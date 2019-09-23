Ruhen yorgun olduğunuzu gösteren 7 işaret

Modern dünyanın koşturmacası içerisinde bazen yorulduğumuzun ve iyi bir dinlenmeye ihtiyacımız olduğunun farkına bile varmıyoruz.

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Bedenin değil ruhun yorgun!

Çalışma hayatı, evdeki sorumluluklar, sosyal ilişkiler derken bazen kapasitemizin üzerinde çaba harcayabiliyoruz. Sürekli yorgun ve bitkin hissetmek, günümüzde birçok insanın yaşadığı ve artık neredeyse normal kabul edeceğimiz bir hal. Ancak bazı işaretler, fiziksel yorgunluğun yanı sıra ruhsal olarak da yorulduğumuza ve uygun bir ‘kafa tatiline’ ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor olabilir.

 

1- İyi uyuyorum ama bir türlü dinlenemiyorum

Sabahları yataktan çıkmak zulüm haline geldiyse, ne kadar uzun uyursanız uyuyun bir türlü dinlenemediğinizi hissediyorsanız, kronik yorgunluktan muzdarip olabilirsiniz.

 

2- Sürekli dalıp gidiyorum

Gün içerisinde sıkça gözleriniz dalıyorsa, kendinizi hayallere dalmış ve günlük işlerinizden uzaklaşmış buluyorsanız, bu da psikolojik olarak fazlaca yorulmuş olduğunuzun işareti olabilir. Arada sırada dalgın hissetmek normaldir ancak bu dalıp gitmeler sizi sorumluluklarınızdan alıkoyuyorsa ve bir türlü işinize konsantre olamıyorsanız, sinir sisteminiz sorumluluklardan uzak birkaç gün geçirip dinlenmeniz gerektiği uyarısı veriyor olabilir.

 

3- Hiçbir şey ilgimi çekmiyor

Sürekli olarak yorgun hissettiğinizde, bazı işleri halletmek için gerekli motivasyonu bulmakta zorlanabilir ve hatta daha önceden yapmaktan keyif aldığınız işlere karşı ilginizi yitirebilirsiniz.

 

4- Ani duygusal değişimler yaşıyorum

Yorgunluk ve aşırı yüklenme, duygularınızı etkileyebilir. Sıkça aniden öfkeleniyor, duygusallaşıyor ya da ağlama-gülme krizleri yaşıyorsanız, bu da ruhsal olarak yorulmuş olduğunuzun bir belirtisi. Sinir sistemi haddinden fazla yorulduğunda, hormonlarımız da bu durumdan etkilenir ve duygusal iniş çıkışlara daha meyilli hale geliriz.

 

KRONİK YORGUNLUK SENDROMU NEDİR?

 

5- Sürekli yalnız hissediyorum

Kimsenin sizi anlamadığı hissi ergenlik yıllarından tanıdık geliyor mu? Duygusal ve ruhsal olarak aşırı yüklenmiş olmak, kendinizi yalnız hissetmenize neden olabilir. Kendinize biraz zaman tanımak ve sevdiklerinizle keyifli aktiviteler için zaman ayırmak, gündelik koşturmacalardan sıyrılmanıza ve yalnızlık hissinizle birlikte yorgunluğunuzun azalmasına yardımcı olacaktır.

 

6- Kimseyi görmek istemiyorum

Hayatınızdaki insanlara tahammülünüzün kalmaması, sıradan hareketleri bile dayanılmaz bulmanız ve genel tahammülsüzlük hali, yorgun bir ruhun belirtisidir. Sonucunda insanlardan kaçınmak, yalnız kalmak ve birileriyle birlikte bir şeyler yapmak istemez hale geliriz. Eğer bu durum sizi sıkça rahatsız etmeye başladıysa, ruhsal olarak dinlenmeye ihtiyacınız var demektir.

 

7- Sürekli olumsuz şeyler düşünüyorum

Yorgunluk, yaşam enerjisini tüketir ve pozitif düşünmeyi imkânsız hale getirebilir. Oluşabilecek kötü sonuçlara odaklanıyor, kendinizi genel olarak ümitsiz hissediyorsanız, psikolojik olarak yorgun olduğunuz kesin.

 

Peki ne yapmalı?

  • Aile hekiminize sürekli olarak yorgun hissettiğiniz şikâyetiyle başvurabilir, durumu tetikleyen bir fiziksel rahatsızlığınız olup olmadığını öğrenmek için tahliller yapmasını isteyebilirsiniz. Eğer daha derin bir yardıma ihtiyacınız varsa, hekiminiz sizi uygun bir uzmana yönlendirecektir.

 

  • Size iyi gelmeyen ilişkileri tespit edin ve oradan uzaklaşın. Bazı insanlar düşüncesizce karşısındakinin enerjisini emer ve yaşam kalitenizi düşürür. Size iyi gelmediğini düşündüğünüz insanlardan uzaklaşmak veya günlük etkileşiminizi mümkün olduğunca en aza indirmek, genel yorgunluk halinizle mücadelede işinizi çok kolaylaştıracaktır.

 

  • Tatil için zaman yaratın. Büyük bir organizasyona ya da ciddi bir bütçeye ihtiyacınız yok. Sevdiğiniz bir mekânda geçireceğiniz bir akşamüstü veya bir-iki gecelik bir hafta sonu kaçamağı, günlük rutininizden uzaklaşarak ruhunuzu dinlendirmenizi sağlayacak.

 

GEÇMEYEN YORGUNLUK HASTALIK HABERCİSİ

 

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