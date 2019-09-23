Bedenin değil ruhun yorgun!

Çalışma hayatı, evdeki sorumluluklar, sosyal ilişkiler derken bazen kapasitemizin üzerinde çaba harcayabiliyoruz. Sürekli yorgun ve bitkin hissetmek, günümüzde birçok insanın yaşadığı ve artık neredeyse normal kabul edeceğimiz bir hal. Ancak bazı işaretler, fiziksel yorgunluğun yanı sıra ruhsal olarak da yorulduğumuza ve uygun bir ‘kafa tatiline’ ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor olabilir.
Sabahları yataktan çıkmak zulüm haline geldiyse, ne kadar uzun uyursanız uyuyun bir türlü dinlenemediğinizi hissediyorsanız, kronik yorgunluktan muzdarip olabilirsiniz.
Gün içerisinde sıkça gözleriniz dalıyorsa, kendinizi hayallere dalmış ve günlük işlerinizden uzaklaşmış buluyorsanız, bu da psikolojik olarak fazlaca yorulmuş olduğunuzun işareti olabilir. Arada sırada dalgın hissetmek normaldir ancak bu dalıp gitmeler sizi sorumluluklarınızdan alıkoyuyorsa ve bir türlü işinize konsantre olamıyorsanız, sinir sisteminiz sorumluluklardan uzak birkaç gün geçirip dinlenmeniz gerektiği uyarısı veriyor olabilir.
Sürekli olarak yorgun hissettiğinizde, bazı işleri halletmek için gerekli motivasyonu bulmakta zorlanabilir ve hatta daha önceden yapmaktan keyif aldığınız işlere karşı ilginizi yitirebilirsiniz.
Yorgunluk ve aşırı yüklenme, duygularınızı etkileyebilir. Sıkça aniden öfkeleniyor, duygusallaşıyor ya da ağlama-gülme krizleri yaşıyorsanız, bu da ruhsal olarak yorulmuş olduğunuzun bir belirtisi. Sinir sistemi haddinden fazla yorulduğunda, hormonlarımız da bu durumdan etkilenir ve duygusal iniş çıkışlara daha meyilli hale geliriz.
Kimsenin sizi anlamadığı hissi ergenlik yıllarından tanıdık geliyor mu? Duygusal ve ruhsal olarak aşırı yüklenmiş olmak, kendinizi yalnız hissetmenize neden olabilir. Kendinize biraz zaman tanımak ve sevdiklerinizle keyifli aktiviteler için zaman ayırmak, gündelik koşturmacalardan sıyrılmanıza ve yalnızlık hissinizle birlikte yorgunluğunuzun azalmasına yardımcı olacaktır.
Hayatınızdaki insanlara tahammülünüzün kalmaması, sıradan hareketleri bile dayanılmaz bulmanız ve genel tahammülsüzlük hali, yorgun bir ruhun belirtisidir. Sonucunda insanlardan kaçınmak, yalnız kalmak ve birileriyle birlikte bir şeyler yapmak istemez hale geliriz. Eğer bu durum sizi sıkça rahatsız etmeye başladıysa, ruhsal olarak dinlenmeye ihtiyacınız var demektir.
Yorgunluk, yaşam enerjisini tüketir ve pozitif düşünmeyi imkânsız hale getirebilir. Oluşabilecek kötü sonuçlara odaklanıyor, kendinizi genel olarak ümitsiz hissediyorsanız, psikolojik olarak yorgun olduğunuz kesin.
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