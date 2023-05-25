Parmesanlı çıtır kabak çubukları

Sağlıklı atıştırmalık;
Tek başına hafif bir öğün olarak veya ana yemek yanına çok yakışan parmesanlı çıtır kabakları birkaç malzeme ile kolaylıkla yapabilirsiniz... Tarif sonundaki kısa notlara göz atmayı unutmayın...
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 20 dakika
Malzemeler:
- 4 normal boyutta veya 8 minik kabak
- 2 küçük boy yumurta
- 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 su bardağı rendelenmiş parmesan
Yapılışı:
*Kabakları yıkayıp kurulayarak tepesindeki bölümü kesin, her birini uzunlamasına dörde bölün ve kağıt mutfak havlusu üzerinde kurulayın (normal boyutta kabak kullanacaksanız ayrıntı tarif sonunda).
*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.
*Yumurta, karabiber ve pul biberi bir kaseye alarak iyice çırpın. Rendelenmiş parmesanı ayrı bir kaseye alın.
*Kuruladığınız kabakları bir elinizle yumurtalı karışıma batırın, diğer elinizle parmesana bulayıp tepsiye sıralayın.
*200 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar 20 dakika pişirin. Sıcakken servis edin.
Kısa notlar:
*Bu tarifte kullandığım küçük boy kabakların boyu 10 cm uzunluğundaydı, normal boyutta kabak kullanacaksanız mümkün olduğunca incelerinden seçin ve enlemesine ikiye bölerek her bir yarımı boylamasına dörde bölün.
*Parmesan tuzlu bir peynir olduğundan ekstra tuz eklemedim.
*Parmesan yerine panko veya galeta unu kullanabilirsiniz, o zaman az miktarda tuz eklenebilir.
*Sıcakken çıtır çıtır olan kabak çubukları soğuyunca yumuşuyor, her iki türlü de gayet lezzetli olan çıtır kabakları domates sosu veya sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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