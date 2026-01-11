HTHAYAT
Ana Sayfa Güncel Yemek Tarifleri Plaska (Pırasalı mısır unlu çörek) nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Plaska (Pırasalı mısır unlu çörek)

Arnavut mutfağından; pırasalı, mısır unlu bir çeşit çörek olan Plaska glutensiz beslenenler için de alternatif lezzet olabilir... Pırasayı sevmeyenlerin bile beğeneceği nefis çöreğin yapılışı da çok pratik... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden…

Plaska (Pırasalı mısır unlu çörek)
Giriş: 11 Ocak 2026, Pazar 22:41
Güncelleme: 12 Ocak 2026, Pazartesi 00:00

Servis: 28*28 cm’lik fırın kabında

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Plaska (Pırasalı mısır unlu çörek) için malzemeler:

200 ml’lik bardak ölçüsüyle;

  • 1 çay kaşığı tereyağı, fırın kabı için
  • 400 gr pırasa + 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 bardak zeytinyağı
  • 1 bardak yoğurt
  • 1 yumurta
  • 2 bardak mısır unu, 250 gr
  • 1 tatlı kaşığı karbonat, 5 gr
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzerine:

  • 2 yemek kaşığı susam

Plaska (Pırasalı mısır unlu çörek) yapılışı:

*Fırın kabına tereyağı sürüp pişirme kağıdı ile kaplayın.

*Pırasayı ayıklayıp bol suda yıkayın, beyaz bölümlerini uzunlamasına ikiye kesin ve yeşil bölümüyle birlikte incecik doğrayın, geniş bir kaba aktarıp bir çay kaşığı tuz ekleyerek iyice ovalayın (ovalarken çıkan suyuyla birlikte hamura ekleyeceğimizden suyunu atmayın).

*Malzemelerin hepsini ovalanmış pırasaya ilave ederek spatula ile homojen kıvama gelene kadar karıştırın. Karışımı kalıba aktarıp üzerini spatula ile düzeltin ve susam serpiştirin (kavrulmuş ve kavrulmamış karışık susam kullandım).

*175 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

