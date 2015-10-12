Evhamlı olup olmadığınızı anlamanın yolu

Baktığınız her yerde siz de yüze benzer şekiller görüyorsanız, pareidolia’dan muzdarip olabilirsiniz!

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Bu fotoğrafta yüz görüyorsanız...

Pareidolia, cansız nesnelerin yüzlerini görme eğilimidir. Ve bilim, bu eğilime sahipseniz, büyük olasılıkla nevrotik olduğunuzu söylüyor.

 

Tokyo NNT Haberleşme Laboratuvarı’ndan Norimichi Kitagawa ve meslektaşları, kişilik özellikleri ve duygusal durumunun pareidolia sendromuna eğilimli olup olmadığını test etmek için bir deney gerçekleştirdi. Aynı zamanda, insanların deneyimlerinin kişilik ve duygusal durumlarını tahmin edilir kılıp kılmadığını görmek için de pareidolik görüntülerin özelliklerini test etti.

 

Çalışmanın katılımcılarına, üzerlerinde rastgele noktalar bulunan bir parça kağıt gösterildi ve herhangi bir şekil görüp göremedikleri soruldu. ‘Noktaları birleştir’ görevinden önce, tüm katılımcılar, kişilik tipleri ve mevcut ruh hallerini değerlendirmek amacıyla bir ankete tabi tutuldu.

 

 

Sonuçları analiz ettikten sonra, araştırmacılar, nevrotik yönleri daha fazla olan ve daha kötü ruh halinde olanların, noktalı sayfalarda yüz görmeye daha yatkın olduğunu gözlemledi.

 

Bu sonuçlara göre, nörotik insanlar aynı zamanda hayal güçleri yüksek ve yaratıcı insanlar olsa gerek, sizce de öyle değil mi?

 

Yüzü olan nesneler

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Yorumlar
64
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HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    26 Mart 2018 Pazartesi 20:41

    at görüyorum

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  • Misafir
     
    18 Temmuz 2017 Salı 12:36

    kan görüyorum hocam, vahşet görüyorum, şakak kemiğinden girmiş levye görüyorum.:)

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  • Misafir
     
    02 Ocak 2017 Pazartesi 08:33

    gerşek haber yapamayınca böyle saçmalanıyor işte yalan yanlış..

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  • Misafir
     
    01 Ocak 2017 Pazar 22:01

    asıl bu fotoğraflardaki yüzleri göremeyenler sorunludur bence...

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  • Misafir
     
    19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:14

    mantıklı düşünmüşsün

  • Misafir
     
    30 Aralık 2016 Cuma 23:02

    yaw he he

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  • Misafir
     
    30 Eylül 2016 Cuma 08:45

    haberi yapanda sorun arkadaş ilk defa gördü galiba sıkıntı büyük sanırım allah yardımcısı olsun

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  • Misafir
     
    30 Eylül 2016 Cuma 07:28

    tanıdıgın bi ruh doktoronun ismini de eklrseydiniz tam haber olur muş

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  • Misafir
     
    29 Eylül 2016 Perşembe 19:56

    bence bu test gecersiz bir test.. dünyadaki 6.5 milyar insana sorsanız engelli insanlar hariç diğer kalan rakamın tamamı bu yüzleri görecektir..bu test ne işe yarıyor o zaman..

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  • Misafir
     
    29 Eylül 2016 Perşembe 16:33

    çamaşır makinasına bayıldım :)

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  • Misafir
     
    29 Eylül 2016 Perşembe 15:58

    imkanı yok 15 yıldır aynı hapisanede yatıyorum.. ((:

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  • Misafir
     
    29 Eylül 2016 Perşembe 13:50

    ben hepsinde uçak gördüm

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  • Misafir
     
    29 Eylül 2016 Perşembe 13:02

    bu fotoğraflarda yüz göremeyen göz doktoruna gitsin

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  • Misafir
     
    02 Ocak 2017 Pazartesi 08:32

    aynen

  • Misafir
     
    29 Eylül 2016 Perşembe 11:27

    bunu diyen hasta

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  • Misafir
     
    29 Eylül 2016 Perşembe 11:10

    başka işiniz gücünüz yokmu, tabikide yüz görüyoruz, herkes nevrotik olabilirmi ya, sen o nesneyi yaparken yüz koyuyorsunda biz görüncemi yanlış oluyor. inançsız insanların nesneleri kişiselleştirme, bireyleştirme cabalarıdır bunlar.

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  • Misafir
     
    29 Eylül 2016 Perşembe 09:52

    bilinç yönetmenin bir ara adımı bu nesnelere yüz ifadesi vermek. bunları gören kişiler kesinlikle nevrotik falan değildir. bilinçaltı yönlendirmelerine hatta empozisyonlarına dikkat etmeli.

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  • Misafir
     
    29 Eylül 2016 Perşembe 09:43

    araştırmacının kendisinde bi sıkıntı var, ruh hastası...

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  • Misafir
     
    29 Eylül 2016 Perşembe 09:41

    bu resimlerde surat yok diyen insan kördür..

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  • Misafir
     
    29 Eylül 2016 Perşembe 09:05

    kesin ben nörotik'im :) hepsinde var işde

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  • Misafir
     
    29 Eylül 2016 Perşembe 08:42

    bencede sorun var

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  • Misafir
     
    29 Eylül 2016 Perşembe 07:09

    hadi ordannnn çekilin şurdaaaannnnn

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  • Misafir
     
    28 Eylül 2016 Çarşamba 23:52

    bu fotoğraflarda yüz görmeyen kesinlikle sorunludur.

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  • Misafir
     
    28 Eylül 2016 Çarşamba 23:27

    ben yüz değil bazen eski sevgilimi iş arkadaşımı okul arkadaşımı tv oyuncusu şarkıcı filan görüyorum. bu durumda durumum heralde daha kötü dimi

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  • Misafir
     
    28 Eylül 2016 Çarşamba 22:37

    eşşegen .iki var ben onu gördüm

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  • Misafir
     
    28 Eylül 2016 Çarşamba 18:03

    hadi ordan!...

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  • Misafir
     
    28 Eylül 2016 Çarşamba 16:28

    tabikide yüz görüyoruz toptan kafayı yedik

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  • Misafir
     
    28 Eylül 2016 Çarşamba 15:31

    nasıl görmüyorsunuzya bence bide bu hastalık değil

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  • Misafir
     
    28 Eylül 2016 Çarşamba 14:04

    yüzü görmeyenin zeka seviyesinde sorun var bence

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  • Misafir
     
    28 Eylül 2016 Çarşamba 15:19

    aynen dostum

  • Misafir
     
    28 Eylül 2016 Çarşamba 12:17

    :) laf söyledi bal kabağı

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  • Misafir
     
    22 Haziran 2016 Çarşamba 00:21

    Ben bu konudan muzdaribim :( korkunç bisey bu başınıza gelmeden anlayamazsınız 4 yıl tedavi gördüm içmediğim ilaç kalmadı geçmedi

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  • Misafir
     
    26 Nisan 2016 Salı 09:32

    sırıtan bir at gördüm :(

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  • Misafir
     
    21 Nisan 2016 Perşembe 15:40

    milletin işi gücü yok anlaşılan

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  • Misafir
     
    21 Nisan 2016 Perşembe 14:00

    aynen ha millet boşluktan ne yapacağını şaşırdı geçende sezeryanla doğum yapmayın diyorlardı isteyen istediği gibi doğurur ....

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  • Misafir
     
    21 Nisan 2016 Perşembe 12:49

    bu resimlerde yüz görmeyenlere bir tam altın yüz görümlüğü takacam:p

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  • Misafir
     
    21 Nisan 2016 Perşembe 14:01

    sana katılıyorum :)

  • Misafir
     
    21 Nisan 2016 Perşembe 15:00

    kesinlikle katılıyorum.bütün nesneleri özelilkle yüz şekli ile sunmuşlar.herkes bunalıma girecek

  • Misafir
     
    26 Şubat 2016 Cuma 13:33

    ota boka hastalık uyduran "araştırmacılar"ın nasıl maaş aldığı ortaya çıktı :d geçen de tarhana içmeyin diyorlardı :d

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  • Misafir
     
    21 Nisan 2016 Perşembe 09:00

    öyle deme, tedavisi yok. i̇leri safhalarda insanların başlarında da yüz görmeye başlıyor. malesef bu hastalığa yakalananlar kurtarılamıyor. mutlaka bigün ölüyorlar.

  • Misafir
     
    21 Nisan 2016 Perşembe 13:26

    sen "mutlaka bir gün" ölmeyecek :d

  • Misafir
     
    28 Eylül 2016 Çarşamba 16:13

    evet desdekliyorum

  • Misafir
     
    28 Eylül 2016 Çarşamba 16:14

    tarhana içmeyin diyenler ne dediğini bilmeyen çok bilmişlerdir. ev tarhanası gibisi var mı?

  • Misafir
     
    26 Şubat 2016 Cuma 12:24

    Yüzsüzler

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  • Misafir
     
    26 Şubat 2016 Cuma 08:43

    bunlarda yüz görmeyen kördür be

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  • Misafir
     
    26 Şubat 2016 Cuma 06:39

    şuraya bakıp da yüz görmemek sıkıntı bence

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  • Misafir
     
    25 Şubat 2016 Perşembe 18:53

    bence bu şeyler azıcıkda olsa garip çünkü kayvede gülen yüz var bunu ben bile yapamam o derecede yani ama 1. resim bana hiçnişeyi anımsatmıyo :(

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  • Misafir
     
    25 Şubat 2016 Perşembe 16:04

    neyseki herkes yüzü görmüş

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  • Misafir
     
    25 Şubat 2016 Perşembe 15:17

    bunlar temsili resim teste tabi tutulanlara noktalı resimler gösterilmiş biraz dikkatli okuyun lütfen

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  • Misafir
     
    04 Mart 2016 Cuma 10:49

    bravo aynen doğru duzgun okuyan varmış gerçekten sazan gibi atlayan çok

  • Misafir
     
    25 Şubat 2016 Perşembe 14:47

    çamaşır makinesinin midesi bulanmış

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  • Misafir
     
    26 Şubat 2016 Cuma 09:21

    böyle yaratıcı cevaplar iyi oluıyor sabah sabah

  • Misafir
     
    20 Nisan 2016 Çarşamba 17:39

    çok hızlı dönünce normaldir :)

  • Misafir
     
    25 Şubat 2016 Perşembe 13:51

    ben her hangi bir şey göremedim gerçekten yorum yazanlar nevrotik olabilir

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  • Misafir
     
    25 Şubat 2016 Perşembe 12:05

    şu resimlere bakıpta resim görmemek nevrotik bir durum olsa gerek...

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  • Misafir
     
    25 Şubat 2016 Perşembe 11:15

    şimdi bunları görenler aptal mı =)

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  • Misafir
     
    24 Şubat 2016 Çarşamba 21:23

    yorum yapan herkez manyak galiba

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  • Misafir
     
    24 Şubat 2016 Çarşamba 20:51

    saçma! haber mi bu şimdi?

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  • Misafir
     
    25 Şubat 2016 Perşembe 15:59

    aynen,,zirvaliyorlar artik,, resimlerdeki̇ tum cihazlarda agiz goz burun goruntusu verilecek sekilde dizayn edilmis,,baska ne gorucezki yuzden baska..yaw her haberede inanmayin..

  • Misafir
     
    24 Şubat 2016 Çarşamba 17:45

    saçmalamayın be kim baksa yüze benzetir. sendrom ile alakası yok. aptalca bir sosyal medya efsanesi daha işte. hepsi bu kadar

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  • Misafir
     
    24 Şubat 2016 Çarşamba 16:42

    çamaşır makinesi çok ilginç:)bu haberi yapanlar insanlarla makara yapıyorlar...

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  • Misafir
     
    31 Aralık 2015 Perşembe 12:59

    yaratici ve hayal gucu genis olan insanlara mahsus bir ozellik baktiklari objelerde ya da "sey"lerde "yuz" gormek... bunu "nevroz" a baglamak da ayri bir yaraticilik olsa gerek :)

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  • Misafir
     
    16 Ekim 2015 Cuma 16:42

    4 yaşındaki kızım da görüyor. Nevrotik olduğunu kim iddia edebilir?

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  • Misafir
     
    24 Şubat 2016 Çarşamba 15:19

    yüz olarak görülsün diye özellikle seçilmiş resimler,haliyle yüz görünüyor


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