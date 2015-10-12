Bu fotoğrafta yüz görüyorsanız...

Evhamlı olup olmadığınızı anlamanın yolu

Baktığınız her yerde siz de yüze benzer şekiller görüyorsanız, pareidolia’dan muzdarip olabilirsiniz!

Pareidolia, cansız nesnelerin yüzlerini görme eğilimidir. Ve bilim, bu eğilime sahipseniz, büyük olasılıkla nevrotik olduğunuzu söylüyor.

Tokyo NNT Haberleşme Laboratuvarı’ndan Norimichi Kitagawa ve meslektaşları, kişilik özellikleri ve duygusal durumunun pareidolia sendromuna eğilimli olup olmadığını test etmek için bir deney gerçekleştirdi. Aynı zamanda, insanların deneyimlerinin kişilik ve duygusal durumlarını tahmin edilir kılıp kılmadığını görmek için de pareidolik görüntülerin özelliklerini test etti.

Çalışmanın katılımcılarına, üzerlerinde rastgele noktalar bulunan bir parça kağıt gösterildi ve herhangi bir şekil görüp göremedikleri soruldu. ‘Noktaları birleştir’ görevinden önce, tüm katılımcılar, kişilik tipleri ve mevcut ruh hallerini değerlendirmek amacıyla bir ankete tabi tutuldu.

Sonuçları analiz ettikten sonra, araştırmacılar, nevrotik yönleri daha fazla olan ve daha kötü ruh halinde olanların, noktalı sayfalarda yüz görmeye daha yatkın olduğunu gözlemledi.

Bu sonuçlara göre, nörotik insanlar aynı zamanda hayal güçleri yüksek ve yaratıcı insanlar olsa gerek, sizce de öyle değil mi?

Yüzü olan nesneler