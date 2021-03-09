Rasim Öztekin'e veda...

Rasim Öztekin 14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul’da doğdu. Öztekin 100’e yakın eserde rol aldı; tiyatro, sinema ve dizi oyunculuklarının yanı sıra program metin yazarlığı, köşe yazarlığı yapmış; hayatının son yıllarında Youtube'a da içerikler üretmiştir.

Lise öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlayıp İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan sanatçı, ilk sahne deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla kazandı.

Rasim Öztekin, Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. Bu devrin ardından Ece Ulusum’a verdiği röportajda Öztekin şu cümleleri kullanmıştı: “Kavuktan sonra bir sorumluluk geldi bana. Bu sorumluluğu daha değişik bir hale getirmek istiyorum. Şimdi Ayvalık Belediyesi’yle beraber Rasim Öztekin Tiyatro Atölyesi kuruyoruz. Oranın civarındaki gençlerle tiyatro yapmaya çalışacağız. Kriterimiz 18 yaşından büyük olması. Belki yazar ve oyuncu çıkar. Kavuk beni tembellikten kurtardı.”

Öztekin, 20 Eylül 2020 tarihinde Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devretmiştir.

Rasim Öztekin’in ilk ödülü 1988 yılında En İyi Oyuncu kategorisinde aldığı Altan Erbulak Ödülü’dür. Bu ödülün ardından 1995 yılında İsmail Dümbüllü Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.

Rasim Öztekin, yukarıda bahsi geçen röportajda “Hastalandığım zaman anlamıştım. 2 ay yoğun bakımda kaldım. O zamanlar birtakım gerçeklerle yüzleştim. O sırada Bekir Coşkun’un kitabını okuyordum. Diyordu ki: “Taşınırken bir sürü gereksiz şeyi o evde bırakıp gideriz. Aslında onlar yıllardır atamadığınız ıvır zıvır, bir gün lazım olur diye yanınızda taşıdığınız ağırlıklar. Bunları bırakınca yeni evine ferahlamış olarak gidersin. Bunun gibi bir sürü senden kan emen, ağırlık yapan insanları da bırakıp rahat edebiliriz.” Çok hoşuma gitmişti o yazı. Sonra düşündüm, hayatın boyunca o kadar gereksiz insanla beraber oluyorsun ki, onlar senin zamanını alıyor, yeri geliyor ekonomik olarak zarar veriyor. Sülük gibi. Hayatımdan o kişileri çıkardım, çok rahatladım” demişti.

Rasim Öztekin’in oynadığı tiyatro oyunları

Şahları da Vururlar (1980-85)

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı (1981-83)

Anna’nın 7 Ana Günahı (1983-84)

Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler (1984-85)

Hayrola Karyola (1985-86)

Eşek Arıları (1985-86)

Muzır Müzikal (1986-87)

İçinden Tramvay Geçen Şarkı (1986-87)

İstanbul’u Satıyorum (1986-87)

Don Juan İle Madonna (1988-89)

Soyut Padişah (1989-90)

Yorgun Matador (1990-91)

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu (1991-92)

Güle Güle Godot (1992-93)

Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri (1996-97)

Haldun Taner Kabare (1997-98)

Çok Tuhaf Soruşturma (1998-99)

Parasız Yaşamak Pahalı (1999-2000)

Fişne Pahçesu (2000-01)

Kökü Bitti Zıkkım Zulada (2001-02)

Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu (2001-02)

Biri Bizi Dikizliyor (2003-04)

Uzun Donlu Kişot (2004-05)

Kiralık Oyun (2005-06)

Boşgezen ve Kalfası (2008)

Rasim Öztekin’in oynadığı müzikaller:

Muzır Müzikal (1986)

2071'de Türkiye (1994)

Yıldızların Altında (2005)

Rasim Öztekin’in oynadığı filmler

Baba Parası - 2020

Dijital Esaret - 2019

Çalgı Çengi İkimiz - 2017 (Bünyamin)

Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015 (İsmail)

Bak Hele Bak - 2015 (Sunucu)

Mandıra Filozofu - 2014 (Cavit)

Düğün Dernek - 2013 (İsmail)

Vay Arkadaş - 2010

Gelecekten Bir Gün - 2010 (Canal)

Kanal-İ-Zasyon - 2009

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2009

Kabadayı - 2007 (Sürmeli)

Kapılara Dikkat - 2006

Balıketi - 2006

Şans Kapıyı Kırınca - 2004

Pardon - 2004 (Muzaffer)

Aktör Eskisi - 2004

G.O.R.A. - 2003 (Bob Marley Faruk)

Bay E - 1995

Türk Tutkusu - 1994

Tersine Dünya - 1993

Kurt Kanunu - 1991

Arabesk - 1988

72. Koğuş - 1987

Bir Günlük Aşk - 1986

Rasim Öztekin’in oynadığı diziler

Ev Yapımı - 2020 (Bașrol oyuncu)

Görevimiz Komedi - 2018 (Bașrol oyuncu)

Klavye Delikanlıları - 2017 (17. bölüm, Başrol oyuncu)

İnadına Sözleri İnsanı - 2017 (44. bölüm, konuk oyuncu)

Kardeş Payı - 2014 (22. bölüm, konuk oyuncu)

Seksenler - 2012-2017/2019-2021 (Başrol Oyuncusu)

Geniş Aile - 2009-2011 (Kuddusi Kirişçi)

Komedi Türk - 2008

Eyvah Halam - 2008

Suç Dosyası - 2007

Güzel Günler - 2007

Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006

Acemi Cadı - 2006 (Duman Seslendirme)

Hırsız Polis - 2005

Dolunay - 2005

Ev Hali - 2002

Yeni Hayat - 2001

Paşa Baba Konağı - 2000

Kızım Osman - 1998

Başka İstanbul Yok - 1996

Boşgezen ve Kalfası - 1995

Varsayalım İsmail - 1991

Köşe Dönücü - 1983

Biraz Düş; Biraz Gülüş - 1987

Eğrisiyle-Doğrusu - 1988