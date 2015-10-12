Bu fotoğrafta yüz görüyorsanız...

Pareidolia, cansız nesnelerin yüzlerini görme eğilimidir. Ve bilim, bu eğilime sahipseniz, büyük olasılıkla nevrotik olduğunuzu söylüyor.
Tokyo NNT Haberleşme Laboratuvarı’ndan Norimichi Kitagawa ve meslektaşları, kişilik özellikleri ve duygusal durumunun pareidolia sendromuna eğilimli olup olmadığını test etmek için bir deney gerçekleştirdi. Aynı zamanda, insanların deneyimlerinin kişilik ve duygusal durumlarını tahmin edilir kılıp kılmadığını görmek için de pareidolik görüntülerin özelliklerini test etti.
Çalışmanın katılımcılarına, üzerlerinde rastgele noktalar bulunan bir parça kağıt gösterildi ve herhangi bir şekil görüp göremedikleri soruldu. ‘Noktaları birleştir’ görevinden önce, tüm katılımcılar, kişilik tipleri ve mevcut ruh hallerini değerlendirmek amacıyla bir ankete tabi tutuldu.
Sonuçları analiz ettikten sonra, araştırmacılar, nevrotik yönleri daha fazla olan ve daha kötü ruh halinde olanların, noktalı sayfalarda yüz görmeye daha yatkın olduğunu gözlemledi.
Bu sonuçlara göre, nörotik insanlar aynı zamanda hayal güçleri yüksek ve yaratıcı insanlar olsa gerek, sizce de öyle değil mi?
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at görüyorumCevapla
kan görüyorum hocam, vahşet görüyorum, şakak kemiğinden girmiş levye görüyorum.:)Cevapla
gerşek haber yapamayınca böyle saçmalanıyor işte yalan yanlış..Cevapla
asıl bu fotoğraflardaki yüzleri göremeyenler sorunludur bence...Cevapla
mantıklı düşünmüşsün
yaw he heCevapla
haberi yapanda sorun arkadaş ilk defa gördü galiba sıkıntı büyük sanırım allah yardımcısı olsunCevapla
tanıdıgın bi ruh doktoronun ismini de eklrseydiniz tam haber olur muşCevapla
bence bu test gecersiz bir test.. dünyadaki 6.5 milyar insana sorsanız engelli insanlar hariç diğer kalan rakamın tamamı bu yüzleri görecektir..bu test ne işe yarıyor o zaman..Cevapla
çamaşır makinasına bayıldım :)Cevapla
imkanı yok 15 yıldır aynı hapisanede yatıyorum.. ((:Cevapla
ben hepsinde uçak gördümCevapla
bu fotoğraflarda yüz göremeyen göz doktoruna gitsinCevapla
aynen
bunu diyen hastaCevapla
başka işiniz gücünüz yokmu, tabikide yüz görüyoruz, herkes nevrotik olabilirmi ya, sen o nesneyi yaparken yüz koyuyorsunda biz görüncemi yanlış oluyor. inançsız insanların nesneleri kişiselleştirme, bireyleştirme cabalarıdır bunlar.Cevapla
bilinç yönetmenin bir ara adımı bu nesnelere yüz ifadesi vermek. bunları gören kişiler kesinlikle nevrotik falan değildir. bilinçaltı yönlendirmelerine hatta empozisyonlarına dikkat etmeli.Cevapla
araştırmacının kendisinde bi sıkıntı var, ruh hastası...Cevapla
bu resimlerde surat yok diyen insan kördür..Cevapla
kesin ben nörotik'im :) hepsinde var işdeCevapla
bencede sorun varCevapla
hadi ordannnn çekilin şurdaaaannnnnCevapla
bu fotoğraflarda yüz görmeyen kesinlikle sorunludur.Cevapla
ben yüz değil bazen eski sevgilimi iş arkadaşımı okul arkadaşımı tv oyuncusu şarkıcı filan görüyorum. bu durumda durumum heralde daha kötü dimiCevapla
eşşegen .iki var ben onu gördümCevapla
hadi ordan!...Cevapla
tabikide yüz görüyoruz toptan kafayı yedikCevapla
nasıl görmüyorsunuzya bence bide bu hastalık değilCevapla
yüzü görmeyenin zeka seviyesinde sorun var benceCevapla
aynen dostum
:) laf söyledi bal kabağıCevapla
Ben bu konudan muzdaribim :( korkunç bisey bu başınıza gelmeden anlayamazsınız 4 yıl tedavi gördüm içmediğim ilaç kalmadı geçmediCevapla
sırıtan bir at gördüm :(Cevapla
milletin işi gücü yok anlaşılanCevapla
aynen ha millet boşluktan ne yapacağını şaşırdı geçende sezeryanla doğum yapmayın diyorlardı isteyen istediği gibi doğurur ....Cevapla
bu resimlerde yüz görmeyenlere bir tam altın yüz görümlüğü takacam:pCevapla
sana katılıyorum :)
kesinlikle katılıyorum.bütün nesneleri özelilkle yüz şekli ile sunmuşlar.herkes bunalıma girecek
ota boka hastalık uyduran "araştırmacılar"ın nasıl maaş aldığı ortaya çıktı :d geçen de tarhana içmeyin diyorlardı :dCevapla
öyle deme, tedavisi yok. i̇leri safhalarda insanların başlarında da yüz görmeye başlıyor. malesef bu hastalığa yakalananlar kurtarılamıyor. mutlaka bigün ölüyorlar.
sen "mutlaka bir gün" ölmeyecek :d
evet desdekliyorum
tarhana içmeyin diyenler ne dediğini bilmeyen çok bilmişlerdir. ev tarhanası gibisi var mı?
YüzsüzlerCevapla
bunlarda yüz görmeyen kördür beCevapla
şuraya bakıp da yüz görmemek sıkıntı benceCevapla
bence bu şeyler azıcıkda olsa garip çünkü kayvede gülen yüz var bunu ben bile yapamam o derecede yani ama 1. resim bana hiçnişeyi anımsatmıyo :(Cevapla
neyseki herkes yüzü görmüşCevapla
bunlar temsili resim teste tabi tutulanlara noktalı resimler gösterilmiş biraz dikkatli okuyun lütfenCevapla
bravo aynen doğru duzgun okuyan varmış gerçekten sazan gibi atlayan çok
çamaşır makinesinin midesi bulanmışCevapla
böyle yaratıcı cevaplar iyi oluıyor sabah sabah
çok hızlı dönünce normaldir :)
ben her hangi bir şey göremedim gerçekten yorum yazanlar nevrotik olabilirCevapla
şu resimlere bakıpta resim görmemek nevrotik bir durum olsa gerek...Cevapla
şimdi bunları görenler aptal mı =)Cevapla
yorum yapan herkez manyak galibaCevapla
saçma! haber mi bu şimdi?Cevapla
aynen,,zirvaliyorlar artik,, resimlerdeki̇ tum cihazlarda agiz goz burun goruntusu verilecek sekilde dizayn edilmis,,baska ne gorucezki yuzden baska..yaw her haberede inanmayin..
saçmalamayın be kim baksa yüze benzetir. sendrom ile alakası yok. aptalca bir sosyal medya efsanesi daha işte. hepsi bu kadarCevapla
çamaşır makinesi çok ilginç:)bu haberi yapanlar insanlarla makara yapıyorlar...Cevapla
yaratici ve hayal gucu genis olan insanlara mahsus bir ozellik baktiklari objelerde ya da "sey"lerde "yuz" gormek... bunu "nevroz" a baglamak da ayri bir yaraticilik olsa gerek :)Cevapla
4 yaşındaki kızım da görüyor. Nevrotik olduğunu kim iddia edebilir?Cevapla
yüz olarak görülsün diye özellikle seçilmiş resimler,haliyle yüz görünüyor