Evde doğal parfüm ve deodorant nasıl yapılır?

Evde kendi doğal parfüm ve deodorantınızı yapabilirsiniz...

Tenimiz gün boyunca pek çok zararlı maddeye maruz kalıyor. Deodorantların içerisinde bile ne gibi maddeler kullanıldığını çoğunlukla bilmiyoruz. Organik yiyeceklerin, eşyaların ve makyaj malzemelerinin çoğaldığı bu zamanlarda aslında siz de evde, organik yiyecekler hazırladığınız gibi parfüm ve deodorantlarınızı yapabilirsiniz. Sizde birbirinden farklı baharatları, tohumları ve çiçekleri kullanarak parfüm ve deodorant yapmaya başlayın!

Gül kokulu parfüm tarifi

30 gram gül suyu

3,5 tatlı kaşığı lavanta yağı

25 gram karanfil yağı

180 mililitre etil alkol

Etil alkolden cam bir kaba, az miktarda alıp bunu lavanta ve karanfil yağlarıyla birlikte iyi bir şekilde karıştırmalısınız. Sonra üzerine alkolün geri kalan kısmını ekleyip tekrar karıştırın. Son olarak gül suyunun tamamını ekleyip karıştırdıktan sonra cam bir şişeye alıp iyice çalkalayın. Şişenin ağzını sıkıca kapatıp, güneş görmeyen bir yere, yaklaşık 6 hafta dinlendirin. Bu süre bittikten sonra parfümünüzü rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Yaseminli deodorant tarifi

2 Çorba kaşığı badem yağı

1 çorba kaşığı pudra

3 damla yasemin

Elde ettiğiniz harika kokusu olan bu doğal deodorantı minik bir cam kolonya şişesine koyun ve kullanacağınız zaman çalkalayıp bir iki damla damlatarak kullanın.

Okaliptüslü deodorant tarifi

1/4 su bardağı cadı fındığı suyu

25 damla limon esansı yağı

25 damla okaliptüs esansı yağı

Cadı fındığı bitkisi, anti-enflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde kötü kokulara neden olan bakterilerin ortsya çıkmasını önler ve cilt lekelerinin gidermeye yardımcıdır. Listedeki malzemeleri temiz bir sprey kutusuna boşaltın ve iyice sallayarak karıştırın.

Lavanta suyu ve sirke deodorantı tarifi

15 damla lavanta esansı yağı

1/2 su bardağı elma sirkesi

1 lavanta sapı

1 su bardağı su

Anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahip olan lavanta ve sirke kötü kokuların oluşumunnu engeller. Ancak sirkenin cilde direkt uygulanması sebebiyle tahriş oluşabilir. Bu nedenle su ile seyrelerek kullanmanız çok önemlidir.

Sirke ve lavanta yağını temiz bir kapta karıştırın. Lavanta sapını iyici yıkadıktan sonra bu karışıma ekleyin. 10 saat bekletin ve ardından kullanıma hazır.

Beyaz killi deodorant tarifi

50 gram kabartma tozu

25 ml hindistan cevizi yağı

50 gram beyaz kil

10 damla nergis esansı yağı

Beyaz kil ve nergis yağı birlikte kullanıdığında ciltteki toksinleri emme ve enfeksiyonları iyileştirebilme özelliği gösterir.

Malzemelerin hepsini bir kavanozda homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Serin ve karanlık yerde muhafaza edin. Hazırlamış olduğunuz bu karışımı 1 yıl kadar süreyle kullanabilirsiniz.

Kabartma tozu ve mısır nişastası deodorantı tarifi

1/2 su bardağı kabartma tozu

1/2 su bardağı mısır nişastası

2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

10 damla biberiye yağı

Kabartma tozu antibakteriyel özelliğe sahiptir. Hindistan cevizi yağı, anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve cildi nemlendirir. Biberiye yağı ise cildinize esneklik kazandırır ama başka aroma ile değiştirebilirsiniz. Tüm malzemeleri temiz bir kapta macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Kullanırken, cildinize sürdüğünüzde emilmesi için biraz bekleyin.