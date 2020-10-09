Salisilik asitin faydaları nelerdir?

Salisilik asit nedir?

Beta hidroksi asiti grubundaki salisilik asit, yağda çözünebilme özelliğiyle iyi bir temizleyici olarak biliniyor. Gözeneklerini derinlemesine temizlemesinin yanında antibakteriyel özelliğiyle de öne çıkan bir asit türü.

Salisilik asitin faydaları

Son zamanların en çok tercih edilen ürünlerinden salisilik asitin bilinen birçok faydası var. İşte cilde olan faydaları:

1) Siyah nokta oluşumunu azaltır

Gözeneklerinizin alt katmanlarında temizlik yarattığından siyah noktalarla savaşan bu asit, gözeneklerin küçülmesine de fayda sağlıyor.

2) Cilt lekeleriyle savaşır

Hemen hemen herkesin cildinde çeşitli sebeplerden ortaya çıkmış lekeler vardır. Salisilik asit tam da bu noktada devreye giriyor. Leke oluşumunun bulunduğu gözenekleri derinlemesine temizlemesi ve hatta soyması sayesinde bizi bu dertten kurtarıyor.

3) Cildi yumuşatıyor

Peeling özelliği sayesinde cildinizi ölü derilerden arındıran salisilik asit, cildinizi rahatlatır ve daha ferah bir his sağlar.

4) Cildin yağ dengesini korur

Fazla sebumla savaşmasıyla ve gözeneklerdeki fazla yağı temizlemesiyle salisilik asit, yağlı ve karma ciltlilerin en büyük sorunlarından olan akne oluşumunun da önüne geçmiş oluyor.

5) Erken yaşlanmayı önler

Yeni yeni oluşmaya başlayan kırışıklık ve ince çizgilere olan etkisini düzenli kullanım sonucunda fark edebilirsiniz.

6) Kızarıklıkları yatıştırır

Her şeyde olduğu gibi fazlası zarar olan asiti hassas ciltlilerin dikkatli kullanmasında fayda var. Sadece kullanılması gereken bölgeye çok fazla olmadan uygulandığında cildi yatıştırma etkisiyle de biliniyor.