Poşe armut tatlısı

Hibiskus ile renklendirdiğim, portakal, kekik ve tarçın aromasının çok yakıştığı kremalı armut tatlısını Yılbaşı sofralarınız veya özel davetleriniz için hazırlayabilirsiniz. 2 -3 gün önceden pişirip buzdolabında saklama kolaylığı olan nefis tatlıyı deneyin derim...

Poşe etmek ile ilgili kısa bilgi:

Kullanılacak yiyeceğin kaynama noktası altındaki sıcaklıkta sıvı ile pişirilmesine verilen ad, yöntem... Bu arada armut tatlısıyla ilgili kısa bilgiler ve püf noktalarını tarif sonuna ekledim, göz atmayı unutmayın...

Servis: 8 porsiyon

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 + 30 dakika

Malzemeler:

150 gr toz şeker

15 gr hibiskus, bir avuç

1 çubuk tarçın

2 - 3 dal taze kekik

750 ml su

1 portakal kabuğu

4 küçük deveci armudu

Kreması için:

100 ml krema, % 35 yağlı

100 gr krem beyaz peynir

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzerine:

File Antep fıstığı

Yapılışı:

*Armutları ikiye bölün, ortasındaki çekirdekli bölümü çıkartıp kabuklarını soyun (saplarını kopartmayın). Portakalın kabuğunu sebze soyucusu ile soyun.

*Büyük bir tencereye toz şeker, hibiskus, tarçın, toz şeker, su ve portakal kabuğunu aktarın. Şeker eriyene kadar açık ateşte kaynatın. Armutları ilave edip ocağı en kısığa ayarlayın, tencerenin kapağı kapalı olarak 30 dakika pişirin. Pişen armutları geniş bir tabağa geçirin ve streç film ile kaplayarak buzdolabına kaldırın.

*Tencerede kalan suyu süzün ve koyulaşana kadar orta ateşte yaklaşık 25 - 30 dakika pişirin (koyulaşıp şerbet kıvamına gelmeli! Sonrasında sunumda kullanacağız).

*Krema malzemelerini çırparak sıkma torbasına geçirin.

*Tamamen soğuyan şerbeti porsiyonluk tabaklara alın, üzerine armutları yerleştirip ortalarına krema sıkın ve Antep fıstığıyla süsleyin.

*Dilerseniz küçük kuplarda da sunabilirsiniz; Kremayı kupun dibine sıkın, üzerine armutu verev yerleştirin, armutun ortasına tekrar krema sıkıp, biraz da şerbetinden akıtarak sunum şıklığı yaratabilirsiniz.

Kısa notlar:

*Armutların sert olanlarından seçilmeli. Deveci armut yerine herhangi bir cins sert armut kullanılabilir.

*Armut tatlısını pişirdikten sonra streç film ile kaplayarak buzdolabında 2 - 3 gün bekletebilirsiniz. Şerbetini de cam kavanoza aktarıp buzdolabında saklayın. Tüketileceğiniz zaman kremasını kısa sürede hazırlayıp sunum yapılabilir. Krema yerine kaymak kullanabilirsiniz.

*Pişirirken kakule, yıldız anason, karanfil gibi baharatlar eklenebilir.

*Armut tatlısı orjinalinde kırmızı şarap ile hazırlanır, dilerseniz su yerine kırmızı şarap ile pişirebilirsiniz. Eğer kırmızı şarap ile pişirecekseniz hibiskus eklemeyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...