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Filenin Sultanları

Sahadaki başarının ardında: Beden disiplini

Filenin Sultanları'nın sahadaki başarıları, istikrarlı bir beden disiplini gerektiriyor. Peki, voleyboldaki başarının arkasında nasıl bir disiplin var?

Senem Fırat sfirat@hthayat.com
Sahadaki başarının ardında: Beden disiplini
Giriş: 01 Eylül 2026, Salı 12:50
Güncelleme: 01 Eylül 2026, Salı 13:58

Bir voleybol maçında birkaç saniye içinde gerçekleşen güçlü bir smaç, blok ya da sıçrama, aslında tek bir andan ibaret değildir. Profesyonel bir sporcunun sahadaki performansı; antrenman, beslenme, uyku, toparlanma ve sakatlıkların önlenmesini kapsayan uzun bir hazırlık sürecinin sonucudur. Kadın A Milli Voleybol Takımı oyuncularının, diğer tabirle Filenin Sultanları'nın sahadaki birkaç saniyelik hareketlerinin arkasında da bu hazırlık süreci yer alıyor.

Özellikle voleybol, vücudun kısa süreler içinde yüksek güç üretmesini gerektiren bir spor. Voleybolda oyuncular maç boyunca defalarca sıçrar, hızla yön değiştirir, yere düşer ve yeniden pozisyon alır. Bu nedenle voleybolcunun fiziksel hazırlığında yalnızca genel kondisyon değil; bacak ve kalça kuvveti, patlayıcı güç, core stabilitesi, denge, koordinasyon ve çeviklik gibi birçok özellik birlikte çalışılır. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun performans ve ölçüm çalışmalarında da sporcuların fiziksel kapasitelerinin değerlendirilmesi ve sakatlanma risklerinin takip edilmesi bu nedenle önemli bir yer tutuyor.

Güç kadar hareket kontrolü de önemli

Voleybolda güçlü olmak tek başına yeterli değildir. Üretilen gücün kontrollü biçimde kullanılabilmesi, tekrarlanan sıçramalar ve ani yön değişiklikleri sırasında vücudun dengede kalabilmesi gerekir. Özellikle diz, ayak bileği ve omuz gibi voleybolda yoğun kullanılan bölgelerin korunması için kuvvet çalışmalarının yanı sıra hareket kontrolü, denge ve kişiye özgü sakatlık önleme programları da önem taşır. Elit kadın voleybolcular üzerinde yapılan güncel bir araştırma da vücut kompozisyonunun ve uzuvlar arasındaki olası asimetrilerin değerlendirilmesinin sporcu sağlığı ve performans takibi açısından önemine dikkat çekiyor.

Sporcu beslenmesi antrenmanın bir parçası

Profesyonel sporcu beslenmesi, yalnızca düşük yağ oranına ulaşmak ya da kilo kontrolü yapmak anlamına gelmez. Vücudun antrenman sırasında harcadığı enerjiyi karşılamak ve sonrasında toparlanabilmesini sağlamak gerekir. Karbonhidrat, özellikle yüksek yoğunluklu ve tekrarlayan egzersizlerde önemli bir enerji kaynağıdır. Protein ise kas dokusunun onarımı ve antrenmana adaptasyon açısından önem taşır. Bunların yanı sıra yeterli yağ, vitamin ve mineral alımı da dengeli bir beslenme düzeninin parçasıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Beslenme Rehberi'nde de sporcularda enerji ve besin ögesi gereksinimlerinin yapılan egzersizin türü, süresi ve yoğunluğuna göre değişebileceği belirtiliyor. Dolayısıyla profesyonel bir sporcunun beslenme programı, genel bir "sporcu menüsü"nden çok kişisel gereksinimlere göre planlanıyor.

Sıvı kaybı da performansı etkiliyor

Voleybol salon sporudur ancak maç ve antrenman sırasında terlemeyle önemli miktarda sıvı kaybedilebilir. Sıvı kaybının yerine konmaması performansı ve toparlanmayı olumsuz etkileyebilir. Türkiye Beslenme Rehberi'nde, egzersiz sırasında vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 2'sine ulaşan sıvı kaybının performansı etkileyebileceği belirtiliyor. Ancak ihtiyaç kişiden kişiye değişiyor; terleme oranı, egzersizin süresi ve ortamın sıcaklığı gibi faktörler dikkate alınıyor. Bu nedenle profesyonel sporcularda hidrasyon da antrenman kadar planlanan günlük uygulamalardan biri.

Uyku ve toparlanma neden önemli?

Yoğun antrenman programlarında bedenin sürekli yük altında tutulması beklenmiyor. Antrenmanın yarattığı fiziksel stresin ardından toparlanma için yeterli zaman gerekiyor.

Uyku bu sürecin temel parçalarından biri. Bunun yanında yeterli enerji ve sıvı alımı, antrenman yükünün planlanması, fizyoterapi ve kişiye özel sakatlık önleme çalışmaları da profesyonel sporcuların rutinlerinde yer alabiliyor.

Bu açıdan bakıldığında, sahada gördüğümüz performans aslında günün yalnızca antrenman bölümünden oluşmuyor. Bir sporcunun ne zaman antrenman yaptığı kadar ne kadar dinlendiği, nasıl beslendiği, sıvı ihtiyacını nasıl karşıladığı ve vücudundaki yükün nasıl takip edildiği de performansın sürdürülebilmesinde rol oynuyor.

Filenin Sultanları'nı izlerken gördüğümüz yüksek tempo, güçlü sıçramalar ve maç boyunca korunan konsantrasyonun arkasında da profesyonel sporun bu çok yönlü hazırlık anlayışı bulunuyor. Kadın sporcular açısından ise bu disiplin, yalnızca fiziksel gücü değil, bedenin sınırlarını tanımayı ve uzun bir sezon boyunca performansı koruyabilmeyi de gerektiriyor.

Referanslar: Türkiye Voleybol Federasyonu. tvf.org.tr/icerik/tvf-performans-ve-olcum-laboratuvari-calismalarina-devam-ediyor

T.C. Sağlık Bakanlığı "Türkiye Beslenme Rehberi 2022". hsgm.saglik.gov.tr

Sinanoğlu, Kural & Kırandı (2026) "Elit Kadın Voleybolcularda Bölgesel Vücut Kompozisyonunun ve Uzuvlar Arası Asimetrilerin Değerlendirilmesi". dergipark.org.tr/1811067

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