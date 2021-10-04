Okullarda PCR testi dönemi başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, PCR uygulaması yapılacak 10 pilot il belirledi. Okullarda PCR testi uygulaması velilerin onayı alınarak öğrencilere yapılacak.

Okullarda PCR testi dönemi başladı
Anne - Baba
04 Ekim 2021 Pazartesi

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda PCR testi uygulamasının başlayacağını açıkladı. Bu uygulama doğrultusunda 10 pilot il belirlendi. 10 ilde yer alan okullarda velilerin onayı alınarak öğrencilere PCR testi uygulaması yapılacak.


6 Eylül'de okulların açılmasının ardından Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar PCR testi uygulamasının başlayacağını gösteriyordu. Ancak öğrencilerin rastgele seçilecek olması ve veli onayının olup olmayacağına ilişkin sorular sebebiyle velilerden tepki gelmişti, bu tepki üzerine uygulama bir süre ertelenmişti. Bakan Koca tepkilerin ardından, öğrencilerden velilerin onayı alındıktan sonra burundan değil sadece boğazdan PCR örneği alınacağını açıklamıştı.


Son düzenlemede ise Milli Eğitim Bakanlığı pilot 10 il belirledi ve o illeri Sağlık Bakanlığı'na iletti. Edirne ve Balıkesir'in de aralarında olduğu uygulama için İstanbul, Ankara ve İzmir için de çalışmaların devam ettiği belirtildi. Vaka yoğunluğu ve okullardaki nüfus yoğunluğuna bakılacak, o okullar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek, ardından sağlık ekipleri o okullara gidecek. Veliye bir onay kâğıdı gönderilecek, onaylaması halinde kâğıdı imzalayacak. Ardından ekipler okula geldiğinde öğrenciden PCR testi alınacak.


Uygulama, okullardaki gizli vakaları tespit etmek için önemli rol oynayacak. Ayrıca okullardaki salgının seyri de tespit edilmiş olacak. 10 ilde başlayan uygulamanın Türkiye geneline yayılması bekleniyor.

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