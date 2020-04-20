Evde doğal parfüm ve deodorant nasıl yapılır?

Evde kendi doğal parfüm ve deodorantınızı yapabilirsiniz...

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Evde doğal parfüm ve deodorant nasıl yapılır?

Tenimiz gün boyunca pek çok zararlı maddeye maruz kalıyor. Deodorantların içerisinde bile ne gibi maddeler kullanıldığını çoğunlukla bilmiyoruz. Organik yiyeceklerin, eşyaların ve makyaj malzemelerinin çoğaldığı bu zamanlarda aslında siz de evde, organik yiyecekler hazırladığınız gibi parfüm ve deodorantlarınızı yapabilirsiniz. Sizde birbirinden farklı baharatları, tohumları ve çiçekleri kullanarak parfüm ve deodorant yapmaya başlayın!

 

Gül kokulu parfüm tarifi

  • 30 gram gül suyu
  • 3,5 tatlı kaşığı lavanta yağı
  • 25 gram karanfil yağı
  • 180 mililitre etil alkol

 

Etil alkolden cam bir kaba, az miktarda alıp bunu lavanta ve karanfil yağlarıyla birlikte iyi bir şekilde karıştırmalısınız. Sonra üzerine alkolün geri kalan kısmını ekleyip tekrar karıştırın. Son olarak gül suyunun tamamını ekleyip karıştırdıktan sonra cam bir şişeye alıp iyice çalkalayın. Şişenin ağzını sıkıca kapatıp, güneş görmeyen bir yere, yaklaşık 6 hafta dinlendirin. Bu süre bittikten sonra parfümünüzü rahatlıkla kullanabilirsiniz.

 

Yaseminli deodorant tarifi

  • 2 Çorba kaşığı badem yağı
  • 1 çorba kaşığı pudra
  • 3 damla yasemin

 

Elde ettiğiniz harika kokusu olan bu doğal deodorantı minik bir cam kolonya şişesine koyun ve kullanacağınız zaman çalkalayıp bir iki damla damlatarak kullanın.

 

Okaliptüslü deodorant tarifi

  • 1/4 su bardağı cadı fındığı suyu
  • 25 damla limon esansı yağı
  • 25 damla okaliptüs esansı yağı

 

Cadı fındığı bitkisi, anti-enflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde kötü kokulara neden olan bakterilerin ortsya çıkmasını önler ve cilt lekelerinin gidermeye yardımcıdır. Listedeki malzemeleri temiz bir sprey kutusuna boşaltın ve iyice sallayarak karıştırın.

 

Lavanta suyu ve sirke deodorantı tarifi

  • 15 damla lavanta esansı yağı
  • 1/2 su bardağı elma sirkesi
  • 1 lavanta sapı
  • 1 su bardağı su

 

Anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahip olan lavanta ve sirke kötü kokuların oluşumunnu engeller. Ancak sirkenin cilde direkt uygulanması sebebiyle tahriş oluşabilir. Bu nedenle su ile seyrelerek kullanmanız çok önemlidir.
Sirke ve lavanta yağını temiz bir kapta karıştırın. Lavanta sapını iyici yıkadıktan sonra bu karışıma ekleyin. 10 saat bekletin ve ardından kullanıma hazır.

 

Beyaz killi deodorant tarifi

  • 50 gram kabartma tozu
  • 25 ml hindistan cevizi yağı
  • 50 gram beyaz kil
  • 10 damla nergis esansı yağı

 

Beyaz kil ve nergis yağı birlikte kullanıdığında ciltteki toksinleri emme ve enfeksiyonları iyileştirebilme özelliği gösterir.
Malzemelerin hepsini bir kavanozda homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Serin ve karanlık yerde muhafaza edin. Hazırlamış olduğunuz bu karışımı 1 yıl kadar süreyle kullanabilirsiniz.

 

Kabartma tozu ve mısır nişastası deodorantı tarifi

  • 1/2 su bardağı kabartma tozu
  • 1/2 su bardağı mısır nişastası
  • 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
  • 10 damla biberiye yağı

 

Kabartma tozu antibakteriyel özelliğe sahiptir. Hindistan cevizi yağı, anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve cildi nemlendirir. Biberiye yağı ise cildinize esneklik kazandırır ama başka aroma ile değiştirebilirsiniz. Tüm malzemeleri temiz bir kapta macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Kullanırken, cildinize sürdüğünüzde emilmesi için biraz bekleyin.

 

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Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    10 Nisan 2016 Pazar 13:45

    gerçegi söylemek gerekirse bayanmı erkekmi parfümü belli degil buna açıklık getirelim ok seygiler

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