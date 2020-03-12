Beyaz sirke nedir?

Beyaz sirke nasıl yapılır? Beyaz sirkenin faydalar nelerdir? Beyaz sirke ile temizlik yaparken nelere dikkat etmeli? İşte beyaz sirke hakkında bilmeniz gerekenler...

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Temizlikte yeni formül: Beyaz sirke

Sirke geçmişten günümüze dek birçok alanda birçok amaç için kullanılıyor. Son günlerde ise "beyaz sirke"nin adını sık duyar olduk. Peki nedir bu beyaz sirke? Beyaz sirke halk arasında "sirke ruhu" olarak da biliniyor. Yemekten çok temizlik alanında kullanılan beyaz sirke orta asitliktedir ve bir çeşit pirinçten yapılır.

 

Dezenfektan bir madde olan beyaz sirkeyi bu eşyaları temizlerken kullanabilirsiniz:

  • Ayakkabı,
  • Küf kokusu sinen buzdolabı, 
  • Kesme tahtası,
  • Yastık kılıfları,
  • Tabanı kireçlenen ütü

 

Beyaz sirke halıdaki lekeleri gidermede oldukça etkilidir. Tuvaletinizi de beyaz sirke ile temizleyebilir, bakterilerden arındırmanız mümkün. Beyaz sirkeyi tuvaletinize dökün ve birkaç saat bekletin. Sonrasında fırçalayın ve yıkayın; çamaşır suyuna ihtiyacınızın kalmadığını göreceksiniz!

 

Beyaz sirkeyi ayrıca kabartma tozu ile karıştırıp halıdaki lekelerin üzerine de sürebilirsiniz. Bu yöntem halınızdaki lekeyi kolayca çıkarmanıza yardımcı olur.

 

SİRKEYİ NASIL BİLİRSİNİZ? SİRKEYLE TEMİZLEYEBİLECEĞİNİZ 8 YER!

 

Tuzun özellikleri nelerdir?
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Duş perdelerindeki lekeleri önleyin İlk satın aldığınızda duş perdesini tuzlu suyla yıkayın; asla küflenme ve lekelenme olmayacaktır.

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