Ne olmalı?

Ne olmalı?
Hayatın Sesi
Giriş: 26 Nisan 2023 13:31 Güncelleme: 26 Nisan 2023 13:46
ABONE OL
Ersin Ata

Herkese merhaba! Ülkemizde mayıs ayında çok önemli bir seçim yapılacak. Öncelikle sonuç ne olursa olsun ülkem için hayırlısı ne ise o olsun. On beş senedir olduğu gibi yine üç kitap yazarı ve köşe yazarı olarak oy kullanamıyorum. Nedenini birçok kez tekrarladığım gibi yineliyorum. Benim resmi imza yetkimi vasi olarak atadığım babama mahkeme kararı ile verdiğim için oy hakkım bulunmuyor. Bu yüzden ben şu partiyi destekliyorum demenin bir anlamı yok çünkü oy hakkımı engelleyen bir ülkede bir partiyi koşulsuz desteklemenin bir mantığının olmadığını hepimiz biliyoruz. Seçimi kim kazanırsa kazansın on beş yıldır belirttiğim gibi bu yasayı düzenlenmesini önemle rica ediyorum. Bu yasa ile yaklaşık elli bin seçmen oy kullanamıyor.


Gelelim seçimlere katılan partilerin seçim beyannamesine… Bu ayki yazımı bu yüzden geciktirdim. Çünkü tek tek beyanname okudum. Engellilerin sorunlarını çözümü veya iyileştirme adına somut bir adım maalesef göremedim. Benim naçizane önerilerim olacak. Bakın üstüne basa basa ifade ediyorum. Ben hiçbir partiye ne üyeyim ne destekliyorum. Engellilerin başlıca sorunlarından biri hayatlarını geçinebilecek kadar idame ettirmek. Bunun içinde yetişkinler için çalışmak birinci koşul olarak görünüyor. Her dönemde ve her alanda engelli atamalarını ivedilikle yapılmasını istiyorum. Çalışamayan yetişkin engellilerinde ENGEL durumuna göre maaş verilmesini önemle rica ediyorum. Yani hane başına kişi başına geliri hesaplamak yerine sağlık raporundaki engelli yüzdesi üzerinden maaş düzenlemesi yapılması daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Seçimi kim kazanırsa kazansın engellileri ikinci sınıf vatandaş görmek yerine birinci sınıf vatandaş olarak görüp onu nasıl topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmek. Engelli köyleri kurup sosyalleşmelerini sağlamak bu ülkenin görevlerinden biri olduğunu düşünüyorum.


Herkese engelsiz bir ay diliyorum.

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.