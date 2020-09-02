Peynirli pırtık böreği

Nostaljik bir lezzet olan peynirli pırtık böreği nasıl yapılır? Müjgan Yurtseven peynirli pırtık böreği tarifi verdi.

Peynirli pırtık böreği
Yaşam
02 Eylül 2020 Çarşamba

Pırtık böreği uzun yıllardır bizim evin vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Özellikle kardeşimin çok beğendiği börek o her biz geldiğinde yapılacaklar listesinin en başında yerini alır. Bol sütlü böreği bir gün önceden hazırlarsanız sosunu tamamen çekecek, pişerken çok güzel kabaracaktır. Yapılışı çok kolay böreği hafta sonu kahvaltılarında veya çay sofralarınız için deneyin derim...


Servis: 20*29 cm’lik dikdörtgen fırın kabı

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30-35 dakika


Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 2 yufka

  • 2 yumurta

  • 2 bardak süt

  • 1/4 bardak sıvı yağ, 50 ml

  • 1 çay kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

İç harcı:

  • 150 gr beyaz peynir

  • 50 gr İzmir tulum peyniri

  • 7-8 dal maydanoz, ince kıyılmış

Üzerine:

  • Haşhaş tohumları




Yapılışı:

*Fırın kabının dibine tereyağını sürüp fırın kâğıdı ile kaplayın (kâğıdın kaymaması için).

*Yumurta, süt ve sıvı yağı derin bir kâseye alarak el çırpıcısıyla iyice karıştırın.

*Yufkaları ince şeritler halinde doğrayın, yarısını kalıba yayın, üzerine peynir maydanoz karışımını serpin, yufkaların diğer yarısını peynirlerin üzerine yerleştirin.

*Yumurtalı karışımı yufkaların üzerine kepçe yardımıyla dökün. Haşhaş tohumlarını serpip kalıbı streç film ile kaplayarak 4-5 saat veya bir gece buzdolabında bekletin.

*180 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika kızarana kadar pişirin.


Afiyetle sevgiyle kalın...

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