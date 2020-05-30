Sadece soru sorarak değişim nasıl mümkün?

Sadece soru sorarak değişim nasıl mümkün?
Hayatın Sesi
30 Mayıs 2020 Cumartesi
Zehra Dörter

“Soru sorarak değişim? Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir ki?” dediğinizi duyar gibiyim. Sevgili Gary Douglas’ın kendini her konuda bunalmış ve sıkışmış hissettiği bir noktada iken “Hayatımı ve dünyayı değiştirmek için ne olabilirim ve ne yapabilirim?” diye sorması ile başlamış değişim ve Access Consciousness ortaya çıkmış.


Sorunun sahip olduğu enerji ve sonsuz alan ile seçtiğiniz değişimi yaratıyorsunuz. Sürekli soru sormayı ve soruda kalmayı seçerseniz hayatın size kolaylık, neşe ve ihtişam kapılarını açmasını sağlamış oluyorsunuz. Soruda kalmak demek ise soruyu sorup bırakmaktır. Yanıt aradığınızda zihinden hareket etmiş oluyorsunuz ve olasılıkları devre dışı bırakmış oluyorsunuz.


Peki tüm bunlar ne demek?

Bir örnek üzerinden gidelim, ne dersiniz? Diyelim ki meyve bahçeleriniz var ve bu bahçelerden harika meyve suları yapıp satışa sunmak istiyorsunuz. Hasat yaptınız, tonlarca leziz meyveleri uygun şartlarda depoladınız. Meyve suları da bir yandan üretilmeye başlandı, satış kanalları konusunda tıkandınız. Tam da bu noktada hedefinizin farkındalığını ortaya çıkaracak bir soru sormalısınız. Kar hedefi oluşturmak için işimde daha başka neler yapabilirim? Kimlerden katkı alabilirim? Bu ne yaratır? Gibi bu soruları sorduktan sonra sadece bekleyin. Bekleyin ve sorunun enerjisi sizin tıkandığınız noktanın açılması için olasılıkları hayatınıza getirsin. Access Consciousness’ ın hayatımıza getirdiği pek çok araçları var. Bunlardan bir tanesi de Access The Bars.


Access The Bars nedir?

Kafamızda tam 32 adet bar noktası var. Bu noktaların her biri bedenimizi ve enerji bedenimizi güçlendiriyor ve daha fazla değişime, olasılıklara açık hale gelmemize katkı oluyor. Benim Access The Bars uygulayıcısı olmayı seçme nedenim çocuklarıma katkı olmaktı. Çoklu besin alerjisi ile yaşadık uzun yıllar. Diyetlerle devam etti hayatımız. Sonrasında zaman içerisinde azalarak değişmeye başladı çocuklarımın hayatları, bundan daha iyi nasıl olur? Başka neler mümkün? Buradan hareketle de başka hayatlara da katkı olmak için devam ettim Access Consciousness içerisinde.


Access ile arzuladığınız hayatı yaratmak ya da hayal ettiğiniz değişimi yaşamak için pek çok araca ve prosese sahip oluyorsunuz. Dinamik ve pratik bir teknik olması sebebiyle günlük hayata adapte etmenin kolay olduğu ve önünüze çıkan bariyerlerin farkına varıp elimine edebildiğiniz bir kolaylık sağlıyor. Sonrasında size ise “Neyi seçiyorum ve bu ne yaratır” gibi keyifli sorularla macerayı yaşamak kalıyor.


“Bildiğinizi takip etmeye ve soru sormaya gönüllü olduğunuz zaman, bu tüm dünyanızın kilidini açacak olan tek şey olabilir. Bunun için hazır mısınız?” diyor DR. Dain Heer.


Hayatınıza farkındalık ya da değişim katmak isterseniz bir Access The Bars seansı alarak başlayabilirsiniz. Sorularınız olursa yorumlarda buluşalım.


Sevgiler

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.