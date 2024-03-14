Mutlu olmak için alışkanlıklar yaratın

İngiltere’deki Bristol Üniversitesi'deki çalışmalar, “kalıcı mutluluk nasıl sağlanır?” sorusuna yanıt getirdi. Öğrencilere yönelik açılan ve bilimsel verilerin elde edildiği 'Mutluluk Bilimi' adlı kursta çalışan akademisyenler de kalıcı mutluluk için gereken şeylerin ne olduğunu araştırdı.

Son yıllarda yaşanan doğal afetler, ekonomik sıkıntılar ve salgın hastalıklar sebebiyle “mutlu olmayı unuttum” diyen kişilerin sayısında artış gözlemlendi. Bilim insanları da yaptıkları çalışmaları mutluluk duygusunu anlama yönünde artırdı. Bristol Üniversitesi’ndeki “Mutluluk Bilimi” kursunu yürüten akademisyenler, psikoloji ve sinirbilim çalışmalarının ispatladığı mutluluk verici yöntemleri öğrencilere aktardı. Egzersiz, şükretme, meditasyon ve günlük tutma gibi faaliyetler sonucunda öğrenciler mutluluk düzeylerinde artış bildirdi. Ancak çalışmalar, olumlu etkilerin sürmesi ve mutluluğun kalıcı olması için bir koşul ortaya çıkardı; istikrar.

Mutlu kalabilmek, bir rutin meselesi…

Kursta şükretmek, düzenli egzersiz, meditasyon ve günlük tutma gibi alışkanlıkların faydaları tespit edildi. Bu alışkanlıklar kanıta dayalı mutluluk kaynakları olarak sıralanıyor yani mutlu edici yönleri bilimsel olarak ispatlanmış durumda. Ancak çalışmalar ortaya koydu ki bu alışkanlıklar uzun vadede sürdürülmediği sürece bu refah artışlarının kısa ömürlü.

Araştırmayı yürüten, aynı zamanda da 'Mutluluk Bilimi: İyi Yaşamak İçin Yedi Ders' kitabının yazarı olan Prof Bruce Hood şöyle dedi:

"Bu, spor salonuna gitmek gibidir; tek bir derse girip sonsuza kadar formda kalmayı bekleyemeyiz. Tıpkı fiziksel sağlıkta olduğu gibi, zihinsel sağlığımız üzerinde de sürekli çalışmalıyız, aksi takdirde geçici olur.”

Higher Education dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, “Mutluluk Bilimi” kursunu alan öğrenciler, iyi hissetme düzeylerinde %10 ila 15 oranında bir iyileşme bildirdi. İki yıl sonra tekrar ele alınan kursiyerler arasında yalnızca kursta öğrendiklerini uygulamaya devam edenler mutluluklarının arttığını belirtti. Prof Bruce Hood bu konuda istikrarlı olmanın altını çiziyor: “Öğrettiğimiz şeylerin çoğu, başkalarına yardım ederek, arkadaşlarla birlikte olarak, şükran duyarak veya meditasyon yaparak dikkatinizi kendinizden uzaklaştıran pozitif psikoloji müdahaleleri etrafında dönüyor ancak öğrendiklerinizi düzenli olarak kullanmaya kararlı olmalısınız.”

“Kendi kafanın içinden çık”

İyi hissetmenin yollarını arayanlar ve psikolojik iyi oluş için bir şeyler yapmaya çalışanlar çoğunlukla geçmişte yaşadıkları, çocuklukları, aile bağları, yaşadıkları travmalar ve yaşamsal problemleri üzerine düşünürler. Öyle ki, yaşananlar üzerinde sürekli düşünmenin bir süre sonra stres ve kaygı düzeyini artırdığını ortaya koyan çalışmalar bulunur. 'Mutluluk Bilimi: İyi Yaşamak İçin Yedi Ders' kitabının yazarı, akademisyen Prof Bruce Hood şöyle konuştu:

"Bu, mevcut 'kişisel bakım' konusundaki kabullerin tam tersidir ancak birçok araştırma, kendi kafamızdan çıkmanın, birçok zihinsel sağlık sorununun temeli olabilecek olumsuz düşüncelerden uzaklaşmamıza yardımcı olduğunu göstermiştir."