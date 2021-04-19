Nohutlu kuzu kapama nasıl yapılır?

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 1,5 saat

Nohutlu kuzu kapama için malzemeler:

500 gr kemikli kuzu eti (kasabınızdan kuzu kapama olarak isteyin)

500 gr nohut, haşlanmış ölçü

1 yemek kaşığı zeytinyağı

10 adet arpacık soğan, kabukları soyulmuş

5 sarımsak, kabukları soyulmuş

Sos malzemeleri:

2,5 su bardağı sıcak su, 500 ml

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı iri çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 sap biberiye

Nohutlu kuzu kapama yapılışı:

*Etleri yıkayıp kurulayın. Kalın tabanlı bir tencereye zeytinyağını alın, açık ateşte yağ ısınınca etleri ilave edin ve her iki tarafını kızarana kadar mühürleyin. Haşlanmış nohut, soğan ve sarımsakları etlerin etrafına yayın. Bu arada ocağı kısık ateşe ayarlayın.

*Sos malzemelerini derin bir kapta karıştırıp yemeğin üzerine dökün. Kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak etler yumuşayana kadar 1,5 saat pişirin. Piştikten sonra etleri tencereden alarak kemiklerinden ayırın, tekrar nohutların üzerine ilave edin.

Kısa bir not:

*Pişirme esnasında 1 saat sonra yemeğin suyu çok azalmışsa yarım su bardağı sıcak su ekleyin. Yemek tamamen piştikten sonra dibinde 1 su bardağına yakın salçalı sosundan kalmış olmalı.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...