Ratatouille tarifi

Fransız mutfağından;

Fransızların leziz yemeklerinden biri olan Ratatouille (ratatuy okunur) 18. yüzyılda kazan yemeklerine verdikleri bir ad. O dönemlerde çoğunlukla yoksul halkın yemeği olarak bilinen ratatuy sebze artıklarının birleştirilip baharatlarla lezzetlendirilmiş haliydi. Daha sonraları epey popüler olan yemek Michelin yıldızlı restoranların menülerine girmeyi başarmış. Ana malzemeleri kabak, patlıcan, domates, biber, soğan, sarımsak ve fesleğen olan yemeğin altında domatesli sos ve üzerindeki fesleğenli sosun uyumuyla damaklara şenlik lezzette.

Vegan beslenenler için de gayet uygun olan yemeği bu defa sebzeleri üst üste yerleştirip çubuklara geçirerek hazırladım. Dilerseniz sebzeleri fırın kabına yan yana dizerek yapabilirsiniz. Fransa’nın her yöresinde farklı biçimlerde yapılan bu nefis yemek pişirildikten sonra ertesi gün daha da lezzetli oluyor.

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 + 50 dakika

Ratatouille için malzemeler:

1 kabak

1 koyu yeşil kabak

1 patlıcan + 1 çay kaşığı tuz

4 salkım domates

7 - 8 çeri domates

Domates sosu malzemeleri:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kuru soğan

1/2 kırmızı dolmalık biber

1/2 sarı dolmalık biber

2 - 3 diş sarımsak

1/2 kg domates püresi

3 - 4 dal taze fesleğen

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Fesleğenli yeşil sos malzemeleri:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 - 3 diş sarımsak

4 - 5 dal taze fesleğen

3 - 4 dal maydanoz

1 çay kaşığı kurutulmuş kekik

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Ratatouille yapılışı:

*Sebzelerin tümünü yıkayıp süzgece alın. Patlıcanları halka şeklinde olacak gibi incecik doğrayıp 20 dakika kadar tuzlu suda bekletin. Kabak ve domatesleri de patlıcanlar gibi incecik kesin (fotoğraflardaki gibi). Patlıcanları tuzlu sudan çıkartıp durulayın.

*Kabak ve patlıcan dilimlerinin 6 tanesini üst üste yerleştirin, arasına domates dilimi yerleştirip üzerine yine toplamda 6 kat patlıcan ve kabak dizerek en üste yarım çeri domates yerleştirin, kürdanla sabitleyin. Sebzeler bitene kadar aynı işleme devam edin (kalanlar olursa onları da 8 no lu fotodaki gibi değerlendireceğiz).

Domates sosu için;

*Soğan ve biberleri minik küpler halinde doğrayın, 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla birlikte tavaya alıp orta ateşte 5 - 6 dakika soteleyin. Ezilmiş sarımsakları ilave edip 2 - 3 dakika sonra domates püresini ilave ederek orta ateşte sos koyulaşana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Ocağı kapatıp tuz, karabiber ve ince doğranmış fesleğeni ekleyip karıştırın. Sosu büyük boy fırın kabının dibine yayın (23*37 cm gibi). Üzerine kalan sebze dilimlerini, onların üzerine de kürdanla sabitlediğiniz sebzeleri yan yana yerleştirin.

*Fırın ısısını 180 dereceye ayarlayın.

Fesleğenli yeşil sos için;

*Sarımsakları ezin, fesleğen ve maydanozu incecik doğrayın, zeytinyağı, kekik, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Sosu kürdanla sabitlediğiniz sebzelerin üzerine kaşıkla dökün.

*Fırın kabını önce fırın kâğıdı, sonra folyo ile kaplayıp fırında 40 dakika pişirin. Bu süre sonunda üzerindeki folyo ve fırın kâğıdını çıkartıp sebzelerin üzeri kızarana kadar 10 dakika daha pişirin.

Servis esnasında domatesli sosu tabağa yayarak üzerine sebzeleri yerleştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…