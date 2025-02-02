Nohut yemeği

Müjgan Yurtseven'in bu nohut tarifini mutlaka deneyin!

Nohut yemeği
Yaşam
Giriş: 02 Şubat 2025 00:34
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Tarif defterimden;

Elinizde haşlanmış nohut varsa yanında şehriyeli bulgur pilavının çok yakıştığı doyucu ve leziz yemeği kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Ben nohutları önceden haşlayıp porsiyonlara ayırarak kilitli poşetlerde derin dondurucuda saklıyorum. Elimin altında hazır haşlanmış nohut olunca çorba, pilav veya yemeğini kısa sürede hazırlama kolaylığı oluyor. Nohut haşlama yöntemi tarif sonunda.


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 kuru soğan, yemeklik doğranmış
  • 1 kapya biber
  • 1 sivri biber
  • 3 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 bardak et suyu
  • 2 bardak sıcak içme suyu




Yapılışı:

*Biberler ve sarımsağı minik doğrayın.


*Zeytinyağı ve doğranmış soğanları orta boy bir tencereye alın, kısık ateşte soğanlar yumuşayana kadar kavurun, biberler ve sarımsağı ekleyip 2 - 3 dakika daha kavurduktan sonra salçalar, haşlanmış nohut, baharatlar ve tuzu ekleyip karıştırın. Et suyu ve sıcak suyu ilave ederek tencerenin kapağı kapalı olarak kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte nohutlar yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Servis esnasında dilerseniz üzerlerine maydanoz serpiştirin.


Nohut haşlama yöntemi;

*1 kg nohutu büyük bir tencereye alın, üzerine bol miktarda su ekleyin, 1 tatlı kaşığı karbonat ilave ederek bir gece bu şekilde bekletin. Ertesi gün suyunu süzdürüp yeniden su ile doldurarak nohutlar dişe gelir kıvam alana kadar yaklaşık 30 dakika haşlayın. Bol sudan geçirerek süzgeçe alın ve dilediğiniz gibi porsiyonlara ayırıp kilitli poşetlerde derin dondurucuda saklayın...


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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