Paslı çivinin çiçeklere faydası

Evdeki bitkilerinizin paslı çivilerden fayda sağlayacağını biliyor muydunuz? Bitkilerinizin rengi solduysa ve canlılığını yitirdiyse paslı çiviler onlara iyi gelebilir.

Çünkü pasın içinde bulunan demir bitkilere oksijen verir. Bu yöntem ile bitkileriniz daha canlı görünürken aynı zamanda ömrü de uzamış olacak. İşte yapmanız gerekenler...

Paslı çivileri plastik bir şişenin içine koyun. Daha sonra şişenin yarısını su ile doldurun. Birkaç gün bekleyerek ara sıra şişeyi sallayın. Suyun renginin değiştiğini göreceksiniz. Bu paslı suyu bitkilere ve toprağının üzerine sıkın. Bir süre sonra bitkinizin canlandığını fark edeceksiniz.