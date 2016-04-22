Doğru sutyeni bulmak zor değil

Doğru ölçüde sutyen satın almamak, omuz ve sırt ağrılarına sebep olabiliyor. Sutyen alırken dikkat etmeniz gereken konuların başında, doğru göğüs ölçünüzü bilmek geliyor.

Vücut sağlığı ve psikoloji için doğru göğüs ölçüsünü bilmek ve buna uygun sutyen seçmek, son derece önemli. Araştırmalara göre kadınların yüzde 80’i doğru göğüs ölçüsünü bilmiyor ve bu yüzden sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor.

Sutyen alışverişleriniz sırasında, zevkinize ve bedeninize uygun olan sutyeni seçmek için regl döneminde olmadığınıza dikkat edin ve sutyeni mutlaka deneyin. Sutyenin içinde bir boşluk hissediyorsanız ya da göğüsleriniz sutyenden taşıyorsa doğru sutyeni seçmediğinizi anlayabilirsiniz. Bunu anlamanın bir diğer yolu ise sutyeni giydiğinizde kollarınızı yukarı kaldığırdığınızda, sutyen yukarı doğru çıkıyorsa sizin için büyüktür, yukarı doğru çıkmayıp, göğüslerinizi sıkıştırıyorsa, sizin için küçük bir sutyendir.

Doğru sutyen seçerken bunlara dikkat edin:

Balenler, göğsünüzün ortasına ve altına tam olarak oturmalı,

Sutyen göğüsleri bastırmamalı ve rahatsız etmemeli,

Bedende duruşu ne dar ne de geniş olmalı,

Sutyen giyerken göğüsleriniz cup’ların tam ortasına gelmelidir. Bunun için öne eğilerek giymek gerekir.

Sutyen giyildiğinde göğüslerin bedene paralel olmasına dikkat edilmelidir.

Sutyen arka bandı yere paralel olarak sırttan geçmeli. Eğer bu bant yukarıda kalıyorsa, askılar olması gerektiğinden daha kısa ayarlanmış ya da sutyen size göre değil demektir. Göğüs çevrenizin doğru ölçülmesi alacağınız sutyenin arka kısmının yukarı çıkmasını engeller.

Göğüsleriniz sutyen kabından taşıyorsa beden ölçünüzde bir hata var demektir. Göğüslerin sutyenin üst kısmından kontrolsüz olarak dışarı doğru bombe yapacak şekilde taşması hoş bir görüntü oluşturmaz.

Regl öncesi dönemlerde giyeceğiniz sutyenleri almayın. Memelerinizin bu dönemde büyümesi, normal dönemlerde giymeyeceğiniz sutyenlere sahip olmanıza yol açabilir.

Sutyenlerde 3 farklı konumda kopça bulunur. İdeal olan sutyeni baskı ve katlanma oluşturmaksızın en sıkı konumdaki kopçada kullanmaktır. Çünkü sutyen takılmaya başladıktan bir süre sonra gevşer. İlerleyen zamanda sutyenin bedeni daha iyi sarması için diğer kopçalar sırayla kullanılır.

Sutyenin kopçalarının arkada olmasından rahatsız olanlar, pratik bir kullanım için önden kopçalı modelleri tercih edebilirler.

Son bir kontrol için kollarınızı yukarı doğru kaldırdığınızda, göğüsleriniz dışarı doğru taşıyorsa sutyen küçük, arka kısmı yukarı çıkıyorsa büyük demektir.

Nasıl sutyen seçersem göğüslerim daha dolgun görünür?

Küçük göğüslüler; süngerli ve alttan destekli modelleri tercih etmeliler. Eper maximizer tarzı içi dolgulu sutyenler kullanılırsa, göğüsler olduğundan bir beden büyük gözükür ancak doğal görünümden uzaklaşmamak için göğüsleri sadece bir beden büyük gösteren modeller giyilmelidir. İnce askılı ya da askısız sutyenler ise küçük göğüslüler tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

Göğüslerinizin dolgun görünmesi için “push-up” denilen içten dolgulu sutyenleri tercih edebilirsiniz. Bu tip sutyenlerin dolguları, günümüzde sıvı, hava ya da pamuk gibi çeşitli malzemelerle oluşturulmaktadır. Beğendiğiniz birini seçebilirsiniz. Hepsi hemen hemen aynı rahatlıktadır ancak sıvı dolgulu push-upların göğsün lendi dokusuna daha yakın olduğu söylenebilir.

Nasıl sutyen seçersem göğüslerim daha küçük görünür?

Büyük göğüslüler, geniş askılı, yan destekli, sırta binen ağırlığı hafifleten ve hareket özgürlüğü sağlayan sutyenleri tercih etmeliler. Özellikle balenli sutyenler toplayıcı özelliklerinden dolayı kadınlar için çok uygundur. Büyük memeli kadınlar, göğüslerini küçük göstermek için küçük kalıp ölçülü, sıkan sutyenleri tercih ediyor. Lenf dolaşımını bozacak kadar sıkı olmayan, geniş askılı, bantları ve askıları baskı yaratmayan, yan destekli, mamaleri kavrayan, sırta binen ağırlığı hafifleyen ve hareket özgürlüğü sunan sutyenleri tercih etmelidir.

Nasıl sutyen kullanırsam sırt ağrısı oluşmaz?

Büyük göğüslü kadınlar, öncelikle sağlık sonra estetik görünüm için minimizer yani küçük gösteren sutyenleri tercih etmeli çünkü toparlayıcı özelliği olan bu modeller, büyük göğüslerin neden olduğu sırt ağrısını azaltır. Ayrıca bu kişilerin sutyen askıları da kalın olmalı çünkü kalın askı, ağırlığı omuzlara eşit olarak dağıtır. Askısız sutyen kullanmak büyük göğüslüler için büyük sıkıntıdır çünkü zaten ağır olan göğüsler, askı desteği olmadan sarkık gözükür.

Çamaşırımı nasıl yıkayabilirim?

İç çamaşırınızı yıkarken bu tip giysilerin hassas olduklarını ve özen istedikleri unutulmamalıdır. İyi bir bakım, size yıllarca bitmeyen bir beraberlik olarak geri dönecektir.

Çamaşırlarınızı bir ya da iki kez giydikten sonra yıkayın, kirlenmesini beklemeyin.

Narin kumaşlardan üretilmiş çamaşırlarınızı mutlaka elde ve şampuanla yıkayın. Eğer makinede yıkamak istiyorsanız, günlük olarak kullandığınız ve kısmen daha dayanıklı olduğunu düşündüğünüz çamaşırlarınızı, yıkama torbası kullanarak, yıkama torbasında yıkayın.

Asmadan sererek kurutun. Kurutma işlemi esnasında modelin uygunsuz bir kıvrımda kurumamasına özen gösterin. Kırışan ya da katlanan yeri varsa ellerinizle düzelterek kurumaya bırakın.

Eğer silikonlu (kaymaz plastik şerit kaplanmış) straplez ya da benzeri tipte çamaşırlarınızı sadece hafif ılık suda yıkayın. Isı silikonlu özelliğini yitirmesine yol açabilir.

Dantel sutyen modası yeniden

Nasıl bir ürün kullanırsam vücut şeklini daha düzgün gösterir?

Çocuksu ve düz hatlılar, gece elbisenizin içine büstiyer giyerek daha dolgun hatlı bir görünüme kavuşabilirsiniz. Bunun yanında vücut hatlarınızı daha düzgün gösterecek korse çeşitleri de deneyebilirsiniz. Vücut yapınıza uygun bir korse seçtiğinizde, istediğiniz görünüme sahip olabilir, bedeninizi olduğundan daha ince gösterebilirsiniz.

Hamileler nasıl sutyen giymelidir?

Anne adayları sağlık ve rahatlık için pamuk ağırlıklı, balensiz, orta kontrollü ve tam kontrollü sutyenleri giymeleri gerekiyor. Bebeğini emziren anne adaylarının ise kopçaları önden açılan, emzirme sutyenlerini tercih etmeleri gerekiyor.