Muzlu çikolatalı baton kek

Evde olgunlaşmış ve kararmaya başlamış muzlarınız varsa bu tarif tam size göre. Üstelik mikser kullanmadan sadece el çırpıcısı ile kısa sürede hazırlanıyor.
Servis: 30*12 cm lik baton kalıpta
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 50 - 55 dakika
Malzemeler:
1 tatlı kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı un, kalıp için
250 gr un
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı karbonat
1 tutam tuz
125 gr tereyağı, eritilmiş
175 gr toz şeker
3 büyük boy yumurta
350 gr olgunlaşmış yerli muz (kabukları soyulmuş ölçü)
1 çay kaşığı vanilya özütü
125 gr damla çikolata
Üzerine;
2 adet yerli muz
Yapılışı:
- Baton kalıba tereyağı sürüp un serpin, unun fazlalığını silkeleyerek dökün.
- Un, kabartma tozu, karbonat ve tuzu harmanlayıp karıştırın (ön hazırlıklar kolaylık sağlıyor).
- Muzları çatal yardımı veya patates ezicisi ile ezin (kenarda bekletin)
- Tereyağı ve toz şekeri el çırpıcısı ile iyice karıştırın. Yumurtaları ekleyip 2 - 3 dakika karıştırın. Sırayla ezilmiş muzlar, un karışımı ve en son damla çikolatayı her birini eklerken karıştırıp diğer malzemeyi ilave edin (1 ve 2 nolu görsellerdeki gibi)
- Hamuru yağlanmış unlanmış kalıba dökerek üzerini spatula yardımıyla düzeltin. Üzerine iki adet soyulup uzunlamasına ikiye bölünmüş muzları yerleştirin (görseldeki gibi).
- 170 derecede 10 dakika önceden fanlı ayarda ısıtılmış fırında 50 - 55 dakika pişirin (ilk 30 dakikadan sonra üzeri kızarmaya başlamışsa ısıyı 165 dereceye düşürün). Pişme süresinin sonunda kürdan testi yapın, kürdanı batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse ısıyı 160 dereceye düşürüp 5 - 6 dakika daha pişirin.
- Fırından çıkardıktan yaklaşık 15 dakika sonra kalıptan çıkartıp servis tabağına geçirin.
Kısa notlar:
- Kekin hamuruna yerli muzlardan 8 adet, üzerine de 2 adet yine küçük boy muz kullandım. Hamura kullandığım muzlar epey yumuşak, olgunlaşmış ve kararmaya başlamıştı, üzerindekiler ise olgun ama kararmamış olanlar...
- Birkaç gün tazeliğini koruyan kekin üzerini streç film ile kaplayıp serin yerde saklayabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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