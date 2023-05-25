Parmesanlı çıtır kabak çubukları

Sağlıklı atıştırmalık;

Tek başına hafif bir öğün olarak veya ana yemek yanına çok yakışan parmesanlı çıtır kabakları birkaç malzeme ile kolaylıkla yapabilirsiniz... Tarif sonundaki kısa notlara göz atmayı unutmayın...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

4 normal boyutta veya 8 minik kabak

2 küçük boy yumurta

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 su bardağı rendelenmiş parmesan

Yapılışı:

*Kabakları yıkayıp kurulayarak tepesindeki bölümü kesin, her birini uzunlamasına dörde bölün ve kağıt mutfak havlusu üzerinde kurulayın (normal boyutta kabak kullanacaksanız ayrıntı tarif sonunda).

*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.

*Yumurta, karabiber ve pul biberi bir kaseye alarak iyice çırpın. Rendelenmiş parmesanı ayrı bir kaseye alın.

*Kuruladığınız kabakları bir elinizle yumurtalı karışıma batırın, diğer elinizle parmesana bulayıp tepsiye sıralayın.

*200 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar 20 dakika pişirin. Sıcakken servis edin.

Kısa notlar:

*Bu tarifte kullandığım küçük boy kabakların boyu 10 cm uzunluğundaydı, normal boyutta kabak kullanacaksanız mümkün olduğunca incelerinden seçin ve enlemesine ikiye bölerek her bir yarımı boylamasına dörde bölün.

*Parmesan tuzlu bir peynir olduğundan ekstra tuz eklemedim.

*Parmesan yerine panko veya galeta unu kullanabilirsiniz, o zaman az miktarda tuz eklenebilir.

*Sıcakken çıtır çıtır olan kabak çubukları soğuyunca yumuşuyor, her iki türlü de gayet lezzetli olan çıtır kabakları domates sosu veya sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...