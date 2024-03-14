Mutlu olmak için alışkanlıklar yaratın

Yeni bir araştırmaya göre, mutluluğu sürdürmek mümkün ancak küçük bir şartla!

Mutlu olmak için alışkanlıklar yaratın
Sağlık
Giriş: 14 Mart 2024 19:02 Güncelleme: 17 Mart 2024 01:15
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İngiltere’deki Bristol Üniversitesi'deki çalışmalar, “kalıcı mutluluk nasıl sağlanır?” sorusuna yanıt getirdi. Öğrencilere yönelik açılan ve bilimsel verilerin elde edildiği 'Mutluluk Bilimi' adlı kursta çalışan akademisyenler de kalıcı mutluluk için gereken şeylerin ne olduğunu araştırdı.


Son yıllarda yaşanan doğal afetler, ekonomik sıkıntılar ve salgın hastalıklar sebebiyle “mutlu olmayı unuttum” diyen kişilerin sayısında artış gözlemlendi. Bilim insanları da yaptıkları çalışmaları mutluluk duygusunu anlama yönünde artırdı. Bristol Üniversitesi’ndeki “Mutluluk Bilimi” kursunu yürüten akademisyenler, psikoloji ve sinirbilim çalışmalarının ispatladığı mutluluk verici yöntemleri öğrencilere aktardı. Egzersiz, şükretme, meditasyon ve günlük tutma gibi faaliyetler sonucunda öğrenciler mutluluk düzeylerinde artış bildirdi. Ancak çalışmalar, olumlu etkilerin sürmesi ve mutluluğun kalıcı olması için bir koşul ortaya çıkardı; istikrar.


Mutlu kalabilmek, bir rutin meselesi…

Kursta şükretmek, düzenli egzersiz, meditasyon ve günlük tutma gibi alışkanlıkların faydaları tespit edildi. Bu alışkanlıklar kanıta dayalı mutluluk kaynakları olarak sıralanıyor yani mutlu edici yönleri bilimsel olarak ispatlanmış durumda. Ancak çalışmalar ortaya koydu ki bu alışkanlıklar uzun vadede sürdürülmediği sürece bu refah artışlarının kısa ömürlü.


Araştırmayı yürüten, aynı zamanda da 'Mutluluk Bilimi: İyi Yaşamak İçin Yedi Ders' kitabının yazarı olan Prof Bruce Hood şöyle dedi:

"Bu, spor salonuna gitmek gibidir; tek bir derse girip sonsuza kadar formda kalmayı bekleyemeyiz. Tıpkı fiziksel sağlıkta olduğu gibi, zihinsel sağlığımız üzerinde de sürekli çalışmalıyız, aksi takdirde geçici olur.”


Higher Education dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, “Mutluluk Bilimi” kursunu alan öğrenciler, iyi hissetme düzeylerinde %10 ila 15 oranında bir iyileşme bildirdi. İki yıl sonra tekrar ele alınan kursiyerler arasında yalnızca kursta öğrendiklerini uygulamaya devam edenler mutluluklarının arttığını belirtti. Prof Bruce Hood bu konuda istikrarlı olmanın altını çiziyor: “Öğrettiğimiz şeylerin çoğu, başkalarına yardım ederek, arkadaşlarla birlikte olarak, şükran duyarak veya meditasyon yaparak dikkatinizi kendinizden uzaklaştıran pozitif psikoloji müdahaleleri etrafında dönüyor ancak öğrendiklerinizi düzenli olarak kullanmaya kararlı olmalısınız.”


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“Kendi kafanın içinden çık”

İyi hissetmenin yollarını arayanlar ve psikolojik iyi oluş için bir şeyler yapmaya çalışanlar çoğunlukla geçmişte yaşadıkları, çocuklukları, aile bağları, yaşadıkları travmalar ve yaşamsal problemleri üzerine düşünürler. Öyle ki, yaşananlar üzerinde sürekli düşünmenin bir süre sonra stres ve kaygı düzeyini artırdığını ortaya koyan çalışmalar bulunur. 'Mutluluk Bilimi: İyi Yaşamak İçin Yedi Ders' kitabının yazarı, akademisyen Prof Bruce Hood şöyle konuştu:


"Bu, mevcut 'kişisel bakım' konusundaki kabullerin tam tersidir ancak birçok araştırma, kendi kafamızdan çıkmanın, birçok zihinsel sağlık sorununun temeli olabilecek olumsuz düşüncelerden uzaklaşmamıza yardımcı olduğunu göstermiştir."


Mutluluk seviyenizi artıracak 8 basit yöntem
Mutluluk seviyenizi artıracak 8 basit yöntem

Mutlu insanların 21 alışkanlığı

Mutlu olmak için alışkanlık haline getirmeniz gerekenler...

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Hayata değer verin Her güne canlı ve sağlıklı başladığınıza şükredin. Hayata karşı çocuksu bir merak duygusu geliştirin. Yaşayan her şeyin güzelliğine odaklanın. Günlerinizi dolu dolu yaşayın. Küçük şeylerle kafanızı yormayın.
Arkadaşlarınızı akıllıca seçin Kendinizi; değerlerinizi ve amaçlarınızı paylaşan, mutlu ve pozitif insanlarla çevreleyin. Aynı etik değerleri paylaştığınız arkadaşlarınız, hayallerinize ulaşmada size yardımcı olacaklardır. Bu insanlar, size kendinizi iyi hissettirir ve ihtiyaç anında yardımcı olabilmek için her zaman oradadırlar.
Düşünceli olun Etrafınızdakileri oldukları gibi ve hayattaki yerleri ile beraber kabullenin. Kim olduklarına saygı duyun. Onlara nazik ve cömert bir tavırla yaklaşın. Karşınızdakini değiştirmeye çalışmadan, ihtiyaç anında yanında olun. Temasta bulunduğunuz herkesin gününü aydınlatmaya çalışan bir dost olun.
Sürekli öğrenin Kariyeriniz ve hobileriniz hakkındaki en son haberleri ve gündemi daima takip edin. Dans, kayak, sörf gibi ilginizi çekebilecek ve cesaret gerektiren şeyler yapmaya çalışın.
Problemlerinizi yaratıcılıkla çözün Kendinize acımayın. Bir sorunla karşılaştığınız anda çözüm üretmek için düşünmeye başlayın. Yolunuzdaki taşların ruh halinizi etkilemelerine izin vermeyin. Bunun yerine, karşılaştığınız her engeli pozitif bir değişim fırsatı olarak görün. İçgüdülerinize güvenmeyi öğrenin - hemen hemen her zaman doğrudurlar.
Sevdiğiniz işi yapın Çoğu istatistik çalışmaların yüzde 80'i, insanların işlerini sevmediklerini gösteriyor. Etrafta bu kadar mutsuz insan olmasına şaşmamak gerek. Hayatınızın önemli bir kısmını çalışarak geçiriyorsunuz; bu yüzden keyif alabileceğiniz bir kariyer seçin kendinize. Nefret ettiğiniz bir işten kazanacağınız ekstra para hiçbir şeye değmez. Hobilerinizle eğlenebileceğiniz vakitler yaratın ve özel ilgi alanlarınıza dair konularda takipte olun.
Hayattan keyif alın Etrafınızdaki güzellikleri görmeye vakit ayırın. Hayat, işten ibaret değildir. Bahçenizdeki gülleri koklamaya, sevgilinizle gün batımını izlemeye, sahilde küçük bir yürüyüş yapmaya vs. zaman ayırın. Şimdiki zamanda yaşamayı öğrenin ve buna değer verin. Geçmişte ya da gelecekte yaşamaya çalışmayın.
Gülümseyin Kendinizi ve hayatınızı aşırı ciddiye almayın. Hemen hemen her durumun içinde mizah bulabilirsiniz. Kendinize gülün - hiç kimse mükemmel değildir. Yerine göre gülümseyebildiğiniz zaman hayatı hafife almak da kolaylaşır. (gülmenin uygunsuz kaçabileceği, ciddiyet gerektiren durumlar da yok değil tabii.)
Bağışlayın Kin tutmak, kendinizden başka hiç kimseyi incitmez. Kendi akıl sağlığınız için çevrenizdekileri bağışlayın. Bir hata yaptığınızda, bunun bilincine varın, bundan ders çıkarın ve kendinizi affedin.
Minnet edin Minnettar bir tavır sergileyin. Şükür duyduğunuz her şeyi sayın - ufak ve önemsiz görünen şeyler de dahil. Evinizin, işinizin ve en önemlisi ailenizin ve arkadaşlarınızın değerini bilin. Onlara, hayatınızda oldukları için ne kadar mutlu olduğunuzu hissettirin.
İlişkilere yatırım yapın Tartışma anlarında bile sevdiklerinizin, onları ne kadar sevdiğinizi bildiklerinden emin olun. Onlarla zaman geçirerek, ailenizle ve dostlarınızla aranızdaki ilişkilerinizi besleyin ve geliştirin. Verdiğiniz sözleri tutun, destekleyici olun.
Sözünüzün eri olun Dürüstlük en iyi yöntemdir. Yaptığınız her harekette ve verdiğiniz her kararda önceliğiniz dürüst düşünce olmalıdır. Sevdiklerinize olduğu kadar kendinize karşı da dürüst olmanız en iyisidir.
Meditasyon yapın Meditasyon, sürekli aktif olan beyninize dinlenme fırsatı verir. Beyniniz dinlendiği zaman içerdiği enerji miktarı artar ve daha yüksek verimle çalışabilecek duruma gelir. Yoga, hipnoz, görselleştirme ya da sadece sessizce oturma... İçlerinden keyif alacağınız bir tanesini seçin ve bunu her gün düzenli yapabilmek için zaman yaratın.
Kendi işinize bakın Hayatınızı dilediğiniz gibi inşa edebilmeye konsantre olun. Kendinizle ve ailenizle ilgilenin. Başkalarının yaptıklarını ya da söylediklerini kafanıza çok takmayın. Dedikodulara kulak asmayın. Yargılamayın. Herkes hayatını istediği gibi yaşama hakkına sahiptir - siz dahil!
İyimser olun Bardağın dolu tarafına bakmaya çalışın. Karşılaştığınız her durumda pozitif yönler arayın; onlar her zaman oradalar - bazen bulması zor da olsa. Bazen ne olduğunu asla öğrenemeseniz de, her şeyin bir sebebi olduğunu unutmayın. Olumsuz düşünceleri uzaklaştırın. Diğerlerinden sıyrılıp kafanıza girmeyi başarabilen olursa, anında pozitif olanı ile değiştirin.
Koşulsuz sevin İnsanları oldukları gibi kabul edin. Sevginizi kısıtlayamazsınız. Sevdiklerinizin yaptıkları her şeyi onaylamasanız da onları sevmeye devam edersiniz.
Israrcı olun Asla pes etmeyin. Her soruna, sizi amacınıza bir adım daha yaklaştıracak bir basamak gözüyle bakın. Pes etmediğiniz sürece asla başarısız olmayacaksınız. Ne istediğinize odaklanın, gerekli becerileri edinin, başarıya götüren bir plan yapın ve harekete geçin. En mutlu olduğumuz an, değer verdiğimiz bir şeyin peşinde olduğumuz andır.
İleri görüşlü olun Değişimi mümkün olmayan şeyleri, oldukları gibi kabul edin. Mutlu insanlar, kontrollerinin ötesindeki durumlar üzerinde boşuna vakit harcamazlar. Bir insan olarak, sınırlarınızı kabullenin. Arzuladığınız sonuçları yaratarak kontrolü nasıl alacağınızı bulmaya odaklanın.
Kişisel bakımınıza özen gösterin Zihninize, bedeninize ve sağlığınıza dikkat edin. Düzenli kontroller yaptırın. Sağlıklı yiyin ve spor yapın. Bolca dinlenin. Çok su için. Zihninizi, ilginç ve heyecanlı oyunlarla meşgul ederek düzenli egzersizler yapın.
Özgüveniniz tam olsun Olmadığınız biri gibi olmaya çalışmayın. Sahtekarları kimse sevmez. Özünüzde kim olduğunuza odaklanın ve sevdiğiniz ya da antipati duyduğunuz şeyleri tanımlayın. Kim olduğunuza güvenin. Elinizden geleni yapın ve kendinizi ikinci plana atmayın.
Sorumluluk alın Mutlu insanlar, kendi hayatlarından yüzde 100 sorumlu olduklarını bilirler ve anlarlar. Tavırları, düşünceleri, ruh halleri, hisleri, hareketleri ve söylediklerinin sorumluluklarını alırlar. Bir hata yaptıklarında bunu ilk kabul eden yine kendileridir. Güne, mutluluk için gerekli sorumlulukları alarak başlayın. Kendi alışkanlıklarınızı geliştirmek için çalışın. Bahsettiğimiz bu alışkanlıkları günlük hayatınıza ne kadar dahil ederseniz o kadar mutlu olacaksınız.





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