, entelektüel zekasına güveniyor olmalıdır. Ancak bu şartlar sağlandıktan sonra duygusal yakınlık kurulabiliyorsa, sapyoseksüellikten söz edilebilir.