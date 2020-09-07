Ratatouille tarifi

Müjgan Yurtseven, Fransız mutfağının sevilen yemeklerinden olan Ratatouille tarifi verdi!

Ratatouille tarifi
Yaşam
07 Eylül 2020 Pazartesi

Fransız mutfağından;

Fransızların leziz yemeklerinden biri olan Ratatouille (ratatuy okunur) 18. yüzyılda kazan yemeklerine verdikleri bir ad. O dönemlerde çoğunlukla yoksul halkın yemeği olarak bilinen ratatuy sebze artıklarının birleştirilip baharatlarla lezzetlendirilmiş haliydi. Daha sonraları epey popüler olan yemek Michelin yıldızlı restoranların menülerine girmeyi başarmış. Ana malzemeleri kabak, patlıcan, domates, biber, soğan, sarımsak ve fesleğen olan yemeğin altında domatesli sos ve üzerindeki fesleğenli sosun uyumuyla damaklara şenlik lezzette.


Vegan beslenenler için de gayet uygun olan yemeği bu defa sebzeleri üst üste yerleştirip çubuklara geçirerek hazırladım. Dilerseniz sebzeleri fırın kabına yan yana dizerek yapabilirsiniz. Fransa’nın her yöresinde farklı biçimlerde yapılan bu nefis yemek pişirildikten sonra ertesi gün daha da lezzetli oluyor.


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 + 50 dakika


Ratatouille için malzemeler:

  • 1 kabak

  • 1 koyu yeşil kabak

  • 1 patlıcan + 1 çay kaşığı tuz

  • 4 salkım domates

  • 7 - 8 çeri domates




Domates sosu malzemeleri:

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 kuru soğan

  • 1/2 kırmızı dolmalık biber

  • 1/2 sarı dolmalık biber

  • 2 - 3 diş sarımsak

  • 1/2 kg domates püresi

  • 3 - 4 dal taze fesleğen

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

Fesleğenli yeşil sos malzemeleri:

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 - 3 diş sarımsak

  • 4 - 5 dal taze fesleğen

  • 3 - 4 dal maydanoz

  • 1 çay kaşığı kurutulmuş kekik

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber




Ratatouille yapılışı:

*Sebzelerin tümünü yıkayıp süzgece alın. Patlıcanları halka şeklinde olacak gibi incecik doğrayıp 20 dakika kadar tuzlu suda bekletin. Kabak ve domatesleri de patlıcanlar gibi incecik kesin (fotoğraflardaki gibi). Patlıcanları tuzlu sudan çıkartıp durulayın.


*Kabak ve patlıcan dilimlerinin 6 tanesini üst üste yerleştirin, arasına domates dilimi yerleştirip üzerine yine toplamda 6 kat patlıcan ve kabak dizerek en üste yarım çeri domates yerleştirin, kürdanla sabitleyin. Sebzeler bitene kadar aynı işleme devam edin (kalanlar olursa onları da 8 no lu fotodaki gibi değerlendireceğiz).


Domates sosu için;

*Soğan ve biberleri minik küpler halinde doğrayın, 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla birlikte tavaya alıp orta ateşte 5 - 6 dakika soteleyin. Ezilmiş sarımsakları ilave edip 2 - 3 dakika sonra domates püresini ilave ederek orta ateşte sos koyulaşana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Ocağı kapatıp tuz, karabiber ve ince doğranmış fesleğeni ekleyip karıştırın. Sosu büyük boy fırın kabının dibine yayın (23*37 cm gibi). Üzerine kalan sebze dilimlerini, onların üzerine de kürdanla sabitlediğiniz sebzeleri yan yana yerleştirin.

*Fırın ısısını 180 dereceye ayarlayın.


Fesleğenli yeşil sos için;

*Sarımsakları ezin, fesleğen ve maydanozu incecik doğrayın, zeytinyağı, kekik, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Sosu kürdanla sabitlediğiniz sebzelerin üzerine kaşıkla dökün.

*Fırın kabını önce fırın kâğıdı, sonra folyo ile kaplayıp fırında 40 dakika pişirin. Bu süre sonunda üzerindeki folyo ve fırın kâğıdını çıkartıp sebzelerin üzeri kızarana kadar 10 dakika daha pişirin.

Servis esnasında domatesli sosu tabağa yayarak üzerine sebzeleri yerleştirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.