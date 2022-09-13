Sağlıklı bir zihin, beden ve ruh için ipuçları

Hayatınızı bir şekilde iyileştirmek için motive hissediyorsanız, hemen başlayın!

Sağlıklı bir zihin, beden ve ruh için ipuçları
Sağlık
13 Eylül 2022 13:48 Güncelleme: 13 Eylül 2022 13:49
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Yeterince uyumak, sağlıklı beslenmek ve egzersiz yapmak - bunların bedenimiz için iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda zihinlerimiz için de iyi olduklarının farkında mısınız? Sağlıklı rutinlere başlamak için neden yeni yılı bekleyelim? Her gün kendimizi, yaşamlarımızı ve ilişkilerimizi yeniden keşfetmemiz için bir fırsattır.


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Yeterli uyku

Dinlendirici bir gece uykusu kadar basit bir şeyin zihninize fayda sağlayacağını kim düşünebilirdi? Ama gerçek bu. Sağlığınız uykudan yararlanır. Her gece yedi ila dokuz saat uykuya ihtiyacımız var. Daha azı, ruh hali dalgalanmalarına neden olabilir ve iyi düşünme yeteneğinizi bozabilir. Yeterince uyumak ruh halinizi iyileştirebilir, sizi sağlıklı tutabilir ve kalp hastalıklarına yakalanma riskinizi azaltabilir.


Uykuya dalmakta sorun mu yaşıyorsunuz? İşte öneriler...

  • Gün içinde egzersiz yapmak daha çok yorulmanıza yardımcı olur ve sizin için mükemmeldir.

  • Yatmadan önce telefonunuzu, televizyonunuzu ve bilgisayarınızı kapatarak ekran kullanmaktan kaçının. Bu, gevşemenize yardımcı olacaktır.

  • Kafein ve şekerden uzak durun çünkü bunlar sizi uyanık tutar ve size ekstra enerji sağlar.

Egzersiz sizi mutlu edebilir

Egzersizin vücut için sağlıklı olduğu bilinmektedir, ancak aynı zamanda zihin için de iyidir. Sonuç olarak daha az stres yaşayabilir, daha iyi uyuyabilir ve daha iyi hafızaya sahip olabilirsiniz. Biraz egzersiz yaparak ruh halinizi iyileştirebilirsiniz. Her gün kısa bir yürüyüşe çıkmayı deneyebilirsiniz.


Egzersizi keyifli hale getirmek esastır; yoksa yapmak istemeyeceksiniz. Egzersiz kursları bulabilir ve bazı arkadaşlarınızın size katılmasını sağlayabilirsiniz.


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Susamadığınızdan emin olun

Susadın mı? Biraz su iç. Su, zihinsel berraklığın korunmasına yardımcı olur. Susadığınızda beyniniz odaklanmakta zorlanır. Bir baş ağrısının da size çarpma olasılığı daha yüksektir.


Susuzluğunuzu gidermek için şekerli içeceklerden mutlaka kaçının.


Ne yediğiniz fark yaratır?

Ne yediğiniz nasıl hissettiğinizi etkileyebilir. Abur cubur tüketimi depresyon ve anksiyete ile ilişkilendirilmiştir. Yağlı, şekerli ve tuzlu gıdalardan kaçının. Ek olarak, kalbiniz için kötüdür. Meyve ve sebze gibi taze yiyecekler yemek, zihninizi ve bedeninizi daha mutlu edecektir.


Daha iyi yemek daha iyi hissetmenizi sağlar. Hayatınızdaki sağlıksız alışkanlıkları değiştirmek için stratejiler bulun.


İyiliğiniz için sigarayı bırakın

Bazı insanlar stres giderici olarak sigara içer. Sigara içmeye devam etmek zorunda olmak daha stresli olabilir. Sigaraya bağlı stresin hafifletilmesi sadece kısa bir zaman alır. Sigara içenlerin sigara içmeyenlere göre zihinsel sağlıklarının kötü olması daha olasıdır. Sigara içmenin kalp hastalığı riskinizi çok artırdığını unutmayın. Bırakmak ilk başta zor olsa da, yakında daha az stresli hissetmeye başlayacaksınız. Ayrıca paradan da tasarruf edeceksiniz.


Dışarı çıkın

Kendinizi bir parkta hayal edin, güneş yüzünüzde parlıyor ve temiz hava soluyorsunuz. Bu iyi hissettiriyor mu?


Stresi azaltmak ve zihninizi boşaltmak için harika bir yaklaşım, dışarıda vakit geçirmektir. Dışarıdayken, normalde daha fazla hareket edersiniz, bu da önceki antrenman için idealdir.



Kaynak: Jacob. "Tips For A Healthy Mind, Body And Spirit". Şuradan alındı: https://www.articleskill.com/mind-body/minbod. (20.06.2022)


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