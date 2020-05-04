Sanki benimle beraber o da regl oluyor...

Sanki benimle beraber o da regl oluyor; alınganlığı tutuyor, bana yardım etmekte zorlanıyor, sürekli bir şeylere afra tafra yapıyor.

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Sanki benimle beraber o da regl oluyor...

Erkek arkadaşımla aynı evde yaşıyoruz. Korona virüsü nedeniyle neredeyse 2 aydır evden dışarı doğru düzgün çıkmıyoruz. Haliyle bazen birbirimize çok gıcık olduğumuz, anlaşamadığımız zamanlar oluyor. Bunları görmezden gelebiliyorum, bir şekilde barışıyoruz ve küslüğümüz çok da uzun sürmüyor. Ama benim kırmızı çizgim var ki, o da regl olduğum zamanlar... Böyle günlerde yeterince ağrı çekiyorum, günlük ev işlerini bırak yataktan kalkmak bile zor geliyor. Ruhsal durumum da ayrı bir konu, biraz daha alıngan ve duygusal oluyorum. Çoğu kadında olan normal şeyler yani. Ama sevgilim bunlara anlayış göstermemek için elinden geleni yapıyor. Sanki benimle beraber o da regl oluyor; alınganlığı tutuyor, bana yardım etmekte zorlanıyor, sürekli bir şeylere afra tafra yapıyor. Bense en çok yardım ve ilgiye ihtiyaç duyduğum bu zamanlarda onun bu hareketlerine anlam veremiyorum.

Acaba gerçekten benimle birlikte o da regl oluyor mu, ruhsal durumu mu değişiyor, gerçekten çok merak ediyorum...

Rumuz: cansu

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