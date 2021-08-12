Paslı çivinin çiçeklere faydası

Paslı çivileri sakın atmayın! Çünkü paslı çivinin daha önce duymadığınız bir faydasını sizlerle paylaşacağız. İşte eski çivileri yeniden kullanmanızı sağlayacak harika yöntem...

Paslı çivinin çiçeklere faydası
Yaşam
12 Ağustos 2021 Perşembe

Evdeki bitkilerinizin paslı çivilerden fayda sağlayacağını biliyor muydunuz? Bitkilerinizin rengi solduysa ve canlılığını yitirdiyse paslı çiviler onlara iyi gelebilir.


Çünkü pasın içinde bulunan demir bitkilere oksijen verir. Bu yöntem ile bitkileriniz daha canlı görünürken aynı zamanda ömrü de uzamış olacak. İşte yapmanız gerekenler...


9 adımda çiçeklere şifa
9 adımda çiçeklere şifa Mutluluk kaynağımız olan çiçekle...
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Paslı çivileri plastik bir şişenin içine koyun. Daha sonra şişenin yarısını su ile doldurun. Birkaç gün bekleyerek ara sıra şişeyi sallayın. Suyun renginin değiştiğini göreceksiniz. Bu paslı suyu bitkilere ve toprağının üzerine sıkın. Bir süre sonra bitkinizin canlandığını fark edeceksiniz.


Çiçeklere bir de böyle bakın!

Çiçeklerin röntgenini görmüş müydünüz? Fotoğraf sanatçısı, Brendan Fitzpatrick'ten harika çalışma...

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Fotoğraf sanatçısı, Brendan Fitzpatrick çiçeklerin röntgenini çekiyor. Ortaya harika görüntüler ortaya çıkmış.
20 yıldır fotoğraf çeken Brendan, radyografinin görsel potansiyelini çiçekler üzerinde kullanmış.
Brendan çalışmalarına "Görünmez Işık" adını verdi.
Sanatçının diğer tasarımlarına, @invisible_light_xray_art isimli Instagram hesabından bakabilirsiniz.


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