Reddedilmeye duyarlı disfori hakkında bilmeniz gerekenler

Çevreniz tarafından çok hassas biri olarak nitelendiriliyorsanız ya da reddedilmekten çok korkuyorsanız reddedilmeye duyarlı disfori hakkında bilgi sahibi olmak size yardımcı olabilir. Peki, reddedilmeye duyarlı disfori nedir? Üstesinden nasıl gelinir?

Reddedilmeye duyarlı disfori hakkında bilmeniz gerekenler
Yaşam
14 Şubat 2022 Pazartesi

İlk olarak, reddedilmeye duyarlı disforinin bir akıl hastalığı ya da tanısı olmadığını belirtmekte fayda var. Psikolog Angela Karanja reddedilmeye duyarlı disforiyi, klinik olmayan bir şekilde “Kişide strese, kendisine ve ilişkilerine genellikle zarara neden olan aşırı derecedeki terk edilme korkusuna bağlı semptomlar” adlandırmaktadır.


Reddedilmeye duyarlı disfori işaretleri nelerdir?

Karanja, reddedilmeye duyarlı disfori işaretleri arasında kolaylıkla utanç duyma, başkalarını memnun etmek için çok fazla çabalama ve utanç duygusundan kaçınmak için görevlerden uzak durma, reddedildiğinde duygusal patlama yaşama, aile çevresinde gergin olma, düşük özgüven ve büyük hedefleri başardıktan sonra bile başarısız hissetmenin yer aldığını belirtti.


Reddedilmek hepimiz için zor olsa da reddedilmeye duyarlı disforiyle arasındaki fark nedir? Ya da bu durum sosyal anksiyeteden nasıl ayırt edilir?

Mizaç bozukluğu, travma, depresyon ve anksiyete konusunda uzman lisanslı psikolog Rachel Cavallara bu konuda “Çoğu insan reddedilmeyi ya da beğenilmemeyi sevmez ancak, reddedilmeye duyarlı disforisi olan insanlar reddedildikten sonra toparlanmakta daha çok zorlanır ve sonuç olarak bunaltıcı duygular hissederler,” dedi ve ekledi: “Sosyal anksiyetede duygusal tepki sosyal etkileşim beklentisiyle daha fazla olarak görülürken, reddedilmeye duyarlı disfori etkileşim olduktan sonra ortaya çıkar.”


Karanja sosyal anksiyete bozukluğunun gerçek bir tanı olduğunu, reddedilmeye duyarlı disforinin ise olmadığını belirtti. Ancak ikisi de hayatınızın akışını ve kişisel gelişiminizi bozduğu zaman sorunhale gelebilir dedi.


Kaygılı hissetmek başka, kaygı bozukluğu başka
Kaygılı hissetmek başka, kaygı bozukluğu başka

Reddedilmeye duyarlı disfori ile nasıl başa çıkılır?

Reddedilmeye duyarlı disfori deneyimlediğinizi düşünüyorsanız öncelikli olarak bir psikoloğa danışmanız önerilir. Profesyonel birine danışmak, tekrarlayan ve teşhis edilebilir bir durumdaysanız süreci daha kolay atlatmanıza yardımcı olabilir. Karanja’ya göre ayrıca şu yöntemlerle kendi kendinize olumsuz konuşmalarınızı olumlu hâle getirebilirsiniz:


Düşünceyi fark edin: Kendinize zarar veren düşüncelerinizin farkına varın.

Düşünceyi isimlendirin: Düşüncenizden ayrışın ve onu isimlendirin.

Düşünceye meydan okuyun: Bu düşüncelerin size iyi gelmeyeceğinin farkına varın.

Düşüncenizi düzeltin: Gelecek sefer nasıl düşünmek ve cevap vermek istediğinizi düşünün.


Duygu düzenleme tekniğinden faydalanın

Cavallaro negatif düşünceleri yönetmenize ve pozitif deneyimleri artırmanıza yardımcı olacak bir duygu düzenleme tekniğini önermektedir. Bu teknik duygularınızı anlamak, hassaslığınızı azaltmak ve acınızı en aza indirmekle ilgilidir. Duygu düzenlemenin en önemli kısmı kendi kendinizi teselli etmenize dayanır. Aromaterapi, doğada zaman geçirmek, müzik dinlemek ve çay içmek gibi aktiviteleri deneyebilirsiniz. Cavallaro’nun önerileri arasında aynı zamanda mindfullness pratiği de var. Örneğin 4 saniye nefes alıp 4 saniye nefes verirken vücudunuzun nasıl hissettiğini fark ederek bir nefes egzersizi yapabilirsiniz. Kaslarınızı sıkıp serbest bırakarak kas rahatlatma egzersizleri de deneyebilirsiniz.


Bilişsel davranışçı terapi yöntemlerini uygulayın

Yeniden değerlendirme gibi bilişsel davranışçı terapi yöntemleri de reddedilmeye duyarlı disforiye yardımcı olabilir. Cavallaro ayrıca, ’Müdürüm beni sevmiyor’ gibi negatif düşünceleri, durumun gerçeklerini değerlendirdikten sonra daha doğru bir şekilde ifade etmenin; örneğin, ‘Ben iyi bir çalışanım ve performansımla ilgili hiçbir negatif yorum almadım. Müdürümün memnuniyetsizliği muhtemelen benimle alakasız’ şeklinde değiştirmenin de etkili olabileceğini söyledi.


Çeviren: Dilara Koru


Referans:

Huffpost. What Is 'Rejection Sensitive Dysphoria' And Do I Have It?. Şuradan alınmıştır: https://www.huffpost.com/entry/rejection-sensitive-dysphoria_l_61f826c5e4b02de5f51c9b44



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.