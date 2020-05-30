Sadece soru sorarak değişim nasıl mümkün?

“Soru sorarak değişim? Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir ki?” dediğinizi duyar gibiyim. Sevgili Gary Douglas’ın kendini her konuda bunalmış ve sıkışmış hissettiği bir noktada iken “Hayatımı ve dünyayı değiştirmek için ne olabilirim ve ne yapabilirim?” diye sorması ile başlamış değişim ve Access Consciousness ortaya çıkmış.

Sorunun sahip olduğu enerji ve sonsuz alan ile seçtiğiniz değişimi yaratıyorsunuz. Sürekli soru sormayı ve soruda kalmayı seçerseniz hayatın size kolaylık, neşe ve ihtişam kapılarını açmasını sağlamış oluyorsunuz. Soruda kalmak demek ise soruyu sorup bırakmaktır. Yanıt aradığınızda zihinden hareket etmiş oluyorsunuz ve olasılıkları devre dışı bırakmış oluyorsunuz.

Peki tüm bunlar ne demek?

Bir örnek üzerinden gidelim, ne dersiniz? Diyelim ki meyve bahçeleriniz var ve bu bahçelerden harika meyve suları yapıp satışa sunmak istiyorsunuz. Hasat yaptınız, tonlarca leziz meyveleri uygun şartlarda depoladınız. Meyve suları da bir yandan üretilmeye başlandı, satış kanalları konusunda tıkandınız. Tam da bu noktada hedefinizin farkındalığını ortaya çıkaracak bir soru sormalısınız. Kar hedefi oluşturmak için işimde daha başka neler yapabilirim? Kimlerden katkı alabilirim? Bu ne yaratır? Gibi bu soruları sorduktan sonra sadece bekleyin. Bekleyin ve sorunun enerjisi sizin tıkandığınız noktanın açılması için olasılıkları hayatınıza getirsin. Access Consciousness’ ın hayatımıza getirdiği pek çok araçları var. Bunlardan bir tanesi de Access The Bars.

Access The Bars nedir?

Kafamızda tam 32 adet bar noktası var. Bu noktaların her biri bedenimizi ve enerji bedenimizi güçlendiriyor ve daha fazla değişime, olasılıklara açık hale gelmemize katkı oluyor. Benim Access The Bars uygulayıcısı olmayı seçme nedenim çocuklarıma katkı olmaktı. Çoklu besin alerjisi ile yaşadık uzun yıllar. Diyetlerle devam etti hayatımız. Sonrasında zaman içerisinde azalarak değişmeye başladı çocuklarımın hayatları, bundan daha iyi nasıl olur? Başka neler mümkün? Buradan hareketle de başka hayatlara da katkı olmak için devam ettim Access Consciousness içerisinde.

Access ile arzuladığınız hayatı yaratmak ya da hayal ettiğiniz değişimi yaşamak için pek çok araca ve prosese sahip oluyorsunuz. Dinamik ve pratik bir teknik olması sebebiyle günlük hayata adapte etmenin kolay olduğu ve önünüze çıkan bariyerlerin farkına varıp elimine edebildiğiniz bir kolaylık sağlıyor. Sonrasında size ise “Neyi seçiyorum ve bu ne yaratır” gibi keyifli sorularla macerayı yaşamak kalıyor.

“Bildiğinizi takip etmeye ve soru sormaya gönüllü olduğunuz zaman, bu tüm dünyanızın kilidini açacak olan tek şey olabilir. Bunun için hazır mısınız?” diyor DR. Dain Heer.

Hayatınıza farkındalık ya da değişim katmak isterseniz bir Access The Bars seansı alarak başlayabilirsiniz. Sorularınız olursa yorumlarda buluşalım.

Sevgiler