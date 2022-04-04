Merhabalar, sizlere bu yazımda ülkemizde yaşanan sahte engelli raporu vererek işe sokulan çeteyi ele alacağım. Konunun detaylarını yazmadan önce bu olay Türkiye’de maalesef çokça yaşanıyor. Ben yüzde 90 engelli raporu almak için oldukça zor şartlarda daimi olarak alırken engelli olmayıp veya engel yüzdesini olduğundan fazla gösterenler hakkında acilen hukuki işlem rica ediyorum. Gelelim olayın detaylarına…

Ankara’da düzenlenen sahte rapor çetesi operasyonunda çete lideri Veli E., itirafçı olup 300 sayfalık ifade verdi. Buna göre çete 4 özel tıp merkeziyle çalıştı. Çete 10 günlük rapor için 1250 lira, 30 günlük rapor için ise 3-5 bin lira aldı. Binlerce kişiye sahte iş göremezlik, engelli ve heyet raporu hazırlandı.

Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, ‘sahte sağlık raporu’ çetesine yönelik yaptığı operasyonda özel tıp merkezlerinde çalışan doktor, hemşire, teknisyen, sekreter, hasta bakıcıların aralarında bulunduğu 17 kişi yakalanmıştı. Gözaltına alınanlar arasında A.A. Tıp Merkezi sahibi A.A., Ö.Y.M. Tıp Merkezi sahibi S.Y., O.D. Tıp Merkezi sahibi G.S. ve T. Tıp Merkezi’nin sahibi M.U.’nun bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden A.A. Tıp Merkezi sahibi A.A. tutuklandı, diğer 3 tıp merkezi sahibi ise adli kontrol şartıyla bırakıldı.

Hastaneye gitmeden

Çetenin binlerce kişiye iş göremezlik, heyet ve engelli raporu hazırladığı, raporun süresi veya içeriğine göre paralar aldığı kaydedildi. Kişilerin, işe gitmemek için alınan 10 günlük sahte rapora 1250 lira, 30 günlük rapora ise 3-5 bin lira ödedikleri tespit edildi. Rapor isteyen kişilerin hastaneye gitmelerine bile gerek olmadığı, sadece kimlik ve kurum kimlik fotokopileri gönderip, istenen paraları yatırıp sağlık raporu aldıkları ortaya çıktı. Sağlık raporlarının, özel tıp merkezi sahiplerinin bilgileri doğrultusunda hazırlandığı, raporlarda imzası bulunan doktorların ise imza başı para aldıkları belirlendi.

Çete lideri itirafçı

Çetenin lideri olduğu iddiasıyla yakalanan Veli E., itirafçı oldu. Çete lideri olmadığını, sadece sağlık raporu alacak kişilere aracı olduğunu savunan Veli E., 300 sayfalık ifadesinde sahte sağlık raporu çarkının nasıl işlediğini anlattı. Veli E. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Serbest kalmak bu kadar kolay olmamalı, diğer engelli kardeşlerimize haksız adalet uygulanırken sahte rapor düzenleyip serbest kalanlar yine bu işe devam ettirilmek istenmektedir…

Herkese engelsiz, sağlıklı, savaşsız bir ay diliyorum…