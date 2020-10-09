Salisilik asitin faydaları nelerdir?

Özellikle kozmetik ürünlerinden toniklerin içeriğinde çok fazla karşımıza çıkan salisilik asitin faydalarını haberimizde bulabilirsiniz...

Salisilik asitin faydaları nelerdir?
Güzellik
09 Ekim 2020 Cuma

Salisilik asit nedir?

Beta hidroksi asiti grubundaki salisilik asit, yağda çözünebilme özelliğiyle iyi bir temizleyici olarak biliniyor. Gözeneklerini derinlemesine temizlemesinin yanında antibakteriyel özelliğiyle de öne çıkan bir asit türü.


Salisilik asitin faydaları

Son zamanların en çok tercih edilen ürünlerinden salisilik asitin bilinen birçok faydası var. İşte cilde olan faydaları:


1) Siyah nokta oluşumunu azaltır

Gözeneklerinizin alt katmanlarında temizlik yarattığından siyah noktalarla savaşan bu asit, gözeneklerin küçülmesine de fayda sağlıyor.


2) Cilt lekeleriyle savaşır

Hemen hemen herkesin cildinde çeşitli sebeplerden ortaya çıkmış lekeler vardır. Salisilik asit tam da bu noktada devreye giriyor. Leke oluşumunun bulunduğu gözenekleri derinlemesine temizlemesi ve hatta soyması sayesinde bizi bu dertten kurtarıyor.


Cilt tipine göre doğru bakım önerileri
Cilt tipine göre doğru bakım önerileri

3) Cildi yumuşatıyor

Peeling özelliği sayesinde cildinizi ölü derilerden arındıran salisilik asit, cildinizi rahatlatır ve daha ferah bir his sağlar.


4) Cildin yağ dengesini korur

Fazla sebumla savaşmasıyla ve gözeneklerdeki fazla yağı temizlemesiyle salisilik asit, yağlı ve karma ciltlilerin en büyük sorunlarından olan akne oluşumunun da önüne geçmiş oluyor.


5) Erken yaşlanmayı önler

Yeni yeni oluşmaya başlayan kırışıklık ve ince çizgilere olan etkisini düzenli kullanım sonucunda fark edebilirsiniz.


6) Kızarıklıkları yatıştırır

Her şeyde olduğu gibi fazlası zarar olan asiti hassas ciltlilerin dikkatli kullanmasında fayda var. Sadece kullanılması gereken bölgeye çok fazla olmadan uygulandığında cildi yatıştırma etkisiyle de biliniyor.


Cildin gençlik sırrı: Hyalüronik Asit
Cildin gençlik sırrı: Hyalüronik Asit

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.