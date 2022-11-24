Sakız çiğnemek gerçekten zayıflatır mı?

Kilo vermenin birinci kuralının kalori açığı oluşturmak olduğu değiştirilemez bir gerçek. Daha az kalorili besinler tüketerek, fiziksel aktiviteyle yakılan kaloriyi azaltarak veya yeme saatlerini kısıtlayarak birçok farklı şekilde bu kalori açığı oluşturmak mümkün. Bunlardan en şaşırtıcı olanı ise sakız çiğnemek olabilir. Sakız çiğnemek nefesinizi tazelemekle kalmaz, sigara isteğinizin üstesinden gelmenize, hafızanızı geliştirmenize ve hatta kilo vermenize yardımcı olabilir ancak her şey bu kadar kolay sanmayın!

Sakız çiğnemenin kilo vermeye katkıda bulunması mümkün olsa da günde birkaç sakız çiğnemenin fazla kilolarınızdan kurtulmaya yeteceği fikrine kapılmayın. Birkaç bilimsel çalışma, sakız çiğnemenin kalorileri azaltmanıza yardımcı olabileceğini gösterse de kalori açıklığı oluşturmaz ve düzenli fiziksel aktivite yapmazsanız, bu tek başına önemli bir kilo kaybına yol açmaz. Aynı zamanda her sakız, aynı etkiyi yaratmayacağından, dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.

Kilo vermek için sakız çiğnenir mi?

Sakız çiğnemek, daha az aç hissetmenize ve iştahınızı kontrol etmenize yardımcı olabilir. Çiğneme eyleminin, belirli bağırsak hormonlarının salınmasını uyararak açlığı ve yiyecek alımını azaltabileceğini düşünülür.

Bununla birlikte, tüm araştırmalar aynı sonucu vermediğinden, sakız herkes için açlığı veya yiyecek alımını azaltmanın etkili bir yolu olmayabilir. Ayrıca araştırmalar, sakız çiğnemenin meyve yeme isteğinizi azaltabileceğini ve muhtemelen genel diyet kalitenizi düşürebileceğini de düşündürüyor.

Öğünler arasında sakız çiğnemenin bir sonraki öğünde daha az kalori almayı sağlayabileceği gösterilmiş olsa da sakızın yarattığı kalori farkının tek başına değişikliğe yol açması mümkün değil. Çiğneme eyleminin tetiklediği kalori yakımı da hesaba katılsa dahi diyet ve egzersiz olmadan kilo vermek hala imkânsız görülüyor. Kullandığını sakızın şeker içeriği de hesaba katılırsa, tek başına sakız çiğnemenin metabolizmanıza bir katkısı olmayacağını düşünebilirsiniz.

Daha kolay, mucizevi bir yol herkes tarafından aransa da gerçekler göz önüne alındığında, kalori açığı oluşturmak dışında kilo vermenin mümkün bir yolu görünmüyor. Plasebo etkisini de düşünülürse, size zarar vermediği sürece her şeyden yardım alabilirsiniz ancak tek başına tüyolara güvenmek, kilo vermemeniz ve hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir.

Referans: Alina Petre. “Does Chewing Gum Help You Lose Weight?” Şuradan alındı: https://www.healthline.com/nutrition/chewing-gum-for-weight-loss (17.09.2020).