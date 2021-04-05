Modern kadın erkekten ne bekler?

'Modern bir kadın bana param ya da diğer olanaklarım için ihtiyaç duymaz. İhtiyacı olan bir bütün olarak maskülen varlığımdır. Benim tamamen bir bütün olarak orada olduğumu; onu derinden gördüğümü, hissettiğimi ve hiçbir yere gitmiyor olduğumu bilmek ister.'

Kadınlar erkeklere eskiden olduğu gibi ihtiyaç duymuyorlar.

Kadınların erkeklerle sosyal ve ekonomik eşitlik kazandıkları önemli bir dönemde yaşıyoruz. Bizlere artık güvenlik, para, gıda, sosyal güç gibi kaynaklar için ihtiyaç duymuyorlar.

Ki bu harika! İnsanlığın gelişmesi için kadınların eşit derecede etkisi ve toplum vasıtasıyla erişimi olmalıdır.

Ancak hala çoğumuz için kafa karıştırıcı bir dönemde sayılabiliriz. Özellikle de yakın ilişkiler söz konusu olduğunda.

Bir kadınla birlikte olduklarında kadına maddi kaynak sağlamaları gerektiği konusunda erkeklerin üzerinde hâlâ orantısız bir sosyal baskı bulunuyor. İstediğini kolayca yaptırmanın parayla, arabayla evle ya da diğer maddi şeylerle ölçüldüğü dünyamızda bunlar erkeklerin maskülen kahramanlığının ve geçerliliğinin bir bakıma kanıtı da sayılıyor.

Ancak bunların hiçbiri erkeklerin yüreğini ölçmeye yetmiyor.

Çoğu modern kadın, hayatında ağırlıklı olarak maskülen enerjiler bulunduranlar bile, partnerinin ona değer verdiğini ve her zaman yanında olacağını bilmek istiyor. Onu bırakıp gitmeyeceğinden emin olmak istiyor çünkü fiziken aynı odada durmalarına rağmen zihinsel olarak kadını terk eden birçok erkeğin olduğunu biliyor.

İlişki gergin bir hal aldığında bile erkek ilişkide var olmayı başarabilir mi? Kadın mantıksız ve zor davranışlar sergilediğinde, kendisini farkında olmadan erkeğin çözemeyeceği belirgin bir problem haline soktuğunda bile erkek kadını tamamen, her halükarda sevebilir mi? İşte bunlar erkeğin yüreğini gerçekten ölçen şeylerdir.

Güçlü dişil bir öze sahip olan kadınlar maskülen partnerinin gücü ve ilgisi içinde rahatlayabilmek için can atar. Ona güvenebileceğini, değer göreceğini ve onu güvende tutmak adına gereken her şeyi yapacağını bilmek ister.

Bir erkek, kalbiyle, zihniyle ve bedeniyle kadının tamamen yanında olmayı başarabilirse kadın rahatlayabileceğini ve bu erkeği nereye giderse gitsin takip edebileceğini bilir. Erkeğe ulaşmak için uzun yollar katetmesi gerekse bile. Eğer erkek kadına destek olmazsa (ya da bunu nasıl yapacağını bilmiyorsa), dünyadaki tüm paraya sahip olsa bile kadın yine ona destek olabilecek bir erkeği ister. Ya hayatındaki adamın içinden böyle birini arayıp bulup çıkarmaya çalışır ya da kalbini ve bedenini kapatarak başka yerlerde çocuklarında, işte ya da kendi içinde maskülenlik arar.

Her erkek partnerine sevgi dolu varlığını sunabilir. Parası nerede yaşayacağına ya da nerede tatil yapacağına etki edebilir ancak asla bir erkek olarak değerini ölçemez. Para aynı zamanda bir ilişki içindeki uyumu da satın alamayacaktır...

Yazı: Bryan Reeves

Çeviren: Dilara Koru