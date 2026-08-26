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Kadın voleybolunda fiziğe meydan okuyan smaçlar

Yer çekimine meydan okuyan sıçramalar ile kadın voleybolunda tarihe geçen 7 oyuncu ve bu oyuncuların smaç yüksekliklerini derledik!

Giriş: 26 Ağustos 2026, Çarşamba 12:34
Güncelleme: 26 Ağustos 2026, Çarşamba 12:34
1

Paola Egonu

Dünyada kadın voleybolunun bilinen en yüksek smaç yüksekliklerine sahip olan Paola Egonu sık sık kendi rekorunu kırıyor.

Smaç yüksekliği 344 cm

Fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

2

Mireya Luis

Smaç yüksekliği 340 cm

Fotoğraf AP tarafından servis edilmiştir.

3

Marina Markova

Smaç yüksekliği 330 cm

Fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

4

Brayelin Martínez

Smaç yüksekliği 330 cm

5

Zhu Ting

Smaç yüksekliği 329 cm

6

Melissa Vargas

Smaç yüksekliği 326 cm

Fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

7

Tijana Bošković

Smaç yüksekliği 325 cm

Fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

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