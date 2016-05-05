Ellerinizi bu makinede kurutuyorsanız...

Ellerinizi böyle kurutuyorsanız...

Umumi tuvaletlerde yer alan kurutma makineleri ne kadar hijyenik?

Modern umumi tuvaletlerdeki lüks el kurutma makineleri, kağıt havluları bir kenara atmamıza neden oluyor. Bu yöntemin daha hijyenik olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Yeni bir araştırmaya göre, bu yöntem, daha fazla mikrop yayıyor olabilir.

The Journal of Applied Microbiology dergisinde yayınlanan araştırmada, araştırmacılar, temas olmaksızın parmaklara sıcak hava üfleyen el kurutma makinelerinin, kâğıt havlulara göre 1300 kat daha fazla mikrop yaydıklarını ortaya koydular.

Bu konuyu çözebilmek adına, araştırmacılar katılımcılardan eldivenli ellerini MS2 adlı zararsız bir virüsle dolu solüsyonun içerisine sokmalarını istediler. Hızlıca bir silkmeden sonra, katılımcılar ellerini bu üç yöntemden biri ile kuruttular:

Jet kurutucu,

Geleneksel bir el kurutma makinesi,

Kâğıt havlular.

Bu kurutma işleminin ardından deney öncesinde kurutma yöntemlerinden farklı uzaklıklara yerleştirilen petri kutularından ve havadan örnekler toplandı. Havanın ve yüzeylerin analizinden sonra, jet kurutucuların diğer yöntemlere kıyasla daha uzak mesafelere daha fazla mikrop yaydıkları görüldü.

Jet el kurutma makineleri, daha önce de incelemeye alınmıştı. 2014 yılında yapılan bir çalışmada da benzer sonuçlara ulaşıldı: Jet el kurutma makinelerinin çevresindeki uçuşan mikrop sayısı, kâğıt havluların çevresindeki havaya kıyasla 27 kat daha fazlaydı.

Konunun rahatsız ediciliği bir yana, deneyde zararsız virüslerin test edildiğini göz önünde bulundurmak gerekiyor; tuvalet gibi alanlardaki asıl sorun olan bakterilerin değil... Ancak araştırmada kurutma yöntemlerinin bakterileri nasıl yaydıkları incelenmedi.

Sonuç olarak kapıyı mendille açan ve yanında sürekli el antiseptiği taşıyan insanlardan olmayı seçebilir ya da ellerinizi tuvalette ne varsa onunla kurutup mikroplara meydan okuyabilirsiniz. Mikroplar söz konusu olduğunda ekstra dikkat etmenizi gerektiren medikal bir sebebiniz olmadığı sürece, bu durum günlük hayatınızı pek de etkilemeyecektir.