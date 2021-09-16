Olumsuz düşünceleri olumlu düşüncelere dönüştürmenin 4 yolu

Olumsuz düşünceler sizi bunalttığında, tüm dünyanız daha karanlık, daha karamsar bir hal alır ve sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Biraz sıkı çalışma ve pratikle olumsuzluğu olumluya dönüştürebilirsiniz. İşte olumsuz düşünceleri olumlu olanlara dönüştürmenin dört pratik yolu.

1. Olumlu şeyler arayın

Dünyada iyi şeyler aramaya alışık değilseniz, sadece kötüyü görmeniz doğaldır. Ne yazık ki, kötü şeyler doğal olarak insanlara iyi olanlardan daha fazla dikkat çeker, bu yüzden çevrenizde aktif olarak olumlu şeyler aramak çok önemlidir. Zaman alır, ancak kısa sürede doğal olarak bunun gibi istikrarlı bakış açılarıyla kötüden önce iyiyi göreceksiniz.

Bu yeni düşünce arama döngüsüne başlamanın bazı ipuçları ve yolları:

Kendinize soru sorun

Kendinizi olumsuz düşüncelere sürüklenirken bulduğunuzda, durun ve kendinize birkaç şey sorun. Örneğin; “Bu durumda görebildiğim iyi bir şey nedir?”, “Sevilen biri bu durumda bana nasıl yardımcı olabilir?” ya da “Bu olaydan ne çıkarabilirim?”. Bu değişim, olumsuzluğu dağıtır ve olumlu düşüncelerden ayırır.

En küçük iyi şeylere bile odaklanın

Bazen olumlu şeyler bir ortam, olay veya durumdaki olumsuz şeylerden daha küçüktür. Ancak bu, bu küçük iyi şeyin önemsenmeye değmediği anlamına gelmez. Bu pozitiflik zerreciğini yakınlaştırın ve sadece onlara konsantre olursanız ve onlara yeterince değer verirseniz, en karanlık bulutların bile gümüş astarları olduğunu hatırlatmak için kullanın!

Olumsuzluk dersleri yapın

Dersler ve öğrenme, büyümenin bir parçasıdır. Ders acı verici, karmaşık veya umduğunuz gibi olmasa bile, öğrenmek doğası gereği iyi bir şeydir. Ne yazık ki, olumsuz düşüncelere saplanıp kaldığınızda dersleri hiç göremezsiniz. Bunun yerine, üretken olmayan kendinden nefret etme veya kendini suçlama kalıplarına hapsolursunuz. Kendinize sorun, bu andan alabileceğiniz bir ders nedir? Gelecekte benzer bir duruma nasıl sahip olabilirsiniz ve bundan kaçınabilirsiniz? Yardımcı olacak farklı ne yapabilirsiniz? Bu olayı değiştirme ve tekrarını önleme gücünün sizde olduğunu anlayacaksınız!

Şaka yapın

Mizah, stres için bir başa çıkma mekanizmasıdır ve çalışmalara göre işe yarıyor. Şaka yapabilmek, ilk duygusal acının en kötüsünü ortadan kaldırırken beyninizin zor bilgileri işlemesine yardımcı olur. Elbette, sorun hala orada, ancak bununla olumlu bir şekilde başa çıkıyorsunuz ve beyninize kahkahanın en iyi ilaç olduğunu öğretiyorsunuz.

2. Olumsuz duygularınızla başa çıkarmayı öğrenin

Olumsuz düşünceleri olumlu düşüncelere dönüştürmeye çalışmak çok kolay görünebilir. Enerjinizi daha iyi çabalara yönlendirmek istiyorsanız, içinizde biriken kötü duyguları yönetmeyi öğrenmelisiniz. Ama bunu yapmak sanıldığı kadar kolay değil! Duygular güçlüdür. Bunlara tepki vermek ve dikkat etmek insan doğasında vardır çünkü bunlar beynimizin bize bir şeylerin yanlış olduğunu söyleme şeklidir.

Peki, onları daha iyi şeylere dönüştürmeye odaklanabilmek için bu olumsuz duygularla nasıl başa çıkabilirsiniz? İşte bazı ipuçları... Kendinize nazik davranmanın 4 faydası yazısını okumak için tıklayınız...

Düşüncelerinizi sorgulayın

Beyninde olumsuz düşünceler ve duygular beliriyor. Onları reddetmek veya bastırmak uzun vadede size yardımcı olmaz, o yüzden diğer tarafa gidin - üstüne doğru gidin ve açıklamalarını isteyin! Bu, duygularınızı ve düşüncelerinizi sorgular gibi sorgulamanız gerektiği anlamına gelir. Onlara sorun, gerçekte temelli mi? Size olumlu ve üretken bir şekilde hizmet ediyorlar mı? Nereden geliyorlar? Olumsuzluğu ele almanın bu yöntemi, duygularınızı anlamayı öğrenmenin ve zor durumları yönetmenin olumsuz düşünce sarmallarından daha iyi yolların olduğunu göstermenin sağlıklı bir yoludur.

Eleştiriyi yönetmeyi öğrenin

Gerçek şu ki, birçok insan, özellikle olumsuz düşğncelere sahip olduğunda ve yapıcı olsa bile, geri bildirimi kabul etmekte zorluk çekiyor. Yararlı eleştirilerde bulunabilirsiniz, ancak içten çürümesine izin vermek de yaygındır. Bu, yapıcı eleştirileri dinlemek yerine kendinizi “onların yanlış olduğunu kanıtlamak” için motive edebileceğiniz veya “yeterince iyi” olmadığınız için kendinizi azarlamaya başlayabileceğiniz anlamına gelir. Bunlar eleştiriyi işlemenin zararlı yollarıdır! Anladığınızı ve üzerinde düşündüğünüzü gösteren eleştirilere yanıt verirken kullanabileceğiniz bir senaryo taslağı hazırlayın, ardından bu tür geri bildirimlerden edindiğiniz öğrenme deneyimine odaklanın.

Belirsizliklerde kaybolmayın

Belirsizlik, olumsuz düşünce ve duyguların yaygın bir halidir. Ancak bu belirsizlik sizin için korkunç çünkü dürüst olduğunuz düşünceleri tanımsız bırakır ve tam olarak yüzleşemeyeceğiniz bir büyük kötü insan olarak ortaya çıkıyor. Korkunç düşünceler olabilir, ama onlar size ait. Bu yüzden onları tanımlayın. Sorunlarınızı, korkularınızı ve duygularınızı, kulağa saçma gelse veya saçma gelmese bile tam olarak adlandırın. Araştırmalar, duyguları tanımlamanın genellikle onlarla olumlu bir şekilde yüzleşmenin anahtarı olduğunu göstermiştir. Bunu yaptığınızda, düşüncelerinizi doğru bir şekilde inceleyebilir ve ilk başta göründükleri kadar korkutucu olmadıklarını görebilirsiniz.

Durumları olduğundan daha büyük hale getirmeyin

Evet, bazen durumların kusurlu olduğu doğrudur. Ancak bu, dünyanın mutlak sonu oldukları anlamına gelmez. Köstebek yuvalarından dağlar yapmak veya felakete uğratmak, size verimli bir şekilde hizmet etmeyen ve gerçek hayatta bile temellendirilmemiş olumsuz durumlar ve düşünceler yaratan bir süreçtir. Kendini kötü hissettiğin şey gerçekten o kadar kötü mü? Bir hafta sonra fark eder mi? Bir ay içinde nasıl? Peki ya bir yıl içinde? Çoğu zaman, beyniniz var olandan daha büyük problemler yaratacaktır. Bu zihniyetten çıkın, olumlu düşünme zaten sizinle gelecektir.

3. Açık olumsuz duygular

Olumsuz düşünceleri olumluya dönüştürmek için önce bu olumsuzluğu ifade etmeyi öğrenmelisiniz. Düşünceleri “dönüştürmek”, kötü şeyleri her zaman iyi şeylere dönüştürmek anlamına gelmez. Bu, bazı duygularla mümkün olsa da, diğerleri daha derine iner ve bu sorunları “değiştirmek” daha zor olabilir. Bu olumsuz duyguları ifade etmek, olumlu düşünmeye yer açmaya yardımcı olabilir. Kötü düşüncelerinizi ifade etmenin bazı yolları:

Günlük tutun

Araştırmaya göre, günlük tutmak olumsuzluğu yönetmek için denenmiş ve gerçek bir yöntemdir. En kötü, en zehirli düşüncelerinizi ve duygularınızı kimsenin sizi bunun için yargılayamayacağı bir alanda özgürce ifade etmenizi sağlar. Her şeyi yazabilirsiniz ve daha sonra tekrar düşünmeniz için yol gösterici olur. Tüm kötü duygularınızı ve düşüncelerinizi ifade edecek, olumsuz düşüncelerin yoğunluklarını azaltmış olacaksınız.

Biri ile konuşun

Diğer insanlara olumsuz duygularınızı anlatmak, onları ifade etmenize yardımcı olabilir. Bir arkadaşınızla, akıl hocanızla, aile üyenizle, sevdiğinizle, terapistle veya güvendiğiniz başka bir kişiyle konuşabilirsiniz. Bu şekilde hava atmak veya bağırmak, işleri sözlü olarak çözmenize yardımcı olabilir ve eğer isterseniz, konuştuğunuz insanların bakış açılarını bile size verebilir.

Egzersiz yapın

Egzersiz, stresi ye da negatif enerjiyi harcamaya zorlar. Aynı zamanda doğal olarak daha iyi hissetmenizi sağlayan endorfin adı verilen iyi hissettiren hormonları da salgılar. Tüm bunlara ek olarak, meditatif bir etki yaratmak için yapılan çalışmalarda, tekrarlanan egzersiz - koşma gibi - bulunmuştur. Tekrarlanan hareketler, beynin olumsuzluğun azaldığı sakin bir duruma girmesine yardımcı olabilir. Sadece yirmi dakikalık kalp pompalayan fiziksel aktivite size yardımcı olabilir!

4. Pozitiflik için fırsatlar yaratın

Olumlu şeyler her zaman kolayca var olmaz. Özellikle kendinizi değersiz hissettiğinizde iyi şeyler göremeyebilirsiniz. Bu mantığı takip ederek, pozitif olma şansınız olmadan, hiçbir pozitifliği bulamayabilirsiniz. Bu yüzden bu tür iyi düşünceleri hayatınıza tezahür ettirerek fırsatlar yaratmalısınız. İşte bunu yapmanın dört yolu:

Güne olumlama ile başlayın

Olumlamalar, kendinize tekrarladığınız herhangi bir olumlu mantraları tekrarlayın. Bu ifadeler, arzularınızı gerçeğe dönüştürmek için tasarlanmış güçlendirici, şimdiki zaman ifadeleridir. Örneğin; "Kendime güveniyorum ve yetenekliyim" veya "Mutluluk içimde yaşıyor" diyebilirsiniz. Bunların arkasındaki fikri, beyniniz mesajı içselleştireceğinden, cümleleri kendinize yeterince tekrar etmenin onları gerçeğe dönüştüreceğidir. Çalışmalar, olumlu onaylamaların etkili olduğunu bulmuştur, bu nedenle her sabah onlarla başlamak, günün geri kalanında olumlu bir ton oluşturmanın harika bir yoludur.

Çevrenizde pozitif insanlar olsun

Negatif insanlar etraflarındaki herkesi kendileriyle birlikte aşağı çekme eğilimindedir. Böyle insanlarla vakit geçirdiğinizde, onların düşünme ve dünyaya bakma yöntemlerini geliştirmeye başlayacaksınız. Bu yüzden sosyal çevrenizi pozitif bireylerle doldurmanız çok önemli. Bu insanlar sizi yükseltecek, destekleyecek ve dünyayı onlar gibi görmeyi öğrenirken kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak!

Mükemmellik uygulaması

İnsanların doğal olarak hafife aldığı birçok günlük şey vardır. İhtiyaçlara erişim, sevdikleriniz, ulaşım, bir iş… Tüm bunlar minnettar olabileceğiniz şeyler. Hayatınıza ve çevrenizdeki insanlara düzenli olarak teşekkür etmek, dünyaya ve hayata daha olumlu bir bakış açısı geliştirmenin harika bir yoludur. Ne kadar sıradan görünürse görünsün, her gün için minnettar olduğunuz üç şeyi adlandırmaya çalışın. Yakında, karanlık zamanlarda bile her zaman bir ışık şeridi olduğunu göreceksiniz.

Başkalarına iyilik yapın

Bazen, hayatınızda bir pozitiflik bulmak zor olabilir. Başkaları için pozitif duygular yaratmak size dünyada iyi ve mutlu şeyler olduğunu hatırlatabilir. Birine iyilik yapmayı teklif edin, gülümseyin, selam verin ve iltifatlar edin. Olumlu düşünceniz, çevrenizdeki dünya üzerinde ne kadar iyi etkiniz olabileceğiyle daha da güçlenebilir. Bu, sizi kötü zamanlarda bile her zaman olumlu fırsatlar aramaya teşvik eder.

Olumsuz düşüncelerin bir amacı vardır, ancak sizi oyamasına izin vermeyin. Endişelerinizin farkına vardığınızda, yavaş yavaş daha iyi ve olumlu şeylere odaklanmaya başlayabilirsiniz. Bu kötü düşünceler yakında öğrenmenize, gelişmenize ve hayatınıza devam etmenize yardımcı olacak iyi düşüncelere dönüşecek.

Kaynak: https://www.powerofpositivity.com/turn-negative-thoughts-positive/