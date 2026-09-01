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Giyim

Sandra Bullock'tan ilhamla gece şıklığında maskülen görünüm

Sandra Bullock'un "Practical Magic 2" filminin prömiyerinde giydiği kıyafet oldukça dikkat çekiciydi. Peki, gece şıklığında maskülen görünüm nasıl elde edilir? İşte detaylar...

Giriş: 01 Eylül 2026, Salı 13:37
Güncelleme: 01 Eylül 2026, Salı 13:38
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Sandra Bullock'un Nicole Kidman ile başrolünü paylaştığı Practical Magic 2 filminin prömiyerinde giydiği kıyafet maskülen şıklığı bir kez daha gündeme getirdi. Sandra Bullock'un kırmızı halı stilinde sıklıkla yer verdiği maskülen stilin Türkçe karşılığını "erkeksi tarz" olarak çevirebiliriz. Erkek giyiminde sıklıkla gördüğümüz parçaları kadın giyimine uyarlayan bu stilde güçlü bir görünüm söz konusudur.

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Siyah, beyaz, gri, lacivert gibi yaygın renk tonlarından oluşan takımların sıklıkla kullanıldığı bu stili "gece şıklığı"na taşımak için Sandra Bullock'un bu lookunda uyguladığı taktiği uygulamak hiç de fena değil! Çarpıcı bir rengi takımınıza eklemek için bu tasarımın aynısını uygulayamasanız da şık bir siyah takımı çarpıcı renklerde çanta, ayakkabı veya aksesuar ile gece şıklığına dahil edebilirsiniz.

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Abiye üstü bolero veya ceketler çok geçmişte kalmış gibi görünse de payetli bir elbiseyi dar kesim bir blazer ile dengelemek hiç de fena bir fikir değil.

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Maskülen stili kadın giyimine uyarlarken yapılacak temel hareket aslında iki farklı tarzı bir araya getirmek. Dikkat çekici bir parçayı maskülen bir parça ile bir araya getirebileceğimiz gibi sade bir maskülen parçayı işlemeler ve aksesuarlar ile dikkat çekici hale getirebilirsiniz. Ayakkabı tercihlerinizi ise maskülen stilin olmazsa olmazı stilettodan yana yapabilirsiniz. Elbisenizin tarzına göre fönlü bir saç veta geriye taranmış, toplanmış sade bir topuz ile maskülen etkiyi artırabilir. Makyajda ise nude tonlar veya keskin eyeliner tercih edilebilirsiniz.

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