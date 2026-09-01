Bir voleybol maçında birkaç saniye içinde gerçekleşen güçlü bir smaç, blok ya da sıçrama, aslında tek bir andan ibaret değildir. Profesyonel bir sporcunun sahadaki performansı; antrenman, beslenme, uyku, toparlanma ve sakatlıkların önlenmesini kapsayan uzun bir hazırlık sürecinin sonucudur. Kadın A Milli Voleybol Takımı oyuncularının, diğer tabirle Filenin Sultanları'nın sahadaki birkaç saniyelik hareketlerinin arkasında da bu hazırlık süreci yer alıyor.

Özellikle voleybol, vücudun kısa süreler içinde yüksek güç üretmesini gerektiren bir spor. Voleybolda oyuncular maç boyunca defalarca sıçrar, hızla yön değiştirir, yere düşer ve yeniden pozisyon alır. Bu nedenle voleybolcunun fiziksel hazırlığında yalnızca genel kondisyon değil; bacak ve kalça kuvveti, patlayıcı güç, core stabilitesi, denge, koordinasyon ve çeviklik gibi birçok özellik birlikte çalışılır. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun performans ve ölçüm çalışmalarında da sporcuların fiziksel kapasitelerinin değerlendirilmesi ve sakatlanma risklerinin takip edilmesi bu nedenle önemli bir yer tutuyor.

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Güç kadar hareket kontrolü de önemli

Voleybolda güçlü olmak tek başına yeterli değildir. Üretilen gücün kontrollü biçimde kullanılabilmesi, tekrarlanan sıçramalar ve ani yön değişiklikleri sırasında vücudun dengede kalabilmesi gerekir. Özellikle diz, ayak bileği ve omuz gibi voleybolda yoğun kullanılan bölgelerin korunması için kuvvet çalışmalarının yanı sıra hareket kontrolü, denge ve kişiye özgü sakatlık önleme programları da önem taşır. Elit kadın voleybolcular üzerinde yapılan güncel bir araştırma da vücut kompozisyonunun ve uzuvlar arasındaki olası asimetrilerin değerlendirilmesinin sporcu sağlığı ve performans takibi açısından önemine dikkat çekiyor.

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Sporcu beslenmesi antrenmanın bir parçası

Profesyonel sporcu beslenmesi, yalnızca düşük yağ oranına ulaşmak ya da kilo kontrolü yapmak anlamına gelmez. Vücudun antrenman sırasında harcadığı enerjiyi karşılamak ve sonrasında toparlanabilmesini sağlamak gerekir. Karbonhidrat, özellikle yüksek yoğunluklu ve tekrarlayan egzersizlerde önemli bir enerji kaynağıdır. Protein ise kas dokusunun onarımı ve antrenmana adaptasyon açısından önem taşır. Bunların yanı sıra yeterli yağ, vitamin ve mineral alımı da dengeli bir beslenme düzeninin parçasıdır.

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T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Beslenme Rehberi'nde de sporcularda enerji ve besin ögesi gereksinimlerinin yapılan egzersizin türü, süresi ve yoğunluğuna göre değişebileceği belirtiliyor. Dolayısıyla profesyonel bir sporcunun beslenme programı, genel bir "sporcu menüsü"nden çok kişisel gereksinimlere göre planlanıyor.

Sıvı kaybı da performansı etkiliyor

Voleybol salon sporudur ancak maç ve antrenman sırasında terlemeyle önemli miktarda sıvı kaybedilebilir. Sıvı kaybının yerine konmaması performansı ve toparlanmayı olumsuz etkileyebilir. Türkiye Beslenme Rehberi'nde, egzersiz sırasında vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 2'sine ulaşan sıvı kaybının performansı etkileyebileceği belirtiliyor. Ancak ihtiyaç kişiden kişiye değişiyor; terleme oranı, egzersizin süresi ve ortamın sıcaklığı gibi faktörler dikkate alınıyor. Bu nedenle profesyonel sporcularda hidrasyon da antrenman kadar planlanan günlük uygulamalardan biri.

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Uyku ve toparlanma neden önemli?

Yoğun antrenman programlarında bedenin sürekli yük altında tutulması beklenmiyor. Antrenmanın yarattığı fiziksel stresin ardından toparlanma için yeterli zaman gerekiyor.

Uyku bu sürecin temel parçalarından biri. Bunun yanında yeterli enerji ve sıvı alımı, antrenman yükünün planlanması, fizyoterapi ve kişiye özel sakatlık önleme çalışmaları da profesyonel sporcuların rutinlerinde yer alabiliyor.

Bu açıdan bakıldığında, sahada gördüğümüz performans aslında günün yalnızca antrenman bölümünden oluşmuyor. Bir sporcunun ne zaman antrenman yaptığı kadar ne kadar dinlendiği, nasıl beslendiği, sıvı ihtiyacını nasıl karşıladığı ve vücudundaki yükün nasıl takip edildiği de performansın sürdürülebilmesinde rol oynuyor.

Filenin Sultanları'nı izlerken gördüğümüz yüksek tempo, güçlü sıçramalar ve maç boyunca korunan konsantrasyonun arkasında da profesyonel sporun bu çok yönlü hazırlık anlayışı bulunuyor. Kadın sporcular açısından ise bu disiplin, yalnızca fiziksel gücü değil, bedenin sınırlarını tanımayı ve uzun bir sezon boyunca performansı koruyabilmeyi de gerektiriyor.

Referanslar: Türkiye Voleybol Federasyonu. tvf.org.tr/icerik/tvf-performans-ve-olcum-laboratuvari-calismalarina-devam-ediyor

T.C. Sağlık Bakanlığı "Türkiye Beslenme Rehberi 2022". hsgm.saglik.gov.tr

Sinanoğlu, Kural & Kırandı (2026) "Elit Kadın Voleybolcularda Bölgesel Vücut Kompozisyonunun ve Uzuvlar Arası Asimetrilerin Değerlendirilmesi". dergipark.org.tr/1811067

FİLENİN SULTANLARI Kadın voleybolunda fiziğe meydan okuyan smaçlar

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Ancak bu isim, Avrupa ikinciliği elde edildikten sonra resmî olarak verilen bir unvan gibi değil, turnuva sırasında ortaya çıkan bir niteleme olarak kabul ediliyor. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Daniele Santarelli Daniele Santarelli, Filenin Sultanları'nın başantrenörü ve Türk kadın voleybolunun son dönemdeki büyük başarılarının mimarlarından biri. İtalyan antrenör, Türkiye'nin başına 2023 yılında geçti. Göreve geldiği yıl Filenin Sultanları'na tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşattı. Santarelli yönetimindeki Türkiye, 2023 Voleybol Milletler Ligi'nde tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı. Ardından aynı yıl Avrupa Şampiyonası'nda da ilk kez altın madalyaya ulaştı. Böylece Türkiye, 2023'te hem VNL hem de Avrupa Şampiyonası kupasını kazanarak dünya sıralamasında da zirveye yükseldi. Santarelli'nin başarısı Türkiye ile sınırlı değil. Türkiye'ye gelmeden önce Sırbistan Milli Takımı ile 2022 Dünya Şampiyonası'nı kazandı. Ayrıca kulüp düzeyinde İtalya'nın güçlü ekiplerinden Imoco Conegliano ile 2019 ve 2022 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonlukları yaşadı. Böylece farklı milli takımlarla ve kulüplerle üst düzey başarılar elde eden bir teknik adam olarak öne çıktı. Türkiye'deki görevinde yalnızca yıldız oyunculara değil, genç oyuncuların milli takım seviyesinde deneyim kazanmasına da önem veren Santarelli, kadroda farklı rotasyonlar kullanmasıyla dikkat çekiyor. 2025'te Türkiye'nin VNL finallerine kalmasında da takımın başında yer aldı. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Eda Erdem Dündar Eda Erdem Dündar, Türk voleybolunun en önemli isimlerinden ve uzun yıllardır Filenin Sultanları'nın kaptanı. 2005 yılında A Milli Takım forması giymeye başlayan Erdem, 300'ün üzerinde kez milli formayı giyerek takımın en deneyimli oyuncularından biri oldu. Kaptanlığını yaptığı Filenin Sultanları ile 2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası şampiyonluklarının yanı sıra, 2025 Dünya Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez finale yükselen Türkiye kadrosunun önemli parçalarından biri oldu. Türkiye, 2025 Dünya Şampiyonası'nı gümüş madalyayla tamamladı ve Erdem turnuvanın En İyi Orta Oyuncusu seçildi. Eda Erdem'in bireysel kariyerindeki en dikkat çekici rekorlardan biri ise Avrupa Şampiyonası'nda dört kez üst üste En İyi Orta Oyuncu seçilmesi. 2015, 2017, 2019 ve 2021 Avrupa Şampiyonalarında bu ödülü kazanarak bu başarıya ulaşan ilk voleybolcu oldu. Ayrıca 2018 ve 2021 Milletler Ligi'nde de turnuvanın en iyi orta oyuncusu seçildi. Kısacası Eda Erdem; kaptanlığı, istikrarı, blokları ve uzun milli takım kariyeriyle yalnızca Filenin Sultanları'nın değil, Türk voleybol tarihinin sembol isimlerinden biri. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Zehra Güneş Zehra Güneş, Türk voleybolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli orta oyunculardan biri. Genç yaşta milli takımlarda forma giymeye başlayan Güneş, 2023'te Filenin Sultanları'nın tarihindeki ilk Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğunu kazanan kadronun önemli parçalarından biri oldu. Finalde Çin'i 3-1 mağlup eden Türkiye'nin şampiyonluğunda Güneş, turnuvanın "En İyi Blok Yapan Orta Oyuncusu" seçilerek rüya takımda yer aldı. Güneş, aynı yıl 2023 Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyonluk yaşayan Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer aldı ve turnuvanın "En İyi Orta Oyuncusu" seçildi. Bireysel başarıları genç yaşlarda başlayan Zehra Güneş, 2017 U20 Dünya Şampiyonası'nda "En İyi Orta Oyuncu" seçilerek uluslararası arenada dikkat çekti. Kulüp kariyerinde de önemli başarılara imza atan Güneş, 2021 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda En İyi Orta Oyuncu ödülünü aldı. Başarıları 2026'da da devam etti. VakıfBank ile 2026 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Güneş, turnuvanın rüya takımında En İyi Orta Oyunculardan biri seçildi. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Melissa Vargas Melissa Vargas, 2023 yılında Türk vatandaşlığı kazanarak Filenin Sultanları forması giymeye başlayan Küba doğumlu yıldız oyuncu. Türkiye ile çıktığı ilk büyük turnuva olan 2023 Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) takımın şampiyonluğunda başrol oynadı ve turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi. Türkiye'nin tarihindeki ilk VNL şampiyonluğunda Vargas, hücum gücü ve servisleriyle takımın en önemli silahlarından biri oldu. Vargas'ın 2023'teki başarısı bununla sınırlı kalmadı. Aynı yıl Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanmasına büyük katkı sağladı. Sırbistan ile oynanan finalde 41 sayı üreterek olağanüstü bir performans sergileyen Vargas, finalin MVP'si seçildi. FIVB, bu 41 sayılık performansı Avrupa Şampiyonası finallerindeki en etkileyici performanslardan biri olarak değerlendirdi. Vargas'ın dikkat çeken özelliklerinden biri de servis hızındaki gücü. 2023 Avrupa Şampiyonası'nda saatte 112,7 km hıza ulaşan servisi, turnuvanın en hızlı servislerinden biri olarak öne çıktı. Güçlü smaçları ve servisleri nedeniyle kısa sürede "Vargas füzesi" olarak anılmaya başladı. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Hande Baladın Hande Baladın, Türk voleybolunun önemli smaçörlerinden biri ve uzun yıllardır Filenin Sultanları'nın formasını giyen başarılı oyunculardan. Milli takım kariyerinin yanı sıra altyapı kategorilerinde de önemli başarılara imza atan Baladın, 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin şampiyonluğunda başrol oynayarak turnuvanın MVP'si ve En İyi Köşe Smaçörü seçildi. A Milli Takım seviyesinde de önemli başarılara ulaşan Baladın, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya karşısında 18 sayı üreterek Türkiye'nin olimpiyat biletini almasında önemli rol oynadı. Bu sonuç, Filenin Sultanları'nın tarihinde ikinci kez Olimpiyat Oyunları'na katılmasını sağladı. Baladın, 2023 yılında Filenin Sultanları'nın tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan kadronun da önemli parçalarından biriydi. Bireysel performansıyla da sık sık öne çıkan Baladın, milli takım formasıyla önemli maçlarda yüksek skorlar üretti. 2021 Milletler Ligi'nde Belçika karşısında 17 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Gizem Örge Gizem Örge, Türk voleybolunun en başarılı liberolarından biri ve özellikle savunmadaki refleksleri, oyun okuma becerisi ve kritik toplardaki performansıyla Filenin Sultanları'nın önemli isimlerinden. Uzun bir aranın ardından 2023'te yeniden milli takım kadrosuna dönen Örge, dönüşünü Milletler Ligi şampiyonluğu ve turnuvanın En İyi Libero ödülüyle taçlandırdı. Böylece Türkiye'nin tarihindeki ilk VNL şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı. 2023, Örge'nin milli takım kariyerindeki en özel yıllardan biri oldu. Aynı yıl Filenin Sultanları ile Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı. Türkiye'nin finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandığı turnuvada Örge, savunmadaki performansıyla dikkat çekti. Örge'nin turnuvadaki performansı bireysel bir ödülle de karşılığını buldu. 2023 Avrupa Şampiyonası'nın En İyi Libero'su seçilen Gizem, CEV'in oluşturduğu Rüya Takım'da yüzde 92 oyla libero pozisyonunda ilk sırada yer aldı. Böylece aynı yıl hem Milletler Ligi'nin hem de Avrupa Şampiyonası'nın en iyi liberosu seçilerek dikkat çekici bir başarıya imza attı. Kariyerinde kulüp düzeyinde de çok sayıda başarı bulunan Örge, özellikle VakıfBank ve Fenerbahçe formalarıyla Türkiye ve Avrupa'da önemli kupalar kazandı. Milli takım seviyesinde ise 2014 Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 2015 U23 Dünya Şampiyonası ikinciliği gibi dereceleri bulunuyor. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri İlkin Aydın İlkin Aydın, Türk voleybolunun genç kuşak smaçörlerinden ve Galatasaray altyapısından yetişerek A Milli Takım'a kadar yükselen önemli oyunculardan biri. Filenin Sultanları'nın 2023 Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğunu kazanan kadrosunda yer alan Aydın, aynı yıl Türkiye'nin ilk Avrupa şampiyonluğunu elde ettiği kadroda da bulundu. Aydın, milli takımın tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olan Paris 2024 Olimpiyatları'nda da kadroda yer aldı. Filenin Sultanları'nın olimpiyat tarihindeki en iyi derecesini elde ederek dördüncü olduğu turnuvada Aydın, özellikle savunma katkısı ve çok yönlü oyunuyla takımın alternatiflerinden biri oldu. 2025 yılında da milli takım kadrosunda yer alan Aydın, Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'nda tarihindeki ilk madalyasını kazanarak dünya ikincisi olduğu kadronun bir parçasıydı. İlkin Aydın'ın dikkat çeken özelliklerinden biri, yalnızca hücumda değil servis, savunma ve manşet karşılamada da katkı sağlayabilmesi. Bu çok yönlülüğü sayesinde farklı rotasyonlarda görev alabilen Aydın, Filenin Sultanları'nın geniş kadrosunda önemli bir alternatif haline geldi. 2026 sezonunda da milli takım kadrosunda yer alarak takımın Milletler Ligi'nde finale yükselen kadrosunun bir parçası oldu. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Elif Şahin Elif Şahin, Türk voleybolunun genç nesil pasörlerinden biri. Altyapı milli takımlarından itibaren Filenin Sultanları'na uzanan kariyerinde 2017'de U18 Milli Takımı, 2019'da ise U20 Milli Takımı kadrolarında yer alarak genç yaşta milli takım deneyimi kazandı. A Milli Takım seviyesinde özellikle 2023 yılı, Elif Şahin'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi'nde tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandığı kadroda yer alan Şahin, aynı yaz Avrupa Şampiyonası'nda da finale çıkan takımın pasörlerinden biriydi. Şahin, genç yaşına rağmen farklı milli takım seviyelerinde edindiği deneyim ve oyun kuruculuğuyla dikkat çekiyor. 2021'de Tokyo Olimpiyatları için oluşturulan geniş milli takım kadrosunda da yer alan pasör, böylece A Milli Takım havuzundaki yerini erken yaşlarda sağlamlaştırdı. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Sinead Jack-Kısal Sinead Jack Kısal, Trinidad ve Tobago doğumlu, orta oyuncu pozisyonunda görev yapan deneyimli bir voleybolcu. 2019 yılında Türk voleybolcu Murathan Kısal ile evlenmesinin ardından Türk vatandaşlığı kazanan Jack Kısal, 2025 yılında ilk kez Filenin Sultanları kadrosunda yer aldı. Böylece uzun yıllar Trinidad ve Tobago Milli Takımı'nda forma giydikten sonra Türkiye Milli Takımı'nın bir parçası oldu. Jack Kısal, milli takım kariyerinden önce de uluslararası arenada önemli bireysel başarılara imza attı. 2013 NORCECA Şampiyonası, 2017 Pan Amerikan Kupası ve 2018 Orta Amerika ve Karayipler Oyunları'nda "En İyi Orta Oyuncu" seçildi. Ayrıca Japonya Ligi'nde 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında da aynı ödüle layık görüldü. Eczacıbaşı formasıyla 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazanan kadroda yer aldı. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Saliha Şahin Saliha Şahin, Türk voleybolunun başarılı smaçörlerinden biri. Karayolları altyapısından yetişen Şahin, 2018'de Eczacıbaşı'na transfer olarak üst düzey kulüp kariyerine adım attı. Altyapı milli takımlarında da önemli başarılara imza atan oyuncu, 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye ile şampiyonluk yaşadı. Ayrıca U20 Dünya Şampiyonası'nda dördüncülük elde eden kadroda yer aldı. A Milli Takım seviyesinde ise Şahin, 2023 Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları kadrosunun bir parçası oldu. Türkiye'nin tarihindeki ilk VNL şampiyonluğuna ulaşan takımda yer alan Şahin, böylece milli takım kariyerinin en önemli başarılarından birini elde etti. Kulüp kariyerinde de önemli kupalar kazanan Şahin, Eczacıbaşı ile 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası, 2020 Şampiyonlar Kupası ve 2021-22 CEV Kupası şampiyonluklarını yaşadı. 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gümüş, 2022'de ise bronz madalya kazanan kadrolarda yer aldı. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Yaprak Erkek Yaprak Erkek, Türk voleybolunun genç kuşak smaçörlerinden biri. 2001 doğumlu oyuncu, voleybola İlbank altyapısında başladı ve 2022'den bu yana Eczacıbaşı forması giyiyor. Milli takım kariyerinde altyapıdan itibaren dikkat çeken Erkek, 2017 U18 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin dördüncü olduğu kadroda yer aldı ve bronz madalya maçında takımının en skorer oyuncusu olarak 16 sayı üretti. Yaprak Erkek, genç milli takımlardaki deneyiminin ardından A Milli Takım seviyesinde de önemli organizasyonlarda forma giydi. 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya, 2022 Akdeniz Oyunları'nda ise gümüş madalya kazanan kadrolarda yer aldı. 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde de Filenin Sultanları'nın kadrosunda bulunan Erkek, turnuvada 102 sayı üretti; bunun 96'sını hücum, 4'ünü blok ve 2'sini servis sayısından elde etti. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Deniz Uyanık Deniz Uyanık, Türk voleybolunun yükselen orta oyuncularından biri. 25 Haziran 2001 doğumlu Uyanık, 195 cm boyuyla özellikle blokları ve hızlı hücumlarıyla öne çıkıyor. Uyanık'ın kariyerindeki önemli bireysel başarılardan biri, 2022-23 Sultanlar Ligi sezonunda "En Çok Blok Yapan Oyuncu" seçilmesi. Bu başarısı, genç yaşta ligin en etkili blokörlerinden biri olduğunu gösterdi. A Milli Takım'a ilk kez 2024 yılında davet edilen Uyanık, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nde milli formayla ilk maçına çıktı. Fransa karşısındaki ilk milli maçında 16 sayı üreterek dikkat çekici bir başlangıç yaptı. 2025'te ayrıca Türkiye'nin İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğunu kazanan kadrosunda yer aldı ve turnuvanın En İyi Blok Yapan Oyuncusu seçildi. 2026 ise Uyanık için önemli bir dönüm noktası oldu. VakıfBank ile CEV Şampiyonlar Ligi, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonlukları yaşarken, Filenin Sultanları ile 2026 Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğu kazandı. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Cansu Özbay Cansu Özbay, Türk voleybolunun öne çıkan pasörlerinden biri. 17 Ekim 1996'da İzmir'de doğan Özbay, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 6 Sultanlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Milli takım kariyerinde de önemli başarılara imza atan Özbay, 2018 Milletler Ligi'nde bronz, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda ise bronz madalya kazanan kadrolarda yer aldı. Kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri ise 2023 oldu. Filenin Sultanları'nın tarihindeki ilk Milletler Ligi ve ilk Avrupa Şampiyonası şampiyonluklarını kazandığı kadrolarda yer alan Özbay, 2023 Milletler Ligi'nde En İyi Pasör seçildi. Özbay, bireysel başarılarıyla da dikkat çekiyor. 2018 Milletler Ligi, 2022 ve 2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde En İyi Pasör seçildi. Ayrıca 2021 Türkiye Süper Kupa'da MVP, 2025 Sultanlar Ligi'nde ise En Değerli Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Olimpiyat deneyimi de bulunan Cansu Özbay, Tokyo 2020 ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti. Paris 2024'te Filenin Sultanları'nın tarihindeki en iyi olimpiyat derecesi olan dördüncülüğü elde eden kadronun pasörlerinden biriydi. Filenin Sultanları'nın başarıları ve hikayeleri Derya Cebecioğlu Derya Cebecioğlu, Türk voleybolunun genç kuşak smaçörlerinden biri. Altyapı milli takımlarından itibaren dikkat çeken Cebecioğlu, 2018 U19 Avrupa Şampiyonası'nda "En İyi Smaçör" seçilerek kariyerinin erken döneminde önemli bir bireysel başarı elde etti. Türkiye turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. 2017 U18 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin dördüncü olduğu kadroda yer aldı ve turnuvanın son maçında 13 sayı üretti. Aynı jenerasyonda daha sonra 2019 U20 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin dördüncülük elde ettiği kadronun da parçası oldu. Milli takım kariyerinde A Milli Takım seviyesine yükselen Cebecioğlu, özellikle 2023 Voleybol Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası şampiyonluklarını kazanan Filenin Sultanları kadrosunda yer almasıyla önemli bir başarıya imza attı. Genç yaşta başlayan milli takım yolculuğu, onu Türkiye'nin üst düzey kadrosunun önemli smaçör alternatiflerinden biri haline getirdi. Cebecioğlu'nun genç yaşlardan itibaren liderlik özellikleri de dikkat çekti. 2019 U20 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin takım kaptanlığını üstlendi.