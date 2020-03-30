Ne bekliyoruz?

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Ne bekliyoruz?
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Herkes bir şeyler bekliyor. Tam olarak ne bekliyoruz? Ölümün bir zaman dilimi içinde olduğunun bilinciyle ama o zaman diliminin şimdiki zaman dilimi olmaması umuduyla, uzay çağı olarak nitelendirdiğimiz bu çağda bilim insanlarının bu virüse çare bulacaklarına olan inancımızla, günü geceye, geceyi de güne katarak hiçbir ayrım yapmadan dünyanın bu virüsten kurtulacağı, artık savaşların olmayacağı, ölümün herkesi tehdit ettiği şimdiki zamandan insanların dersler çıkaracağı, insanların kötülük yapmaktan uzak duracağı, güneşli bir dünya bekliyoruz...

 

Havaların ısınmasını bekler gibiyiz yazı tura misali; sanki virüs yazın bitecek havası var insanların üzerinde. Kimsenin bildiği de yok. Asıl kızılca kıyamet bu işin sonunda kopacak.

 

Kaybolmaya yüz tutmuş vicdanı gereklilik. Belki de insanların endüstriyel moddan çıkıp aslını yani insan olduğunu ve imece moduna girip bir daha çıkmamasını bekliyoruz.

 

Korona salgını tamamen bitsin. Gönül rahatlığı ile sokağa çıkalım, sevdiklerimize sarılalım, tatile çıkalım. Olağanüstü bir şey değil normale dönelim.

 

An içinde bir şey beklenmez, olan olmuştur. Değiştirmeye gücüm olanı değiştirmeye çalışırım, değiştirme gücüm olmayanı da kabullenirim. Her kabullendiğimden de ders almaya bakarım.

 

Aslında tüm dünya belirsizliğin bitmesini bekliyor. Ben de beklenti olmadan anda yaşamaya çalışıyorum. Bu günlerin hemen geçmesini beklemiyorum, an ne getirirse onu yaşıyorum.

 

***

 

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