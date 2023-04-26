Ne olmalı?

Herkese merhaba! Ülkemizde mayıs ayında çok önemli bir seçim yapılacak. Öncelikle sonuç ne olursa olsun ülkem için hayırlısı ne ise o olsun. On beş senedir olduğu gibi yine üç kitap yazarı ve köşe yazarı olarak oy kullanamıyorum. Nedenini birçok kez tekrarladığım gibi yineliyorum. Benim resmi imza yetkimi vasi olarak atadığım babama mahkeme kararı ile verdiğim için oy hakkım bulunmuyor. Bu yüzden ben şu partiyi destekliyorum demenin bir anlamı yok çünkü oy hakkımı engelleyen bir ülkede bir partiyi koşulsuz desteklemenin bir mantığının olmadığını hepimiz biliyoruz. Seçimi kim kazanırsa kazansın on beş yıldır belirttiğim gibi bu yasayı düzenlenmesini önemle rica ediyorum. Bu yasa ile yaklaşık elli bin seçmen oy kullanamıyor.

Gelelim seçimlere katılan partilerin seçim beyannamesine… Bu ayki yazımı bu yüzden geciktirdim. Çünkü tek tek beyanname okudum. Engellilerin sorunlarını çözümü veya iyileştirme adına somut bir adım maalesef göremedim. Benim naçizane önerilerim olacak. Bakın üstüne basa basa ifade ediyorum. Ben hiçbir partiye ne üyeyim ne destekliyorum. Engellilerin başlıca sorunlarından biri hayatlarını geçinebilecek kadar idame ettirmek. Bunun içinde yetişkinler için çalışmak birinci koşul olarak görünüyor. Her dönemde ve her alanda engelli atamalarını ivedilikle yapılmasını istiyorum. Çalışamayan yetişkin engellilerinde ENGEL durumuna göre maaş verilmesini önemle rica ediyorum. Yani hane başına kişi başına geliri hesaplamak yerine sağlık raporundaki engelli yüzdesi üzerinden maaş düzenlemesi yapılması daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Seçimi kim kazanırsa kazansın engellileri ikinci sınıf vatandaş görmek yerine birinci sınıf vatandaş olarak görüp onu nasıl topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmek. Engelli köyleri kurup sosyalleşmelerini sağlamak bu ülkenin görevlerinden biri olduğunu düşünüyorum.

Herkese engelsiz bir ay diliyorum.