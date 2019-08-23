Neden bazen daha çirkin hissederiz?

Aylık döngülerimiz boyunca değişen hormonlarımız hem fiziksel görünüşümüzü, hem de kendimizle barışık olma halimizi etkiliyor.

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Adet döngüsünün bazı günlerinde daha güzeliz
Duygu İslamoğlu

Aynı elbiseyi daha önce de giymişsinizdir ama ilk giydiğinizde gayet yakıştığını düşündüğünüz o elbise ne hikmetse bugün üzerinizde biraz tuhaf duruyordur. Saçlarınız bir türlü şekle girmiyor, aynadaki aksiniz bir türlü dediğinizi yapmıyordur.

 

Özgüveninizin ve kendinizi beğenme halinizin belirli zamanlarda dramatik şekilde değiştiğini hissetmeniz, adet döngünüzün belirli dönemlerinde gerçekleşen hormonal değişimlerden kaynaklanıyor olabilir. Mayıs 2019’da Almanya’daki Tübingen Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, adet döngüsünün belirli evrelerinde yükselen ve alçalan östrojen ve progesteron hormonları, birçok halimizi olduğu gibi özgüvenimizi de etkiliyor.

 

Araştırmada elde edilen sonuçlar, ovülasyon (yumurtlama) döneminde genel olarak fiziksel enerjimizin de yükseldiğini, bu durumun da kendimizi daha güzel, alımlı hissetmemizi kolaylaştırdığını ortaya çıkardı. Adet döngüsünün 2. haftasında, yani adet kanaması başladıktan sonraki 14-16. günlerde yumurtlama gerçekleşiyor ve östrojen hormonu yükselişe geçiyor. Üçüncü ve dördüncü haftalarda ise östrojen düşerken, progesteron seviyeleri artmaya başlıyor ve bu da biraz daha içe dönük hissetmemize neden oluyor.

 

DÜŞÜNDÜĞÜNDEN DAHA MI GÜZELSİN?

 

Hormonların hikmeti

Sağlıklı bir adet döngüsünün yaklaşık 4 hafta sürdüğü göz önünde bulundurulursa, ikinci haftada yükselen östrojen modumuzu ve özgüvenimizi yükselten kimyasallar beyin tarafından daha çok salgılanabiliyor. Tam aksine, üçüncü ve dördüncü haftalarda, yani premenstrual evrede gündelik psikolojimizi etkileyen bu kimyasallardan daha az salgılıyoruz; bu da özgüvenimizin düşmesine, dış görünüşümüz hakkında daha olumsuz hissetmemize neden olabiliyor.

 

Vücuttaki hormonal değişimlerin neleri etkilediğini fark etmek bile, karşılaştığımız olumsuz etkileri azaltmak için oldukça etkili bir adım. Bunun için bir günlük tutmak, ayın belirli evrelerinde yaşanan fiziksel ve döngüsel değişimlerin neleri etkilediğini not ederek ilerlemek, döngünüzün hangi evresinde nasıl bir ruh halinde olduğunuzu anlamanıza yardımcı olacaktır. Bu değişimleri fark ettiğinizde de, ‘durduk yerde kendimi çirkin hissediyorum’ diyerek kendinizi kötü hissetmek yerine ‘adet öncesi evrede bu normal, kendime biraz daha iyi bakmalıyım’ diyerek süreci daha kolay atlatmanın yollarını bulabilirsiniz.

 

ADET ÖNCESİNDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER NELERDİR? Adet öncesi deyince aklınıza sad... SAĞLIKLI BİR ADET DÖNGÜSÜNÜN 4 İŞARETİ Sağlıklı bir adet döngüsüne sahi...

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