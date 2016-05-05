Ellerinizi böyle kurutuyorsanız...

Umumi tuvaletlerde yer alan kurutma makineleri ne kadar hijyenik?

+ Sonra Oku
Ellerinizi bu makinede kurutuyorsanız...

Modern umumi tuvaletlerdeki lüks el kurutma makineleri, kağıt havluları bir kenara atmamıza neden oluyor. Bu yöntemin daha hijyenik olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Yeni bir araştırmaya göre, bu yöntem, daha fazla mikrop yayıyor olabilir.

 

The Journal of Applied Microbiology dergisinde yayınlanan araştırmada, araştırmacılar, temas olmaksızın parmaklara sıcak hava üfleyen el kurutma makinelerinin, kâğıt havlulara göre 1300 kat daha fazla mikrop yaydıklarını ortaya koydular.

 

Bu konuyu çözebilmek adına, araştırmacılar katılımcılardan eldivenli ellerini MS2 adlı zararsız bir virüsle dolu solüsyonun içerisine sokmalarını istediler. Hızlıca bir silkmeden sonra, katılımcılar ellerini bu üç yöntemden biri ile kuruttular:

  • Jet kurutucu,
  • Geleneksel bir el kurutma makinesi,
  • Kâğıt havlular.

 

Bu kurutma işleminin ardından deney öncesinde kurutma yöntemlerinden farklı uzaklıklara yerleştirilen petri kutularından ve havadan örnekler toplandı. Havanın ve yüzeylerin analizinden sonra, jet kurutucuların diğer yöntemlere kıyasla daha uzak mesafelere daha fazla mikrop yaydıkları görüldü.

 

Jet el kurutma makineleri, daha önce de incelemeye alınmıştı. 2014 yılında yapılan bir çalışmada da benzer sonuçlara ulaşıldı: Jet el kurutma makinelerinin çevresindeki uçuşan mikrop sayısı, kâğıt havluların çevresindeki havaya kıyasla 27 kat daha fazlaydı.

 

Konunun rahatsız ediciliği bir yana, deneyde zararsız virüslerin test edildiğini göz önünde bulundurmak gerekiyor; tuvalet gibi alanlardaki asıl sorun olan bakterilerin değil... Ancak araştırmada kurutma yöntemlerinin bakterileri nasıl yaydıkları incelenmedi.

 

Sonuç olarak kapıyı mendille açan ve yanında sürekli el antiseptiği taşıyan insanlardan olmayı seçebilir ya da ellerinizi tuvalette ne varsa onunla kurutup mikroplara meydan okuyabilirsiniz. Mikroplar söz konusu olduğunda ekstra dikkat etmenizi gerektiren medikal bir sebebiniz olmadığı sürece, bu durum günlük hayatınızı pek de etkilemeyecektir.

 

MUHTEMELEN TEMİZLEMEYİ UNUTTUĞUNUZ 15 YER!

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
2
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    25 Mayıs 2018 Cuma 09:36

    umumi tuvalet kapılarına dokunmadan açılır otomatik olsa bir çok sorun kendiliğinden çözülür.(bakteri-mikrop yayılması, engelli vatandaşlar için kolaylık vs.)

    Cevapla
  • Misafir
     
    24 Mayıs 2018 Perşembe 13:14

    Bakterilerin 120 derecenin üzerinde yaşama oranı %1 'e kadar düşer. El kurutma makinelerindeki sıcaklık bakteri çoğalmasını durdurur. Yani kağıt üzerindeki sayısal veriler, özellikle oranlar yanıltıcı olabilir.

    Cevapla

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Adet neden gecikir?
Adet neden gecikir?
Faydaları saymakla bitmiyor: Kemik suyu
Faydaları saymakla bitmiyor: Kemik suyu
Bazı şarkılar neden dilimize dolanır?
Bazı şarkılar neden dilimize dolanır?
Aşırı adet kanaması neden olur?
Aşırı adet kanaması neden olur?
Mutfağın en şifalılarından: Dereotu
Mutfağın en şifalılarından: Dereotu
Ayurveda'ya göre kahve nasıl tüketilmeli?
Ayurveda'ya göre kahve nasıl tüketilmeli?
Sonsuz yaşam iksiri: Kombucha
Sonsuz yaşam iksiri: Kombucha
Yaraları iyileştirir: Civanperçemi
Yaraları iyileştirir: Civanperçemi

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bebek taşıma yöntemleri
    Bebek taşıma yöntemleri

    Süresi : 43:12 İzlenme : 3260

  • Ne zaman su içilmez?
    Ne zaman su içilmez?

    Süresi : İzlenme : 8211

  • Çocuklar ne izlemeli?
    Çocuklar ne izlemeli?

    Süresi : 41:12 İzlenme : 2416

  • Menopoz sıkıntılı mı olmalı?
    Menopoz sıkıntılı mı olmalı?

    Süresi : 09:56 İzlenme : 381

  • Kırmızı ip ritüeli
    Kırmızı ip ritüeli

    Süresi : 02:00 İzlenme : 0

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X