Yeni süper gıda: Moringa

Moringa nedir, nasıl tüketilir?

Kökünden tohumuna her bir parçası kullanılan ve sağlığa birçok faydası bulunan moringa bitkisi, gün geçtikçe daha popüler hale geliyor.

Moringa nedir?

Latince ismi Moringa Oleifera olan Moringa bitkisi, Hindistan’da yetişen bir şifalı bitkidir. Pakistan, Nepal ve Filipinler gibi Uzakdoğu ülkelerinin yanı sıra Afrika’nın bazı bölgelerinde ve Orta Amerika’da da üretimi ve ticareti yapılan Moringa, son yıllardaki süper gıda furyasının en iyi örneklerinden biri. Kökleri, dalları, yaprakları, tohumları ile bitkinin tamamı çeşitli şekillerde kullanılıyor ve dahası, moringa kalp hastalığından romatizmaya kadar pek çok hastalığa karşı iyi geliyor. Kuru ve kumlu topraklarda iyi yetiştiği bilinen moringa bitkisi, hemen hemen tüm iklim koşullarında hayatta kalabiliyor. Kuraklığa oldukça dayanıklılığı, bir yıl içerisinde 4 metreye ulaşan boyu ile ciddi bir büyüme hızı olması, moringayı ticari olarak da üretimi ve hasadı kolay bir bitki olarak öne çıkarıyor.

Moringa nasıl tüketilir?

Moringa tohumları fıstık gibi kavrularak ya da çiğ olarak tüketilebilir.

Kalın kökleri çiğ olarak yenilebilir. Turp benzeri yapısı ile rendelenmeye ve salatalara, yemeklere katılmaya uygun kökleri vardır.

Moringa yaprakları, bitkinin en besleyici olan kısmıdır ve taze olarak tüketilebildiği gibi, kurutulup toz haline getirilerek de kullanılabiliyor. Ülkemizde yetişmeyen bir bitki olduğu için şu anda piyasada en sık bulunabilen formu, toz haline getirilmiş kuru moringa yapraklarıdır.

Moringa bitkisinin gövdesi, içeriğindeki boyar maddeler sayesinde kök boya olarak da kullanılabiliyor.

Moringanın faydaları nelerdir?

Moringa yaprakları C vitamini bakımından zengindir. Düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirerek çeşitli hastalıklara karşı koruma sağlar, vücut direncini arttırır.

İçeriğindeki kalsiyum sayesinde kemikleri ve dişleri besler.

Protein bakımından zengindir. Özellikle hayvansal ürünleri kullanmayanlar için iyi bir bitkisel protein kaynağıdır.

Potasyum içeren moringa bitkisi, vücuttaki mineral dengesine katkıda bulunur. Özellikle kas ağrısı ve spazm gibi durumlarda etkili olur.

Yaprak, çiçek ve tohumlarında bulunan antioksidanlar sayesinde hücre hasarı ile savaşmaya yardımcı olur, cildi ve saçları güzelleştirir, yaşlanma belirtilerini azaltmada etkili olur. Bitkinin yaprakları ve tohumları çiğ veya kurutulmuş olarak yendiğinde anti-aging özellikleri ortaya çıktığı gibi, kurutulmuş moringa yaprakları ile hazırlanan cilt maskeleri de cildi besler.

Bol miktarda A vitamini içerir ve bu sayede göz sağlığını korumada yardımcıdır.

Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını kolaylaştırır. Metabolizmanın yavaş çalışması, sindirim sistemini de yavaşlatarak atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını zorlaştırır; bu nedenle kilo vermek de zorlaşır. Moringa bitkisi, metabolizma hızlandırıcı özelliği ile kilo vermeyi kolaylaştırır.

Sinir sistemini uyararak beyin fonksiyonlarının doğru çalışmasına yardımcı olur.

Kan şekerini dengelemeye yardımcı olduğundan diyabet hastalarına önerilebilir.

Moringa çayı nasıl yapılır?

Moringa, bugünlerde ülkemizde poşet çay olarak veya toz halinde olacak şekilde piyasada bulunuyor. Poşet çay formu, diğer tüm poşet çaylar gibi kaynar suda 4-5 dakika demlenerek kullanılabilir. Toz halindeki moringa ise, bir bardak kaynamış suya bir tatlı kaşığı toz halinde uygulanarak 5 dakika boyunca, mümkünse ağzı kapalı olacak şekilde demlenir. İnce bir süzgeçle süzüldükten sonra tüketilebilir.

Moringanın olası yan etkileri nelerdir?

Moringa bitkisi genel olarak herhangi bir yan etki göstermez ama sindirim sistemi hassas olan kişilerde mide ekşimesi, bulantı veya ishal benzeri etkilere neden olabilir. Hamilelik ve emzirme dönemindeki kullanımı ile ilgili yeterli bilimsel veri bulunmadığından, bu süreçlerde düzenli olarak moringa kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

Derleyen: Duygu İslamoğlu