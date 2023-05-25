Parmesanlı çıtır kabak çubukları

Sağlıklı atıştırmalık arayanlara özel Müjgan Yurtseven'in oldukça lezzetli bir tarifi var! İşte parmesanlı çıtır kabak çubukları tarifi...

Parmesanlı çıtır kabak çubukları
Yaşam
Giriş: 25 Mayıs 2023 11:54
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Sağlıklı atıştırmalık;

Tek başına hafif bir öğün olarak veya ana yemek yanına çok yakışan parmesanlı çıtır kabakları birkaç malzeme ile kolaylıkla yapabilirsiniz... Tarif sonundaki kısa notlara göz atmayı unutmayın...


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika


Malzemeler:

  • 4 normal boyutta veya 8 minik kabak

  • 2 küçük boy yumurta

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 su bardağı rendelenmiş parmesan




Yapılışı:

*Kabakları yıkayıp kurulayarak tepesindeki bölümü kesin, her birini uzunlamasına dörde bölün ve kağıt mutfak havlusu üzerinde kurulayın (normal boyutta kabak kullanacaksanız ayrıntı tarif sonunda).


*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.


*Yumurta, karabiber ve pul biberi bir kaseye alarak iyice çırpın. Rendelenmiş parmesanı ayrı bir kaseye alın.


*Kuruladığınız kabakları bir elinizle yumurtalı karışıma batırın, diğer elinizle parmesana bulayıp tepsiye sıralayın.


*200 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar 20 dakika pişirin. Sıcakken servis edin.


Kısa notlar:

*Bu tarifte kullandığım küçük boy kabakların boyu 10 cm uzunluğundaydı, normal boyutta kabak kullanacaksanız mümkün olduğunca incelerinden seçin ve enlemesine ikiye bölerek her bir yarımı boylamasına dörde bölün.


*Parmesan tuzlu bir peynir olduğundan ekstra tuz eklemedim.


*Parmesan yerine panko veya galeta unu kullanabilirsiniz, o zaman az miktarda tuz eklenebilir.


*Sıcakken çıtır çıtır olan kabak çubukları soğuyunca yumuşuyor, her iki türlü de gayet lezzetli olan çıtır kabakları domates sosu veya sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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