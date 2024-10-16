Okumalıyız!

Okumalıyız!
Hayatın Sesi
Giriş: 16 Ekim 2024 14:34
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Ersin Ata

Merhabalar; sizlere bu ay toplumumuzu yakından ilgilendiren bir konuyu ele almak istedim. Son zamanlarda ülkemizde yaşanan şiddet sarmalını büyük bir üzüntü ile izliyorum. Kadına şiddet, çocuklarımıza şiddet, polislerimize şiddet ve sevimli canlılarımıza yapılan şiddet…


Bunların temel dayanağı son yıllardaki eğitim alanındaki yetersizliğimizden kaynaklanıyor. Umarım bu şiddet sarmalı biran evvel son bulur. Son bulması için eğitimin daha iyi verilmesi şart. Kitap okuma oranımızın artması, gençlerimize bu yönde telkinlerde bulunulması gerekiyor. Dördüncü kitabımı yayınlamış bir yazar olarak bu ay üç imza gününe katıldım. Çok büyük hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. İnsanımız fuara geliyor ama kitap almak için değil sadece gezmek için geldiğini gördüm. Bunun iki sebebi olduğunu düşünüyorum. Birincisi ekonomik nedenlerden dolayı okur sayımız çok düşük. İkinci neden ise eğitimsizlik olarak görüyorum.


Bütün bunlara rağmen Pamukkale Üniversitesi, engelli bireylerin eğitimine yönelik önemli bir adım olarak hayata geçirilen Sesli Kitap Projesi ile uluslararası bir ödül kazandı. Proje, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım (BİLTEVT 2024) Uluslararası Engelsiz Bilişim Ödülleri kapsamında Eğitim Bilişim Ödülleri dalında ödüle layık görüldü. Özellikle evden çıkamayan engellilerimiz için ‘sesli kitap’ projesi inanılmaz güzel bir olay. Ben de kutluyorum. Daha güzel bir dünya için okumalıyız.


Herkese engelsiz bir ay diliyorum…

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